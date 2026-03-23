Уверен, вас манят белые дюны и сосновый воздух Куршской косы! Я сделаю вашу встречу с этой уникальной землей красивой, интересной и удобной. Вы пофотографируете песчаные пейзажи с дюны Эфа, познакомитесь с птицами, узнаете о природных особенностях косы и жизни рыбаков. В финале погуляем по набережной и улочкам Зеленоградска.

Описание экскурсии

Песни песков и шум моря

Экскурсия проходит в мини-группе до 8 человек, а значит, мы путешествуем в дружеской атмосфере и не спешим. В этот день вы успеете насладиться красотой и атмосферой Куршской косы, исследуя главные места. Мы погуляем по первозданному Королевскому бору и Танцующему лесу, пройдём по безлюдному пляжу вдоль кромки Балтийского моря, полюбуемся Куршским заливом, заберёмся на высоту Эфа за лучшими видами на царство дюн или посмотрим озеро Лебедь.

Истории о рыбаках, птицах и не только

Я расскажу, как образовалась коса, как «путешествует» песок и кто такие «восточно-прусские голубки». На узкой полоске суши мы, конечно, поговорим и о местном рыбном промысле — в Средние века, в 20 веке и сегодня. О суровом быте рыбаков, который не менялся столетиями, о должности фишмайстера в Тевтонском ордене, о символизме рун на рыбацких домах, а также почему местная копчёная камбала считалась самой вкусной в Германии. Кроме того, вы узнаете о миграции птиц Куршской косы и о том, зачем в старые времена кусали ворон.

Очаровательный Зеленоградск

На обратном пути остановимся погулять по городу кошек и разноцветных старинных домов. Как развивался первый курорт Восточной Пруссии и в чём особенности его архитектуры? Я отвечу на эти вопросы, а также расскажу о курортной моде и истории купального костюма.

