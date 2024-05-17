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так как только таким образом можно увидеть всю красоту гор. Обычный автобус по горным дорогам просто не проедет. В день экскурсии шел дождь, но в машине было удобно - сухо, тепло, и как по заказу, когда мы выходили, дождь прекращался. Горы в тумане даже прекраснее, а водопады внушительнее. Максим рассказал обо всем, что нам было интересно, советовал, где лучше покушать, отвечал на все вопросы. Очень рекомендую этот тур и гида Максима.