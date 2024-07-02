В 4 км от Зеленоградска, в посёлке Сосновка находится старинное здание, окружённое великолепным реликтовым парком. Это имение, принадлежавшее обер-президенту Восточной Пруссии Адольфу фон Батоцки. Гуляя по приусадебной территории, вы почувствуете себя в гостях у хозяина господского дома. Познакомитесь с любопытной историей места и даже пройдёте небольшой дендрологический квест.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Атмосфера таинственности и старины

Вековые деревья и ароматы листвы, пение птиц и парящие орланы-белохвосты — первозданная природа вокруг имения в стиле необарокко создаёт совершенно особый, даже несколько мистический антураж. Вы перенесётесь в давно ушедшую эпоху и откроете для себя ещё одну увлекательную страницу из прошлого Калининградской области.

Вы узнаете о хозяине усадьбы графе Адольфе фон Батоцки — выдающемся хозяйственнике и гуманисте, учёном-агрономе, юристе и меценате, современнике и единомышленнике П. А. Столыпина

Я расскажу, кто и когда построил здание и почему владелец в 30-е годы прошлого века сдал господский дом, а сам с семьёй переехал в посёлок Возегау

Вспомним повесть Гофмана «Майорат» и призраков Бледау

Посетим фамильное кладбище Батоцки

Отыщем руины великолепной ротонды в глубине парка

Проведём квест: найдём по GPS-координатам 200-летний граб, 180-летний лесной бук и другие деревья. Хозяин привёз в усадьбу сотни видов растений со всего мира. Старожилы вспоминают, что после войны биологи Литвы и Польши приезжали сюда собирать семена

Кроме того, вы выясните, почему на фотографиях времён Великой Отечественной войны на фоне замка стоят курсанты в чёрной эcсесовской форме

«Cамое потрясающее впечатление в Калининградской области на меня произвели старые улицы Советска и немецкая усадьба посёлка Сосновка». А. А. Васильев (искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий. Почётный член Российской академии художеств).

Организационные детали