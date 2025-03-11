Мои заказы

Из Зеленоградска - в неспешный Светлогорск

Отвлечься от повседневной суеты и насладиться атмосферным приморским городом
В Светлогорске каждая деталь служит напоминанием о том, что прекрасное всегда рядом.

Яркие здания с деревянными балконами, фасады в плавных волнах, украшенные витковыми орнаментами — стоит лишь замедлить шаг, чтобы внимательно их разглядеть.

Так мы и поступим! А поскольку спешить нам некуда, то успеем и прогуляться вдоль моря, и попробовать местную выпечку с кофе.
5
1 отзыв
Из Зеленоградска - в неспешный Светлогорск
Из Зеленоградска - в неспешный Светлогорск
Из Зеленоградска - в неспешный Светлогорск

Описание экскурсии

Это будет не просто прогулка, а медитативное путешествие по городу к осознанию своей роли в этом мире. Каждый из моментов погрузит в глубину ощущений, которые пробудят стремление к гармонии и пониманию.

Вы увидите:

  • Историческую застройку с колоритными домами
  • Уютный курортный парк
  • Золотистый пляж, где волны осторожно касаются променада
  • Прибрежные кафе, манящие ароматами свежеприготовленной еды

Дополнят эти впечатления мои рассказы о море, страсти и традициях. Пока вы будете наслаждаться свежим морским воздухом, гулять по мягкому песку и делать красивые фотографии на фоне волн, я покажу лучшие примеры гармоничного сочетания природной красоты и архитектурного наследия.

Организационные детали

  • Путешествие до Светлогорска проходит на автомобиле KIA Soul, далее будем гулять по городу пешком
  • Возможен трансфер из других городов региона: Калининград +2000 ₽, Янтарный +1500 ₽. Остальные локации по договорённости

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 363 туристов
Приветствую вас, любители путешествий! Меня зовут Ольга. Мечтая путешествовать, я получила географическое образование и стала дипломированным гидом-экскурсоводом с опытом музейной работы. Родилась в Калининграде — городе, где сохранились осколки готики
читать дальше

и старые черепичные крыши. Моя родина — такая, хранящая множество тайн и легенд, и другой я не знаю. Я готова поделиться ею с вами! Просто, интересно и легко. Не просто расскажу вам историческую справку, а подарю эмоции и приятные впечатления.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Светлана
Светлана
11 мар 2025
Прекрасная экскурсия с грамотным экскурсоводом.
Учтены все наши пожелания, посмотрели все знаковые места, очень довольны, спасибо Ольге!
Прекрасная экскурсия с грамотным экскурсоводом.Прекрасная экскурсия с грамотным экскурсоводом.Прекрасная экскурсия с грамотным экскурсоводом.Прекрасная экскурсия с грамотным экскурсоводом.Прекрасная экскурсия с грамотным экскурсоводом.

Входит в следующие категории Зеленоградска

Похожие экскурсии из Зеленоградска

3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
На машине
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Уникальная экскурсия по Калининградской области: от немецкой архитектуры до живописных бухт. Погрузитесь в атмосферу истории и природы
Начало: Зеленоградск
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Зеленоградска)
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Зеленоградска)
Увлекательное путешествие по Балтийскому побережью с посещением лучших мест. Прогулка по пляжам, уютным улочкам и историческим местам
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Все сокровища Балтики за один день - из Зеленоградска
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Все сокровища Балтики за один день - из Зеленоградска
Путешествие по Балтийскому побережью: три города, каждый со своим уникальным шармом. Откройте для себя архитектуру, пляжи и историю в один день
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
18 800 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске