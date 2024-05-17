Экскурсии на водопады из Железноводска

Найдено 22 экскурсии в категории «Водопады» в Железноводске, цены от 1 300 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
«Гора Кольцо и Медовые водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Джип-тур из Железноводска: от Чегемских водопадов до озера Гижгит
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественных водопадов до таинственного озера Гижгит
Начало: По договоренности
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 4 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
«Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
53754 300 за человека
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
«В нашем маршруте остановки у Чегемских водопадов, горной реки и развалин древнего городища с «греческой лестницей», а также в легендарном Городе мертвых Эльтюбю»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 800 за всё до 3 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Приглашаем провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники
Начало: По договоренности
«Полюбуетесь величественными горными водопадами и увидите Долину замков с причудливыми каменными изваяниями, которые местные называют «Зубы дракона»»
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к загадочному Джилы-Су: водопады, Эльбрус, нарзаны
Вас ждет захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, величественному Эльбрусу и целебным нарзанным источникам
Начало: У места вашего проживания в Железноводске
«Дорога к водопаду — отдельное приключение»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Место вашего проживания
«Однодневная экскурсия из Железноводска и городов КМВ к Чегемским водопадам Выезд из Железноводска или городов КМВ с 6:30 до 7:00 утра»
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 9:00
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
16 000 за всё до 4 чел.
Медовые водопады и города КМВ
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Медовые водопады и города КМВ
Начало: Мы заберем Вас с адреса Вашего проживания
«Завораживающие Медовые водопады»
Расписание: всю неделю в 9.00 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Тур к водопадам Джилы-Су
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
10 отзывов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Здесь мы увидим три величественных водопада — Каракая-Су (Тузлук-Шапа), Султан-Су и Кызыл-Су, прогуляемся к необычным каменным изваяниям, прозванным «зубами дракона» и насладимся обществом сусликов — полноправных хозяев здешних мест»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300 за человека
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Наша программа начнется с Чегемских водопадов»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300 за человека
Чегемские водопады и термы Гедуко
Групповая
8 часов
3 отзыва
Чегемские водопады и термы Гедуко
«С высоты обрушиваются вниз живописные струи водопадов Адай-Су, Азай-Су, Кошта-Сырт и других»
Расписание: Пятница в 13:20
2 000 за человека
Медовые водопады
Групповая
4 часа
2 отзыва
Медовые водопады
«Мы узнаем, как образовались ущелья и каньоны, какие бывают водопады»
Расписание: Ежедневно в 08:00
1 300 за человека
Чегемские водопады
Групповая
6 часов
1 отзыв
Чегемские водопады
«Приглашаем увидеть визитную карточку Кабардино-Балкарии – Чегемские водопады»
Расписание: Среда, Четверг, Воскресенье в 13:20
1 800 за человека
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и «Медовые водопады»
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и «Медовые водопады»
Начало: По Вашему адресу
«Гора Кольцо и Медовые водопады Во второй части нашего путешествия мы сфокусируемся на уникальных природных достопримечательностях этого региона»
Расписание: Ежедневно 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Кисловодск и окрестности: экскурсия на день из Железноводска
Погрузитесь в мир Кавказа: Кисловодск и его окрестности ждут вас в увлекательной экскурсии из Железноводска
Начало: По месту заказчика
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 900 за всё до 6 чел.
Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы
Начало: Ваше место пребывания в Железноводске
«После полюбуемся на небольшой, но красочный водопад Шидзатмаз»
Расписание: По договоренности
3 сен в 06:30
10 сен в 06:30
4 000 за человека
В гости к сусликам Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение в Железноводске
Приглашаем на увлекательное путешествие к сусликам Джилы-Су, где вы также встретите величие Эльбруса и красоту водопада Султан
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады
Мини-группа
12 часов
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Железноводска
«Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
4 200 за человека
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Железноводска (индивидуально)
Индивидуальная
12 часов
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Железноводска (индивидуально)
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Железноводска
«Чегемское ущелье, а именно Чегемские водопады, являются визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000 за всё до 6 чел.
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Железноводска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Железноводска
Начало: Место вашего места проживания
«Впечатляют водопады Султан, Каракая-су, Кызыл Су и Эмир»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 900 за всё до 7 чел.
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Железноводске
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    17 мая 2024
    Тур к водопадам Джилы-Су
    Были на экскурсии Джилы-Су с гидом Александром! Все очень понравилось- безумно красивые места,очень интересная беседа,атмосфера! Много нового узнали для себя.
  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Огромное спасибо Виталию, экскурсия прошла на одном дыхании, получили массу позитива,море фотографий на память! Виталий отличный гид, водитель и очень приятный в общении. Маршрут был хорошо продуман. Всем рекомендуем,не пожалеете!!!
  • Н
    Надежда
    24 апреля 2024
    Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
    Экскурсия понравилась. Машина подъехала, как и договаривались. По пути гид Валерий рассказывал - что проезжаем, легенды, истории разные. По горным
    читать дальше

