Приглашаем увидеть визитную карточку Кабардино-Балкарии – Чегемские водопады.

Во время экскурсии в Чегемское ущелье мы сможем отдохнуть от ежедневной суеты современных городов и почувствовать единение с природой.

Фантастические пейзажи образуются благодаря сплетению двух стихий – камня и воды.

Название самой глубокой теснины Северного Кавказа переводится на русский язык как "Земля сломалась". Высота скал в ущелье достигает 300 метров, а ширина в некоторых местах не более 15 метров. Возникает непередаваемое ощущение мощи и могущества первозданной природы!

Стоя под радугой от брызг водопадов можно загадать желание, которое обязательно сбудется.

Энергия гор, чистый воздух и невероятные пейзажи делают Чегемские водопады прекрасными в любое время года.

Во время посещения Чегемского ущелья всюду чувствуется местный колорит: изделия из шерсти, сувениры, дымка от мангалов и аромат шашлыка, приглашающий подкрепиться в одном из кафе.