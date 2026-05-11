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Из Железноводска - в великолепный Домбай

Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Железноводска в Домбай.

Эта индивидуальная экскурсия на комфортабельном внедорожнике позволит вам насладиться красотой перевала Гумбаши, исследовать древний Сентинский храм X века, ощутить чистоту реки Уллу-Муруджу
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и познакомиться с нетронутой природой Тебердинского биосферного заповедника.

В завершение путешествия вас ждет курорт Домбай, где вы сможете вдохнуть полной грудью горный воздух и насладиться видами снежных вершин.

Наш гид поделится с вами уникальными историями и обычаями местных жителей, а также рекомендует лучшие места для отдыха и питания

5
27 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельное путешествие на внедорожнике
  • 🏞 Живописные виды на перевале Гумбаши
  • 🏛 Посещение древнего Сентинского храма
  • 🌊 Прозрачные воды реки Уллу-Муруджу
  • 🐾 Уникальная природа Тебердинского заповедника
  • 🏔 Курортный отдых в Домбае

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для поездки из Железноводска в Домбай - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время года погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей, а горные пейзажи предстают во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. Зимой путешествие возможно, но следует быть готовым к холодам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Железноводска - в великолепный Домбай
Из Железноводска - в великолепный Домбай
Из Железноводска - в великолепный Домбай

Что можно увидеть

  • Перевал Гумбаши
  • Сентинский храм
  • Река Уллу-Муруджу
  • Тебердинский биосферный заповедник
  • Домбай

Описание экскурсии

Древний и самобытный Кавказ

Я покажу вам невероятно интересные и красивые места Карачаево-Черкесии. В программе экскурсии:

  • Перевал Гумбаши — вы проедете по одной из самых живописных дорог региона, подниметесь на высоту 2144 метра и оцените шикарный вид на Главный Кавказский хребет.
  • Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами.
  • Река Уллу-Муруджу — один из самых чистых водоемов в России и Европе. Вы узнаете, где берут начало холодные голубые воды реки и почему они считаются целебными.
  • Тебердинский биосферный заповедник — вы полюбуетесь нетронутой природой и по желанию посетите зоопарк с редкими видами животных.
  • Домбай — в знаменитом курортном поселке вас ждут щедрое солнце, горный воздух и вид на потрясающие снежные вершины.

Я не профессиональный гид, и путешествуя со мной, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Но зато я покажу Вам красивейшие пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах, а также подскажу где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере или внедорожнике
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проводится круглый год
  • Входные билеты не включены в стоимость: Тебердинский заповедник — 200 р. с человека, канатная дорога в Домбае — от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
  • Стоимость экскурсии указана для продолжительности 12 часов, каждый последующий час оплачивается дополнительно: + 1000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1884 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и
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моей командой, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Зато мы покажем уникальные пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах. Также мы подскажем, где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1
Гончаров
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с Олегом из Железноводска в Домбай. Поездка получилась отличной, хотя длилась больше 12 часов, время
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пролетело незаметно.
Олег — хороший водитель и приятный собеседник, с ним было легко и весело. По дороге мы заехали в горы на пасеку, где попробовали вкусный мёд, домашнюю колбасу и сыр. Дети с удовольствием поиграли с весёлыми барашками.
Потом на «буханке» добрались до Сентинского храма. Место интересное, стоит посмотреть. Ну и, конечно, сам Домбай — очень красиво, виды впечатляют. После остановились в кафе, где нам понравилась баранина.
В целом, поездка прошла на позитиве, Олегу спасибо за хорошую компанию и интересные рассказы! Если хотите спокойно и с комфортом посмотреть горы — рекомендуем.

9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с+1
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с
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Е
Великолепная экскурсия, несмотря на то, что не работал ни один подъемник в день нашего приезда на Домбай. Видя наше состояние, наш гид, Олег, сказал, что отвезет нас в такие места,
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что мы не будем разочарованы. Маршрут был изменен и мы действительно были в восторге. Отдельная благодарность Олегу за то, каким он показал нам Эльбрус, открывшимся во всей своей красе на закате. Как гида рекомендуем Олега. Великолепный рассказчик, внимательный он постарался сделать нашу поездку незабываемой.

