1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Из Железноводска в Домбай: перевал, древний храм и заповедник
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
Насладитесь видами Домбая и узнайте о богатой истории Кавказа. Виды Эльбруса, ущелья и леса подарят незабываемые впечатления
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Домбай: альпийские пейзажи и древние храмы
Откройте для себя величие Кавказа с экскурсией на Домбай - удивительное приключение ждет вас
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
44504 005₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
52944 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Ср, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Кавказская Швейцария: Однодневное приключение в Домбай из Железноводска
Поднимитесь на высоту 3000 метров и насладитесь великолепием Кавказских гор, прогуливаясь по берегу озера Туманлы-кёль
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 120₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Домбай из Железноводска: Эльбрус, храмы и природа
Погрузитесь в уникальное путешествие: от величественного Эльбруса до древних храмов и чистейших озер Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповое автопутешествие на Домбай: Перевалы, пещеры и канатные дороги
Вас ждет путешествие по величественным горам Домбая, где каждый уголок скрывает свои тайны и красоты. Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и многое другое
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Домбай - место силы
Начало: Железноводск
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
54004 320₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Домбай - незабываемое индивидуальное путешествие из Железноводска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 900₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 мая 2024Отлично организованный тур. Гид Юрий - пунктуальный, внимательный сразу задал тон поездке, несмотря на то, что в группе было 2
- ССветлана1 мая 2024Замечательная экскурсия. 12 часов абсолютного счастья от увиденного и эмоций. Гид Александр на высоте. Профессионал, прекрасный водитель. Заботливый и терпеливый к нам- туристам. спасибо огромное!
- ЕЕлена30 апреля 2024Очень понравилась поездка! Побывали на перевале Гумбаши целых три раза 😁. Красочные места, хорошая дорога, Олег замечательный и веселый гид. С погодой на Домбае повезло - прекрасная видимость, классное настроение. Порекомендуем экскурсию друзьям! 👍 Чтобы все успеть советуем выезжать не позже 7.00.
- ЛЛаура30 апреля 2024Потрясающая поездка, отличный маршрут и замечательный гид Иван. Отличное знание истории и маршрута в целом. Очень много интересной информации и отличная подача. С Иваном точно не заскучаете! Очень заботливо относится ко всем пассажирам, внимателен к пожеланиям!
- ТТамара24 апреля 2024Интересная экскурсия. Благодаря гиду-водителю Максиму узнала новые достопримечательности Кавказа. Горы как всегда подарили переменчивую погоду, но это даже было интересней смотреть как прячутся и открываются пики гор. Всем советую данную экскурсию.
- ННаташа1 апреля 2024Были на экскурсии с малышом 3-х лет, оба с ним в состоянии восторга. Очень комфортная поездка, интересные места, вкусная, аутентичная
- ППолина1 апреля 2024Хорошая бюджетная экскурсия, на Домбае много времени дали к 19 часам вернулись в железноводск, на мой взгляд экскурсовод говорит очень
- ААнжела20 марта 2024Поехали на экскурсию с друзьями в группе из 4 человек. Поездка прошла замечательно! Нашим водителем-гидом был Абрек. Все путешествие развлекал
- ААзат19 марта 2024Это был замечательный день, нам очень понравилась эта поездка!
- NNataliya17 марта 2024Экскурсия была замечательной! За один день снег, дождь, туман, солнце и красивые незабываемые горы. Домбай - это уникальное место: и
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Домбай»
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