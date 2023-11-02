Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе

Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В Карачаево-Черкесии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов. В путешествии вы оцените красоту курортного посёлка и его окрестностей.

А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Ближайшие даты:
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Наш путь пройдёт через завораживающий перевал Гум-Баши высотой до 2144 м. Отсюда открываются панорамы Большого Кавказского хребта.
  • По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.
  • Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника. Вы сможете осмотреть их снаружи и изнутри.
  • Далее в программе Шоанинский храм 10 века. Вы познакомитесь с историей и архитектурой памятника, а также сможете загадать желание при звоне колоколов.
  • Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Кроме того, её ледниковая вода ещё и полезная, так как богата серебром.
  • Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками.
  • На обратном пути по желанию группы можно будет заехать в термальные бассейны, где вы отдохнёте после насыщенного путешествия.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных кроссоверах или внедорожниках. В нашем автопарке Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Cruiser Prado 120, Geep Grand Cherokee, УАЗ Патриот, Mitsubishi Pajero.
  • В стоимость включён трансфер и сопровождение гида.
  • Дополнительные расходы (опциональные, по желанию):
    — Тебердинский заповедник — 200 руб. с человека
    — канатная дорога в Домбае — 1300 руб. с человека на все три высоты
    — входные билеты термальный комплекс — 350 руб. с человека
    — еда и напитки (средний чек 300-500 руб. с человека).
  • Программа актуальна круглый год. В холодную погоду нужны тёплые вещи в горах.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Домбай
Самое главное
Популярные места
Соборы и храмы
Пещеры
Канатная дорога
Природа и пейзажи

Похожие туры из Железноводска

Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Сегодня
Завтра
3 ноя
4 ноя
41003 690 за человека
Поездка в Домбай
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Поездка в Домбай
Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Сегодня
Завтра
3 ноя
4 ноя
41003 690 за человека
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
3 ноя
5 ноя
6 ноя
7 ноя
17 000 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Железноводске
ХОРОШО
🧭
ТАМ