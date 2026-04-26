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«КОТастрофа в Зеленоградске» - иммерсивная экскурсия-квест

Надеть наушники и разгадать загадку прошлого (с сопровождающим)
Что если вы окажетесь детективом, а гидом будет хитрый и весёлый кот? А если добавить театр в наушники, захватывающие истории из прошлого и неожиданные задания? Во время аудиоквеста мы пройдём от железнодорожного вокзала до Курортного проспекта и бывшей водонапорной башни. Вы раскроете тайну крушения поезда в 1900-х годах — и получите подарок от кота Мурра.
5
2 отзыва
«КОТастрофа в Зеленоградске» - иммерсивная экскурсия-квест
«КОТастрофа в Зеленоградске» - иммерсивная экскурсия-квест
«КОТастрофа в Зеленоградске» - иммерсивная экскурсия-квест

Описание квеста

  • Вы — журналист-сыщик, а ваш напарник — кот Мурр (да, он обведёт вас вокруг лапы, но вы простите ему всё)
  • Юмор вместо дат: историю расскажут хвастливый владелец отеля, общительная хозяйка вокзала, почтмейстер, аптекарь и передовая женщина-стоматолог. Они свидетели того, как Кранц из бедной рыбацкой деревни стал модным курортом. Звуки моря, голоса эпохи, музыка — и вы в гуще событий
  • Иммерсивная экскурсия основана на подлинных событиях — инциденте в Кранце начала 20 века. Все ключевые персонажи — реальные люди. И даже кот Мурр — не просто выдумка!
  • Квест с сюрпризами: головоломки для детей и взрослых — чтобы блеснуть логикой или просто посмеяться над проделками кота

«Почему экскурсии скучные? Потому что в них нет кота!» — утверждает Мурр, стирая лапой следы преступления.

Кому подойдёт квест-экскурсия

Семьям с детьми (7+), компаниям друзей и всех, кто верит, что истории оживают, когда в них вляпывается кот.

Записывайтесь быстрее: если не вы, то кот!

Организационные детали

  • Иммерсивная экскурсия проходит с сопровождающим, который проведёт вас по маршруту и даст задания
  • В наушниках вы услышите аудиоспектакль, который погрузит в атмосферу города начала 20 века
  • На маршруте будет несколько точек, где можно присесть и отдохнуть
  • Дети могут принять участие только в сопровождении взрослого
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость квеста

ТарифСтоимость
Стандартный1111 ₽
Дети до 18 лет888 ₽
Пенсионеры888 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере королевы Луизы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 2330 туристов
Я родилась в Калининграде и привыкла к брусчатке и уютным особнячкам на улице Кутузова, где прошло моё детство. Сейчас живу в Зеленоградске и могу бесконечно рассказывать про этот неповторимый городок. Я
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настолько увлеклась краеведением, что получила вторую профессию и стала дипломированным экскурсоводом, а ещё я многодетная мама и знаю, как сделать экскурсии увлекательными не только для взрослых, но и для детей. Все программы я провожу сама. Буду рада познакомить вас с моим городом!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Формат необычный: это не совсем экскурсия, а спектакль в наушниках с элементами детектива. Нас вел по городу гид, а в ушах звучала история. Главный герой — кот Мур, с которым
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расследовать крушение поезда начала XX века оказалось весело и азартно.

Шли - слушали, останавливались - гид давала задания (в целом не очень сложные, но где - то пришлось подумать). Истории о том, как деревня Кранц превращалась в курорт, поданы с отличным юмором — мне было интересно. А в финале сюрприз — небольшой подарок на память. Отличный способ узнать город, посмеяться и провести время одному или с семьёй!

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Мяу! Спасибо за помощь в расследовании, детектив! 🕵️🐾

Приветствую, юный (или не очень!) сыщик!

Это Мурр, ваш верный (ну, почти верный… иногда
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просто очень хитрый) пушистый напарник по делу о «КОТастрофе в Зеленоградске»! 🐱👤

Мяу-громадное СПАСИБО! Спасибо, что не бросили меня разбираться с этой историей в одиночку! Без вашей смекалки, наблюдательности и готовности следовать за мной (пусть даже я иногда водил вас кругами вокруг той самой исторической будки) мы бы никогда не раскрыли тайну крушения поезда! Вы – настоящий профи! Честно-кошачье слово! ✨

Благодаря вам, Зеленоградск (а когда-то Кранц!) вздохнул спокойно, а я… ну, я получил свою порцию восхищения. История ожила, зазвучала голосами и морским прибоем, и это было просто за-мур-р-р-чательно!

Не стесняйтесь делиться своими впечатлениями - в перерыве между обедом и послеобеденным сном я с удовольствием буду читать ваши творения.

И… надеюсь, вы не забыли???

Пусть это будет только лесть, восхищение и благоговение 😇

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Н
Для нашей семьи это был первый опыт экскурсии в форме аудиоквеста. Формат необычный, но детям и взрослым понравилось. Для знакомства с городом отлично)
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Мяу! Спасибо за помощь в расследовании, детектив! 🕵️🐾

Ваш отзыв – это как луч солнца на моей лежанке!

С самыми теплыми (и
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немного нахальными) мурлыками, Ваш вечный двигатель расследования, Кот Мур🐾 (и вся команда "Аудиоквеста КОТастрофа в Зеленоградске" в лице экскурсовода Котовой Натальи😉)

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