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Полезная информация о Зеленоградске

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Местное время в Зеленоградске
13:3142
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЗеленоградск
По-английскиZelenogradsk
Население города15 644 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Зеленоградск на карте

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Мы посетим старинный парк Плантаже и городской променад
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