Что если вы окажетесь детективом, а гидом будет хитрый и весёлый кот? А если добавить театр в наушники, захватывающие истории из прошлого и неожиданные задания? Во время аудиоквеста мы пройдём от железнодорожного вокзала до Курортного проспекта и бывшей водонапорной башни. Вы раскроете тайну крушения поезда в 1900-х годах — и получите подарок от кота Мурра.
Описание квеста
- Вы — журналист-сыщик, а ваш напарник — кот Мурр (да, он обведёт вас вокруг лапы, но вы простите ему всё)
- Юмор вместо дат: историю расскажут хвастливый владелец отеля, общительная хозяйка вокзала, почтмейстер, аптекарь и передовая женщина-стоматолог. Они свидетели того, как Кранц из бедной рыбацкой деревни стал модным курортом. Звуки моря, голоса эпохи, музыка — и вы в гуще событий
- Иммерсивная экскурсия основана на подлинных событиях — инциденте в Кранце начала 20 века. Все ключевые персонажи — реальные люди. И даже кот Мурр — не просто выдумка!
- Квест с сюрпризами: головоломки для детей и взрослых — чтобы блеснуть логикой или просто посмеяться над проделками кота
«Почему экскурсии скучные? Потому что в них нет кота!» — утверждает Мурр, стирая лапой следы преступления.
Кому подойдёт квест-экскурсия
Семьям с детьми (7+), компаниям друзей и всех, кто верит, что истории оживают, когда в них вляпывается кот.
Записывайтесь быстрее: если не вы, то кот!
Организационные детали
- Иммерсивная экскурсия проходит с сопровождающим, который проведёт вас по маршруту и даст задания
- В наушниках вы услышите аудиоспектакль, который погрузит в атмосферу города начала 20 века
- На маршруте будет несколько точек, где можно присесть и отдохнуть
- Дети могут принять участие только в сопровождении взрослого
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1111 ₽
|Дети до 18 лет
|888 ₽
|Пенсионеры
|888 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере королевы Луизы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 2330 туристов
Я родилась в Калининграде и привыкла к брусчатке и уютным особнячкам на улице Кутузова, где прошло моё детство. Сейчас живу в Зеленоградске и могу бесконечно рассказывать про этот неповторимый городок. Я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Формат необычный: это не совсем экскурсия, а спектакль в наушниках с элементами детектива. Нас вел по городу гид, а в ушах звучала история. Главный герой — кот Мур, с которым
Наталья
Ответ организатора:
Мяу! Спасибо за помощь в расследовании, детектив! 🕵️🐾
Приветствую, юный (или не очень!) сыщик!
Это Мурр, ваш верный (ну, почти верный… иногда
Приветствую, юный (или не очень!) сыщик!
Это Мурр, ваш верный (ну, почти верный… иногда
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Н
Для нашей семьи это был первый опыт экскурсии в форме аудиоквеста. Формат необычный, но детям и взрослым понравилось. Для знакомства с городом отлично)
Наталья
Ответ организатора:
Мяу! Спасибо за помощь в расследовании, детектив! 🕵️🐾
Ваш отзыв – это как луч солнца на моей лежанке!
С самыми теплыми (и
Ваш отзыв – это как луч солнца на моей лежанке!
С самыми теплыми (и
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