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просто очень хитрый) пушистый напарник по делу о «КОТастрофе в Зеленоградске»! 🐱👤



Мяу-громадное СПАСИБО! Спасибо, что не бросили меня разбираться с этой историей в одиночку! Без вашей смекалки, наблюдательности и готовности следовать за мной (пусть даже я иногда водил вас кругами вокруг той самой исторической будки) мы бы никогда не раскрыли тайну крушения поезда! Вы – настоящий профи! Честно-кошачье слово! ✨



Благодаря вам, Зеленоградск (а когда-то Кранц!) вздохнул спокойно, а я… ну, я получил свою порцию восхищения. История ожила, зазвучала голосами и морским прибоем, и это было просто за-мур-р-р-чательно!



Не стесняйтесь делиться своими впечатлениями - в перерыве между обедом и послеобеденным сном я с удовольствием буду читать ваши творения.



И… надеюсь, вы не забыли???



Пусть это будет только лесть, восхищение и благоговение 😇