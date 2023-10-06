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особенностях, было очень интересно. Выезжали из Железноводска в 14,00 на наш взгляд поздновато (потому что приехали на Чегем бегом бегом и уже темно), хотя бы в 13.00 надо выезжать. Ехать почти два часа без остановок (тяжеловато) надо бы предусмотреть какую нибудь остановку с фотосессией мин на 15 (ноги размять), это пожелание к организаторам экскурсий. А так место очень красивое и интересное, рекомендуем. После чегема расслабиться в термах было очень приятно, и попить горного чая в кафе,под национальную музыку.