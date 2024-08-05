На джипах по Кавказу - из Железноводска в мини-группе

Увлекательная экспедиция на джипах по Кавказу из Железноводска. Вас ждут Былымское озеро, Чегемские водопады и перевал Актопрак. Присоединяйтесь
Присоединяйтесь к захватывающему джип-туру по Кавказу из Железноводска! В программе: посещение Былымского озера, перевала Актопрак, парадрома «Флай-Чегем» и Чегемских водопадов. Насладитесь панорамными видами, полетайте на параплане и отдохните в окружении гор. Комфортабельные внедорожники и опытные водители-гиды сделают ваше путешествие незабываемым. Экскурсия подходит для детей с 7 лет
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Увлекательная экспедиция на джипах
  • 🌄 Невероятные природные локации
  • 📸 Идеальные фотомоменты
  • 🪂 Возможность полёта на параплане
  • 🍽 Обед в кафе национальной кухни
    • На джипах по Кавказу - из Железноводска в мини-группе
    На джипах по Кавказу - из Железноводска в мини-группе
    На джипах по Кавказу - из Железноводска в мини-группе
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Былымское озеро
  • Перевал Актопрак
  • Чегемские водопады
  • Чегемское ущелье
  • Парадром «Флай-Чегем»

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    • Былымское озеро (по-другому называемое Гижгит) — этот водоём поражает оттенком: фантастическая лазурь его воды производит неизгладимое впечатление! Добавьте к этому космические рельефы окрестных гор, и идеальная фотолокация готова.
    • Перевал Актопрак, по которому вьётся живописная горная дорога в 30 км. длиной, ведущая в Приэльбрусье. Путь через Актопрак, издревле позволявший общаться населению Чегемского и Баксанского ущелий, удивит не только панорамами, но и богатой историей, которую мы вам расскажем.
    • Парадром «Флай-Чегем» особо придётся по душе путешественникам, любящим активный отдых на фоне потрясающих видов. Вы сможете полетать на параплане, совершить обзорную прогулку верхом или просто отдохнуть в окружении гор.
    • Чегемские водопады и ущелье по праву считаются природными «туристическими магнитами» Кабардино-Балкарии. Мы поднимемся на панорамную смотровую, пофотографируемся на фоне бурных водопадов и, если захотите, пообедаем в кафе национальной кухни.

    Организационные детали

    • Джип-тур проходит на комфортабельных внедорожниках Toyota, Land Cruiser или УАЗ, за рулём наших «космических кораблей» — опытные и обаятельные водители-гиды.
    • Отдельно оплачиваются экосборы (на Бермамыт — 100 ₽ с человека и на Джилы-Су — 350 ₽ с группы) и по желанию полёт на параплане (15 мин) — 6000 ₽ с человека, конная прогулка — 500–700 ₽ с человека и обед.
    • Можете взять с собой детей с 7 лет.
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.

    ежедневно в 08:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет4 500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 08:00
    Экскурсия длится около 11 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    А
    5 авг 2024
    Вернулась из путешествия по замечательному Кавказу! Экскурсия очень понравилась, с погодой повезло - Эльбрус встречал с распростертыми объятиями. Виды, водопады, красота, несколько видов нарзанов - ну просто слов не подобрать! А суслики это любовь, с пустыми руками лучше не ехать. Большое спасибо Аслану и Яне за путешествие, обязательно вернусь на золотую осень в горах! Успехов вам в вашем деле!
    Вернулась из путешествия по замечательному Кавказу! Экскурсия очень понравилась, с погодой повезло - Эльбрус встречал сВернулась из путешествия по замечательному Кавказу! Экскурсия очень понравилась, с погодой повезло - Эльбрус встречал сВернулась из путешествия по замечательному Кавказу! Экскурсия очень понравилась, с погодой повезло - Эльбрус встречал с

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