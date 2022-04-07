Чегемские водопады

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Чегемские водопады
Чегемские водопады
Чегемские водопады
Чегемские водопады
Чегемские водопады
Чегемские водопады

Что вас ожидает 🤩

  • Чегемское ущелье
  • Чегемские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем увидеть визитную карточку Кабардино-Балкарии – Чегемские водопады.

Во время экскурсии в Чегемское ущелье мы сможем отдохнуть от ежедневной суеты современных городов и почувствовать единение с природой.

Фантастические пейзажи образуются благодаря сплетению двух стихий – камня и воды.

Название самой глубокой теснины Северного Кавказа переводится на русский язык как "Земля сломалась". Высота скал в ущелье достигает 300 метров, а ширина в некоторых местах не более 15 метров. Возникает непередаваемое ощущение мощи и могущества первозданной природы!

Стоя под радугой от брызг водопадов можно загадать желание, которое обязательно сбудется.

Энергия гор, чистый воздух и невероятные пейзажи делают Чегемские водопады прекрасными в любое время года.

Во время посещения Чегемского ущелья всюду чувствуется местный колорит: изделия из шерсти, сувениры, дымка от мангалов и аромат шашлыка, приглашающий подкрепиться в одном из кафе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Четверг, Воскресенье в 13:50
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Четверг, Воскресенье в 13:50

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