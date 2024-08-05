Присоединяйтесь к захватывающему джип-туру по Кавказу из Железноводска! В программе: посещение Былымского озера, перевала Актопрак, парадрома «Флай-Чегем» и Чегемских водопадов. Насладитесь панорамными видами, полетайте на параплане и отдохните в окружении гор. Комфортабельные внедорожники и опытные водители-гиды сделают ваше путешествие незабываемым. Экскурсия подходит для детей с 7 лет
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Былымское озеро (по-другому называемое Гижгит) — этот водоём поражает оттенком: фантастическая лазурь его воды производит неизгладимое впечатление! Добавьте к этому космические рельефы окрестных гор, и идеальная фотолокация готова.
- Перевал Актопрак, по которому вьётся живописная горная дорога в 30 км. длиной, ведущая в Приэльбрусье. Путь через Актопрак, издревле позволявший общаться населению Чегемского и Баксанского ущелий, удивит не только панорамами, но и богатой историей, которую мы вам расскажем.
- Парадром «Флай-Чегем» особо придётся по душе путешественникам, любящим активный отдых на фоне потрясающих видов. Вы сможете полетать на параплане, совершить обзорную прогулку верхом или просто отдохнуть в окружении гор.
- Чегемские водопады и ущелье по праву считаются природными «туристическими магнитами» Кабардино-Балкарии. Мы поднимемся на панорамную смотровую, пофотографируемся на фоне бурных водопадов и, если захотите, пообедаем в кафе национальной кухни.
Организационные детали
- Джип-тур проходит на комфортабельных внедорожниках Toyota, Land Cruiser или УАЗ, за рулём наших «космических кораблей» — опытные и обаятельные водители-гиды.
- Отдельно оплачиваются экосборы (на Бермамыт — 100 ₽ с человека и на Джилы-Су — 350 ₽ с группы) и по желанию полёт на параплане (15 мин) — 6000 ₽ с человека, конная прогулка — 500–700 ₽ с человека и обед.
- Можете взять с собой детей с 7 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Железноводске
С 2019 года мы предлагаем эксклюзивные путешествия, сгруппированные по тематикам: экстрим, семейный отдых, исторические и гастрономические туры по Кавказу. Жизнь нашей команды проходит в режиме путешествий нон-стоп. Вместе мы разведываем новые места, составляем программы, чтобы затем организовать полноценный отдых для вас. Наш главный принцип — гость на первом месте! Каждому путешественнику мы гарантируем полную информационную поддержку по маршруту и программе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
5 авг 2024
Вернулась из путешествия по замечательному Кавказу! Экскурсия очень понравилась, с погодой повезло - Эльбрус встречал с распростертыми объятиями. Виды, водопады, красота, несколько видов нарзанов - ну просто слов не подобрать! А суслики это любовь, с пустыми руками лучше не ехать. Большое спасибо Аслану и Яне за путешествие, обязательно вернусь на золотую осень в горах! Успехов вам в вашем деле!
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