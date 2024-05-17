1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
«Гора Кольцо и Медовые водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Железноводска: от Чегемских водопадов до озера Гижгит
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественных водопадов до таинственного озера Гижгит
Начало: По договоренности
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
«Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
53754 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
«В нашем маршруте остановки у Чегемских водопадов, горной реки и развалин древнего городища с «греческой лестницей», а также в легендарном Городе мертвых Эльтюбю»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Приглашаем провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники
Начало: По договоренности
«Полюбуетесь величественными горными водопадами и увидите Долину замков с причудливыми каменными изваяниями, которые местные называют «Зубы дракона»»
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к загадочному Джилы-Су: водопады, Эльбрус, нарзаны
Вас ждет захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, величественному Эльбрусу и целебным нарзанным источникам
Начало: У места вашего проживания в Железноводске
«Дорога к водопаду — отдельное приключение»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Место вашего проживания
«Однодневная экскурсия из Железноводска и городов КМВ к Чегемским водопадам Выезд из Железноводска или городов КМВ с 6:30 до 7:00 утра»
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 9:00
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Медовые водопады и города КМВ
Начало: Мы заберем Вас с адреса Вашего проживания
«Завораживающие Медовые водопады»
Расписание: всю неделю в 9.00 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Здесь мы увидим три величественных водопада — Каракая-Су (Тузлук-Шапа), Султан-Су и Кызыл-Су, прогуляемся к необычным каменным изваяниям, прозванным «зубами дракона» и насладимся обществом сусликов — полноправных хозяев здешних мест»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Наша программа начнется с Чегемских водопадов»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
Групповая
8 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко
«С высоты обрушиваются вниз живописные струи водопадов Адай-Су, Азай-Су, Кошта-Сырт и других»
Расписание: Пятница в 13:20
2 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Медовые водопады
«Мы узнаем, как образовались ущелья и каньоны, какие бывают водопады»
Расписание: Ежедневно в 08:00
1 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Чегемские водопады
«Приглашаем увидеть визитную карточку Кабардино-Балкарии – Чегемские водопады»
Расписание: Среда, Четверг, Воскресенье в 13:20
1 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и «Медовые водопады»
Начало: По Вашему адресу
«Гора Кольцо и Медовые водопады Во второй части нашего путешествия мы сфокусируемся на уникальных природных достопримечательностях этого региона»
Расписание: Ежедневно 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кисловодск и окрестности: экскурсия на день из Железноводска
Погрузитесь в мир Кавказа: Кисловодск и его окрестности ждут вас в увлекательной экскурсии из Железноводска
Начало: По месту заказчика
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы
Начало: Ваше место пребывания в Железноводске
«После полюбуемся на небольшой, но красочный водопад Шидзатмаз»
Расписание: По договоренности
3 сен в 06:30
10 сен в 06:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение в Железноводске
Приглашаем на увлекательное путешествие к сусликам Джилы-Су, где вы также встретите величие Эльбруса и красоту водопада Султан
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Железноводска
«Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Железноводска (индивидуально)
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Железноводска
«Чегемское ущелье, а именно Чегемские водопады, являются визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Железноводска
Начало: Место вашего места проживания
«Впечатляют водопады Султан, Каракая-су, Кызыл Су и Эмир»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 900₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Железноводске
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда17 мая 2024Были на экскурсии Джилы-Су с гидом Александром! Все очень понравилось- безумно красивые места,очень интересная беседа,атмосфера! Много нового узнали для себя.
- ЕЕлена24 апреля 2024Огромное спасибо Виталию, экскурсия прошла на одном дыхании, получили массу позитива,море фотографий на память! Виталий отличный гид, водитель и очень приятный в общении. Маршрут был хорошо продуман. Всем рекомендуем,не пожалеете!!!
- ННадежда24 апреля 2024Экскурсия понравилась. Машина подъехала, как и договаривались. По пути гид Валерий рассказывал - что проезжаем, легенды, истории разные. По горным
- ТТамара21 апреля 2024Благодарим за удивительные водопады, веселых сусликов, дух захватывающие ущелья и впечатляющую дорогу. Гид-водитель Абрек открыл для нас другой Кавказ, за
- ООльга8 апреля 2024Очень сбалансированная экскурсия! Достаточно информации и постоянная забота! Нам очень понравилось!!!
- ММарина19 ноября 2023Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе, построил интересный маршрут и показал новые красоты. Маршрут составлен так, что мы были одни на всех смотровых площадках.
- ААнна4 ноября 2023Всё очень интересно!!! В хорошем комфортно ритме!!! После экскурсии ребёнок пересмотрела Чебурашку и узнавала все пройденные места))) Медовые водопады завораживают!!!
- ММарина9 октября 2023Замечательное путешествие, профессиональный гид, масса приятных впечатлений от красот Северного Кавказа! И хотя экскурсию трудно назвать гастротуром, мы нисколько не пожалели о выбранной экскурсии. Спасибо большое Алексею! Обязательно поедем с ним в другие путешествия.
- ККсения6 октября 2023Хочется поблагодарить за великолепную экскурсию, отдельная благодарность гиду Кемалю. На протяжении всей поездки рассказывал исторические факты, легенды и проч. Виды потрясающие, Чегем очень понравился. Отдельный эмоции получили в актопарке, советуем всем кто хотел, но боялся или сомневался, прокатиться на параплане.
- ННаталья25 сентября 2023Нашим гидом был Максим, спасибо ему большое! И мне, и родителям поездка очень понравилась. Советую брать именно экскурсию на джипе,
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Водопады»
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- Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
- Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
- Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
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