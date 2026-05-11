Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Железноводска в Домбай.Эта индивидуальная экскурсия на комфортабельном внедорожнике позволит вам насладиться красотой перевала Гумбаши, исследовать древний Сентинский храм X века, ощутить чистоту реки Уллу-Муруджу

и познакомиться с нетронутой природой Тебердинского биосферного заповедника. В завершение путешествия вас ждет курорт Домбай, где вы сможете вдохнуть полной грудью горный воздух и насладиться видами снежных вершин. Наш гид поделится с вами уникальными историями и обычаями местных жителей, а также рекомендует лучшие места для отдыха и питания

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для поездки из Железноводска в Домбай - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время года погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей, а горные пейзажи предстают во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. Зимой путешествие возможно, но следует быть готовым к холодам и снегу.

Сейчас август — это идеальное время.