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в данном направлении. Анастасия - респект!

Это была самая лучшая экскурсия. Автомобиль очень комфортный. Нас было 7 человек, но удобно было всем. Эта машина действительно семиместная!

Николай отличный гид. Рассказал нам обо всём, что мы видели по дороге. Экскурсия очень насыщенная. Рассказать не буду, сами возьмите и посмотрите.

Мы даже поднялись на открытом внедорожнике под музыку в гору на радость пацанам. А подъём на подъемнике в горы….!!!! Это надо увидеть и прочувствовать! Очень советую!

Главное ОБЯЗАТЕЛЬНО взять непродуваемые куртки, шапки и можно даже перчатки. Второй и третий подъемник открытый, ветер холодный, пронизывает до костей. Но на верху можно попить глинтвейн. Есть алкогольный и безалкогольный.

Вообщем это была сказка наяву!

Спасибо большое!