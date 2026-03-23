Экскурсия проходит в мини-группе до 8 человек, а значит, мы путешествуем в дружеской атмосфере и не спешим. В этот день вы успеете насладиться красотой и атмосферой Куршской косы, исследуя главные места. Мы погуляем по первозданному Королевскому бору и Танцующему лесу, пройдём по безлюдному пляжу вдоль кромки Балтийского моря, полюбуемся Куршским заливом, заберёмся на высоту Эфа за лучшими видами на царство дюн или посмотрим озеро Лебедь.
Истории о рыбаках, птицах и не только
Я расскажу, как образовалась коса, как «путешествует» песок и кто такие «восточно-прусские голубки». На узкой полоске суши мы, конечно, поговорим и о местном рыбном промысле — в Средние века, в 20 веке и сегодня. О суровом быте рыбаков, который не менялся столетиями, о должности фишмайстера в Тевтонском ордене, о символизме рун на рыбацких домах, а также почему местная копчёная камбала считалась самой вкусной в Германии. Кроме того, вы узнаете о миграции птиц Куршской косы и о том, зачем в старые времена кусали ворон.
Очаровательный Зеленоградск
На обратном пути остановимся погулять по городу кошек и разноцветных старинных домов. Как развивался первый курорт Восточной Пруссии и в чём особенности его архитектуры? Я отвечу на эти вопросы, а также расскажу о курортной моде и истории купального костюма.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 7249 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининграде. С юношеских лет увлекаюсь историей и архитектурой Калининградской области, много читаю по этой теме, профессионально снимаю видео и читать дальшеуменьшить
фотографирую. Кроме меня, экскурсии в нашей команде проводит Олеся, также аттестованный и акредитованный гид.
От всей души поделимся с вами любовью к нашему прекрасному янтарному краю и проведём экскурсию так, чтобы вам обязательно захотелось ещё не раз сюда вернуться. На наших экскурсиях вам не придётся торопиться и бегать — мы не берём плату за дополнительное время, если оно понадобится!
Отзывы и рейтинг
Андрей
Экскурсия прошла на одном дыхании. Олеся рассказала про образование косы, флору, фауну национального парка. Посвятила в историю и быт жителей данного места. Программа была насыщенная. Посмотрели и Куршский залив и читать дальшеуменьшить
Балтийское море. Высота и мощь дюны оставляют глубокое впечатление. На фото, дом на фоне дюны, как коробок спичек. Отобедали в Альтримо, прекрасная кухня, красивое, живописное место на берегу залива. После косы, прогулялись по Зеленоградску, с увлекательными экскурсами в историю зданий, улиц и жителей города. Очень много у Олеси дополнительного материала, видео в автобусе, исторических фотографий, фотографий на тему флоры и фауны. Круто, однозначно рекомендую, данную экскурсию!!!
Инга
Прекрасная, очень насыщенная поездка с великолепным гидом. Сразу чувствуется поставленная речь, глубокое знание материала. Олеся всегда интересовалась мнением группы, выслушивала пожелания по маршруту. Все заявленные в описании локации посетили, пообедали читать дальшеуменьшить
в очень красивом месте, Олеся старалась строить маршрут таким образом, чтобы мы минимально пересекались с "толпами" других туристов. У Павла и Олеси много интересных маршрутов в формате мини-группы, что для нас идеально. В следующий раз очень хотим съездить с ними и по другим маршрутам. В эту поездку, к сожалению, не хватило времени.
Евгения
Мы в восторге от экскурсии и прежде всего от экскурсовода Павла! Это человек с энциклопедическими знаниями! Экскурсия была необыкновенно интересна! Мы узнали много нового об истории, природе, и обычаях людей, читать дальшеуменьшить
населявших бывшую Восточную Пруссию. Павел – умелый рассказчик с глубокими знаниями в разных областях науки и жизни. И хотя у нас не была запланирована экскурсия на орнитологическую станцию, Павел не оставил нас без информации: мы посмотрели видеофильм на экране телевизора, установленного в салоне его микроавтобуса. Другой фильм позволил нам увидеть довоенную жизнь на Куршской кассе. Наше путешествие продлилось чуть больше установленного времени, и мы обязательно вернёмся, чтобы послушать другие авторские экскурсии от Павла.
Ксения
Большое спасибо за экскурсию! Было очень интересно! На других экскурсиях гид высаживает у достопримечательности и нужно идти самому, Павел ходил везде с нами и рассказывал много исторических фактов, связанных с местом, день пролетел незаметно. Мы увидели много животных и птиц. Однозначно рекомендую!!!
Калинина
Спасибо Павлу за отличную экскурсию. в спокойном темпе, без спешки. Павел отличный разказчик, было очень интересно. Однозначно рекомендую!!
