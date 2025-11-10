Путешествие в Домбай с посещением основных локаций: перевал Гумбаши, Шоанинский храм, посёлок Домбай, озеро Кара-Кель, река Уллу-Муруджу.
Описание экскурсииПеревал Гумбаши Это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Асфальтированная трасса змеёй петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара, прокладывая кратчайший путь между городами Карачаевск (Карачаево-Черкесская Республика) и Кисловодск (Ставропольский край). Серпантин с затяжными поворотами на протяжении 10 километров «обнимает» отлогие горки. Нависая над ущельем вдоль края Скалистого хребта, дорога постепенно поднимается на вершину перевала, минуя «край лошадей». Так красиво называют высокогорные луга плато Бийчесын (Бечасын) с пастбищами, откуда открывается волшебный вид. Для туристов на плато организуют конные прогулки. Со смотровой площадки на вершине перевала Гумбаши, на высоте больше двух километров над уровнем моря, хорошо виден Кавказский хребет с его главным украшением — двуглавым Эльбрусом. Шоанинский храм Христианская святыня, принадлежавшая аланской епархии, находится в Карачаево-Черкесии, в окрестностях села Косты Хетагурова. Сооружён храм во второй половине X века и считается одним из древнейших на территории КЧР. Храм представляет купольное здание, выполненное в византийском архитектурном стиле, и считается уменьшенной копией Северного Зеленчукского храма. Точная дата постройки и его предназначение неизвестны. Поселок Домбай Основная остановка в нашей программе. Огромная мощь и необузданная красота дикой природы укрыты в этом маленьком горном посёлке. Он будто отделён от внешнего мира Главным Кавказским хребтом. Домбай в Карачаево-Черкесии называют местом силы и сердцем гор. Даже имя курорта таит в себе особую энергетику: оно образовано от слова «доммай», что в переводе с карачаевского означает «зубр». Когда-то в местных лесах водились большие стада этих животных. Здесь хорошо в любое время года. Но более всего посёлок известен как горнолыжный курорт. Одно из главных местных достоинств — большое количество трасс и разный уровень их сложности. Есть тут и трассы для спокойного катания всей семьёй, и места, где новички могут безопасно и комфортно попробовать свои силы, и дикие, необъезженные участки для любителей настоящего экстрима. Озеро Кара-Кёль Это небольшое живописное озеро лежит в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника. Название водоёма на карачаевском языке означает «чёрное озеро». Тёмный цвет воде придаёт большой объём органических веществ. Считается, что природный водоём имеет возраст 8-10 тысяч лет и образовался после того, как из долины отступил мощный ледник. Максимальная глубина — 7 метров, а в середине лета вода в нём прогревается до +20 °С, поэтому озеро считается самым тёплым. Река Уллу-Муруджу Река течёт в горах Западного Кавказа. В 14-ти километрах от своих истоков впадает в реку Теберда. Подъём в долину Уллу-Муруджу начинается немного в стороне от места впадения её в Теберду и проходит по красивому хвойному лесу. Здесь вы сможете попробовать наичистейшую горную воду. Важная информация:
- Тур проходит на внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).
- На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах.
- Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки.
Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Посёлок Домбай
- Озеро Кара-Кель
- Река Уллу-Муруджу
Что включено
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
- Трансфер (внедорожник или минивэн)
Что не входит в цену
- Питание (средний чек - 1000 руб. /чел.), по желанию.
- Билет на канатную дорогу в Домбае (2700руб. /взрослый 2100руб. /детский (от 3 до 10 лет включительно) )
- Подъем на Шоанинский храм 300р/чел.
Место начала и завершения?
Ваше место проживания (Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Железноводска