    дорогам ехал аккуратно. На всех видовых площадках останавливались. В Нарзанной долине гуляли пока ноги не устали, время нам не ограничивал. К водопадам ходил с нами, показывал интересности и виды. Рекомендую, не пожалели о времени и деньгах.

  • Т
    Тамара
    21 апреля 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
    Благодарим за удивительные водопады, веселых сусликов, дух захватывающие ущелья и впечатляющую дорогу. Гид-водитель Абрек открыл для нас другой Кавказ, за
    читать дальше

    что ему огромное спасибо. Даже временный дождь не испортил путеществие. Данная экскурсия обязательна для новых познаний о природе Кавказа, только не забывайте о теплых вещах и дождевиках, которым найдется место в машине Абрека, погода в горах переменчива. Мы забыли и еще раз благодарим Абрека, который позабтился о нас.

  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Очень сбалансированная экскурсия! Достаточно информации и постоянная забота! Нам очень понравилось!!!
  • М
    Марина
    19 ноября 2023
    Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
    Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе, построил интересный маршрут и показал новые красоты. Маршрут составлен так, что мы были одни на всех смотровых площадках.
  • А
    Анна
    4 ноября 2023
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Всё очень интересно!!! В хорошем комфортно ритме!!! После экскурсии ребёнок пересмотрела Чебурашку и узнавала все пройденные места))) Медовые водопады завораживают!!!
  • М
    Марина
    9 октября 2023
    Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
    Замечательное путешествие, профессиональный гид, масса приятных впечатлений от красот Северного Кавказа! И хотя экскурсию трудно назвать гастротуром, мы нисколько не пожалели о выбранной экскурсии. Спасибо большое Алексею! Обязательно поедем с ним в другие путешествия.
  • К
    Ксения
    6 октября 2023
    Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
    Хочется поблагодарить за великолепную экскурсию, отдельная благодарность гиду Кемалю. На протяжении всей поездки рассказывал исторические факты, легенды и проч. Виды потрясающие, Чегем очень понравился. Отдельный эмоции получили в актопарке, советуем всем кто хотел, но боялся или сомневался, прокатиться на параплане.
  • Н
    Наталья
    25 сентября 2023
    Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
    Нашим гидом был Максим, спасибо ему большое! И мне, и родителям поездка очень понравилась. Советую брать именно экскурсию на джипе,
    читать дальше

    так как только таким образом можно увидеть всю красоту гор. Обычный автобус по горным дорогам просто не проедет. В день экскурсии шел дождь, но в машине было удобно - сухо, тепло, и как по заказу, когда мы выходили, дождь прекращался. Горы в тумане даже прекраснее, а водопады внушительнее. Максим рассказал обо всем, что нам было интересно, советовал, где лучше покушать, отвечал на все вопросы. Очень рекомендую этот тур и гида Максима.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
  2. Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
  3. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
  4. Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
  5. Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Водопады" можно забронировать 22 экскурсии от 1 300 до 24 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 22 экскурсий в Железноводске на 2024 год по теме «Водопады», 69 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам