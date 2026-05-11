Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Железноводска в Домбай.
Эта индивидуальная экскурсия на комфортабельном внедорожнике позволит вам насладиться красотой перевала Гумбаши, исследовать древний Сентинский храм X века, ощутить чистоту реки Уллу-Муруджу
Эта индивидуальная экскурсия на комфортабельном внедорожнике позволит вам насладиться красотой перевала Гумбаши, исследовать древний Сентинский храм X века, ощутить чистоту реки Уллу-Муруджу
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельное путешествие на внедорожнике
- 🏞 Живописные виды на перевале Гумбаши
- 🏛 Посещение древнего Сентинского храма
- 🌊 Прозрачные воды реки Уллу-Муруджу
- 🐾 Уникальная природа Тебердинского заповедника
- 🏔 Курортный отдых в Домбае
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки из Железноводска в Домбай - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время года погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей, а горные пейзажи предстают во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. Зимой путешествие возможно, но следует быть готовым к холодам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Перевал Гумбаши
- Сентинский храм
- Река Уллу-Муруджу
- Тебердинский биосферный заповедник
- Домбай
Описание экскурсии
Древний и самобытный Кавказ
Я покажу вам невероятно интересные и красивые места Карачаево-Черкесии. В программе экскурсии:
- Перевал Гумбаши — вы проедете по одной из самых живописных дорог региона, подниметесь на высоту 2144 метра и оцените шикарный вид на Главный Кавказский хребет.
- Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами.
- Река Уллу-Муруджу — один из самых чистых водоемов в России и Европе. Вы узнаете, где берут начало холодные голубые воды реки и почему они считаются целебными.
- Тебердинский биосферный заповедник — вы полюбуетесь нетронутой природой и по желанию посетите зоопарк с редкими видами животных.
- Домбай — в знаменитом курортном поселке вас ждут щедрое солнце, горный воздух и вид на потрясающие снежные вершины.
Я не профессиональный гид, и путешествуя со мной, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Но зато я покажу Вам красивейшие пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах, а также подскажу где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере или внедорожнике
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проводится круглый год
- Входные билеты не включены в стоимость: Тебердинский заповедник — 200 р. с человека, канатная дорога в Домбае — от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
- Стоимость экскурсии указана для продолжительности 12 часов, каждый последующий час оплачивается дополнительно: + 1000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1884 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с Олегом из Железноводска в Домбай. Поездка получилась отличной, хотя длилась больше 12 часов, время
+1
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Е
Великолепная экскурсия, несмотря на то, что не работал ни один подъемник в день нашего приезда на Домбай. Видя наше состояние, наш гид, Олег, сказал, что отвезет нас в такие места,
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А
Дата посещения: 24 июл 2025
Отличная поездка, Олег общительный человек. В поездке не ограничивается целевыми местами, много знает интересного, много рассказывает и если по пути, заезжает и останавливается для более полного погружения туристов в местную атмосферу, колорит и самобытную природу края, поэтому путешествие не будет для вас утомительным и унылым. Автомобиль очень комфортный для длительных поездок как по асфальту, так и по бездорожью. Рекомендую всем!
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25.10.2024 замечательный гид Олег повёз меня с 3 подругами в это путешествие по сказочному Домбаю😍Золотая осень пожалуй лучшее время! По дороге Олег завез нас на завтрак в окружении гор на
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Д
Отличная экскурсия! Олег замечательный человек, водитель и гид. Экскурсия прошла великолепно. Останавливались по пути в интересных местах. Утром пили вкусный чай с медом (который можно купить) у Аслана и закусывали
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Н
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с вкусным чаем и медом! Олег профессионал с глубоким знанием истории данных мест, вся дорогами сопровождалась интересными и увлекательными рассказами. Отдельное спасибо за рекомендации по поводу обеда, тк на вид кафе было неприглядное, но еда выше всех похвал. Экскурсия на 10 из 10.
+2
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