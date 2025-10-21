В Карачаево-Черкесии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов. В путешествии вы оцените красоту курортного посёлка и его окрестностей.
А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
Описание экскурсии
- Наш путь пройдёт через завораживающий перевал Гумбаши высотой до 2144 м. Отсюда открываются панорамы Большого Кавказского хребта.
- По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.
- Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника. Вы сможете осмотреть их снаружи и изнутри.
- Далее в программе Шоанинский храм 10 века. Вы познакомитесь с историей и архитектурой памятника, а также сможете загадать желание при звоне колоколов.
- Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Кроме того, её ледниковая вода ещё и полезная, так как богата серебром.
- Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками.
- Финальная локация — озеро Кара-Кёль.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных кроссоверах или внедорожниках. В нашем автопарке Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Cruiser Prado 120, Geep Grand Cherokee, УАЗ Патриот, Mitsubishi Pajero.
- В стоимость включён трансфер и сопровождение гида.
- Дополнительные расходы (опциональные, по желанию):
— подъём к Шоанинскому храму — 300 ₽ с чел.
— заезд в ущелье Гоначхир и озеро Туманлы-Кель — 1500 ₽ за чел. (по согласованию со всеми участниками группы)
— канатная дорога в Домбае — 3300 ₽ за чел.
— еда и напитки (средний чек 500–800 ₽ с чел.).
- Программа актуальна круглый год. В холодную погоду нужны тёплые вещи в горах.
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию).
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин.
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 06:00 и 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7428 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
15 октября 2025г. мы едем на Домбай. Наш водитель, он же гид, Василий. По дороге к различным локациям рассказывал о том месте, куда мы направляемся. Очень интересно. Кстати, о машине
+2
Вам был полезен этот отзыв?
В этот раз мы отправились в сказочный Домбай с Николаем на Гранд Старексе. Я взяла 4 экскурсии у одного агентства и не прогадала. Последовательность экскурсий менялась в зависимости от погоды
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Были на экскурсии с малышом 3-х лет, оба с ним в состоянии восторга. Очень комфортная поездка, интересные места, вкусная, аутентичная кухня по дороге. Знаю теперь, что еще 50 лет пройдёт, а он всё равно будет вспоминать эту поездку с Абреком на Домбай и вернётся туда уже со своими детьми, внуками.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Домбай прекрасен! Гид Иван вежлив, эрудирован. Всё очень интересно, познавательно и профессионально! Спасибо за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная поездка, машина комфортная, маршрут оптимальный. Дмитрий сделал очень много фото и видео контента нам бесплатно, это безумно лучшая фишка этого гида! Он сам предлагал идеи и сделал все на высшем уровне! Чай, кофе, бутерброды, суп - даже не пришлось заходить в кафе. От экскурсии остались исключительно хорошие впечатления
Вам был полезен этот отзыв?
Поехали на экскурсию с друзьями в группе из 4 человек. Поездка прошла замечательно! Нашим водителем-гидом был Абрек. Все путешествие развлекал нас историями местности и делился жизненной мудростью:) И как гиду, и как водителю респект. Получили огромное количество позитивных эмоций. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Железноводска
Похожие экскурсии на «Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе»
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Железноводска - в великолепный Домбай
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В любом удобном для Вас месте
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 17 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 800 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Железноводска
Побывать в местах, где горные вершины целуют небо, а долины хранят тайны веков
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4500 ₽
5000 ₽ за человека
-
16%
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: После формирования заказа напишите, пожалуйста, ва...
Расписание: Ежедневно
4200 ₽
5000 ₽ за человека
4500 ₽ за человека