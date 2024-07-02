Усадьба Бледау: здесь время остановилось

Посетить единственную хорошо сохранившуюся немецкую усадьбу в Калининградской области
В 4 км от Зеленоградска, в посёлке Сосновка находится старинное здание, окружённое великолепным реликтовым парком. Это имение, принадлежавшее обер-президенту Восточной Пруссии Адольфу фон Батоцки. Гуляя по приусадебной территории, вы почувствуете себя в гостях у хозяина господского дома. Познакомитесь с любопытной историей места и даже пройдёте небольшой дендрологический квест.
Усадьба Бледау: здесь время остановилось
Усадьба Бледау: здесь время остановилось
Усадьба Бледау: здесь время остановилось
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Атмосфера таинственности и старины

Вековые деревья и ароматы листвы, пение птиц и парящие орланы-белохвосты — первозданная природа вокруг имения в стиле необарокко создаёт совершенно особый, даже несколько мистический антураж. Вы перенесётесь в давно ушедшую эпоху и откроете для себя ещё одну увлекательную страницу из прошлого Калининградской области.

  • Вы узнаете о хозяине усадьбы графе Адольфе фон Батоцки — выдающемся хозяйственнике и гуманисте, учёном-агрономе, юристе и меценате, современнике и единомышленнике П. А. Столыпина
  • Я расскажу, кто и когда построил здание и почему владелец в 30-е годы прошлого века сдал господский дом, а сам с семьёй переехал в посёлок Возегау
  • Вспомним повесть Гофмана «Майорат» и призраков Бледау
  • Посетим фамильное кладбище Батоцки
  • Отыщем руины великолепной ротонды в глубине парка
  • Проведём квест: найдём по GPS-координатам 200-летний граб, 180-летний лесной бук и другие деревья. Хозяин привёз в усадьбу сотни видов растений со всего мира. Старожилы вспоминают, что после войны биологи Литвы и Польши приезжали сюда собирать семена
  • Кроме того, вы выясните, почему на фотографиях времён Великой Отечественной войны на фоне замка стоят курсанты в чёрной эcсесовской форме

«Cамое потрясающее впечатление в Калининградской области на меня произвели старые улицы Советска и немецкая усадьба посёлка Сосновка». А. А. Васильев (искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий. Почётный член Российской академии художеств).

Организационные детали

  • Мы встретимся в Зеленоградске и вместе поедем в Сосновку на такси или общественном транспорте
  • Дополнительные расходы: такси — 150 руб. в одну сторону, автобус — 33 руб.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Окружной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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