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А
Дата посещения: 24 июл 2025
Отличная поездка, Олег общительный человек. В поездке не ограничивается целевыми местами, много знает интересного, много рассказывает и если по пути, заезжает и останавливается для более полного погружения туристов в местную атмосферу, колорит и самобытную природу края, поэтому путешествие не будет для вас утомительным и унылым. Автомобиль очень комфортный для длительных поездок как по асфальту, так и по бездорожью. Рекомендую всем!
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ольга
25.10.2024 замечательный гид Олег повёз меня с 3 подругами в это путешествие по сказочному Домбаю😍Золотая осень пожалуй лучшее время! По дороге Олег завез нас на завтрак в окружении гор на
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берегу быстрой речушки к пасечнику-лучший пожалуй завтрак в этой поездке🤗 Вкусно, гостеприимно. На протяжении всего пути Олег рассказывал и показывал местные и исторические красоты, заезжали в древнейший храм,на нарзанный источник. Отдельное спасибо за наши шикарные фото в исполнении Олега! Сам Домбай великолепен! Олег всех нас утеплил куртками,жилетками,перчатками и снабдил солнцезащитными очками и после подробного рассказа и инструкций отправил на канатке покорять гору-это 💔После холодной,но красивейшей прогулки, нас накормили потрясающим горячим обедом с местными блюдами и повезли счастливых и довольных обратно, останавливаясь для красивых фото в эффектных местах. К сожалению на перевале был туман и нам не открылся вид на Эльбрус,но Олег во всей красе показал нам фото с предыдущего дня.
Дорога живописна,экскурсия очень интересна,горы прекрасны-мы влюбились в эти места! Олегу огромное спасибо,впредь только с ним на экскурсии!
Автомобиль для 4-х туристок комфортный и просторный, водичка для нас, Олег прекрасный опытный водитель, интересный рассказчик, эрудированный собеседник с отличным чувством юмора,очень спокойный и тактичный. И очень приятное музыкальное сопровождение!

25.10.2024 замечательный гид Олег повёз меня с 3 подругами в это путешествие по сказочному Домбаю😍Золотая осень
25.10.2024 замечательный гид Олег повёз меня с 3 подругами в это путешествие по сказочному Домбаю😍Золотая осень
25.10.2024 замечательный гид Олег повёз меня с 3 подругами в это путешествие по сказочному Домбаю😍Золотая осень
25.10.2024 замечательный гид Олег повёз меня с 3 подругами в это путешествие по сказочному Домбаю😍Золотая осень
25.10.2024 замечательный гид Олег повёз меня с 3 подругами в это путешествие по сказочному Домбаю😍Золотая осень
25.10.2024 замечательный гид Олег повёз меня с 3 подругами в это путешествие по сказочному Домбаю😍Золотая осень
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Д
Отличная экскурсия! Олег замечательный человек, водитель и гид. Экскурсия прошла великолепно. Останавливались по пути в интересных местах. Утром пили вкусный чай с медом (который можно купить) у Аслана и закусывали
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отличным пирогом с сыром, а также колбасой домашнего приготовления (которую тоже можно купить). Перевал Гум-Баши волшебное место, великолепные виды. Можно перекусить при желании. Дорога в Домбай неописуемая. Рекомендую Олега и экскурсию!

Отличная экскурсия! Олег замечательный человек, водитель и гид. Экскурсия прошла великолепно. Останавливались по пути в интересных
Отличная экскурсия! Олег замечательный человек, водитель и гид. Экскурсия прошла великолепно. Останавливались по пути в интересных
Отличная экскурсия! Олег замечательный человек, водитель и гид. Экскурсия прошла великолепно. Останавливались по пути в интересных
Отличная экскурсия! Олег замечательный человек, водитель и гид. Экскурсия прошла великолепно. Останавливались по пути в интересных
Отличная экскурсия! Олег замечательный человек, водитель и гид. Экскурсия прошла великолепно. Останавливались по пути в интересных
Отличная экскурсия! Олег замечательный человек, водитель и гид. Экскурсия прошла великолепно. Останавливались по пути в интересных
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Н
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с вкусным чаем и медом! Олег профессионал с глубоким знанием истории данных мест, вся дорогами сопровождалась интересными и увлекательными рассказами. Отдельное спасибо за рекомендации по поводу обеда, тк на вид кафе было неприглядное, но еда выше всех похвал. Экскурсия на 10 из 10.
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с+2
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
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