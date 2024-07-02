В 4 км от Зеленоградска, в посёлке Сосновка находится старинное здание, окружённое великолепным реликтовым парком. Это имение, принадлежавшее обер-президенту Восточной Пруссии Адольфу фон Батоцки. Гуляя по приусадебной территории, вы почувствуете себя в гостях у хозяина господского дома. Познакомитесь с любопытной историей места и даже пройдёте небольшой дендрологический квест.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Атмосфера таинственности и старины
Вековые деревья и ароматы листвы, пение птиц и парящие орланы-белохвосты — первозданная природа вокруг имения в стиле необарокко создаёт совершенно особый, даже несколько мистический антураж. Вы перенесётесь в давно ушедшую эпоху и откроете для себя ещё одну увлекательную страницу из прошлого Калининградской области.
- Вы узнаете о хозяине усадьбы графе Адольфе фон Батоцки — выдающемся хозяйственнике и гуманисте, учёном-агрономе, юристе и меценате, современнике и единомышленнике П. А. Столыпина
- Я расскажу, кто и когда построил здание и почему владелец в 30-е годы прошлого века сдал господский дом, а сам с семьёй переехал в посёлок Возегау
- Вспомним повесть Гофмана «Майорат» и призраков Бледау
- Посетим фамильное кладбище Батоцки
- Отыщем руины великолепной ротонды в глубине парка
- Проведём квест: найдём по GPS-координатам 200-летний граб, 180-летний лесной бук и другие деревья. Хозяин привёз в усадьбу сотни видов растений со всего мира. Старожилы вспоминают, что после войны биологи Литвы и Польши приезжали сюда собирать семена
- Кроме того, вы выясните, почему на фотографиях времён Великой Отечественной войны на фоне замка стоят курсанты в чёрной эcсесовской форме
«Cамое потрясающее впечатление в Калининградской области на меня произвели старые улицы Советска и немецкая усадьба посёлка Сосновка». А. А. Васильев (искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий. Почётный член Российской академии художеств).
Организационные детали
- Мы встретимся в Зеленоградске и вместе поедем в Сосновку на такси или общественном транспорте
- Дополнительные расходы: такси — 150 руб. в одну сторону, автобус — 33 руб.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Окружной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия и Сергей — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 624 туристов
Меня зовут Лидия, экскурсии мы проводим с моим мужем Сергеем. Я родилась, училась в Калининграде. Многие годы работала школьным учителем физики в старинной немецкой усадьбе посёлка Сосновка (4 км отЗадать вопрос
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