А Анна

Вернулась из путешествия по замечательному Кавказу! Экскурсия очень понравилась, с погодой повезло - Эльбрус встречал с распростертыми объятиями. Виды, водопады, красота, несколько видов нарзанов - ну просто слов не подобрать! А суслики это любовь, с пустыми руками лучше не ехать. Большое спасибо Аслану и Яне за путешествие, обязательно вернусь на золотую осень в горах! Успехов вам в вашем деле!