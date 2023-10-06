1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Железноводска: от Чегемских водопадов до озера Гижгит
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественных водопадов до таинственного озера Гижгит
Начало: По договоренности
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Место вашего проживания
«Однодневная экскурсия из Железноводска и городов КМВ к Чегемским водопадам Выезд из Железноводска или городов КМВ с 6:30 до 7:00 утра»
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 9:00
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Наша программа начнется с Чегемских водопадов»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
Групповая
8 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко
«С высоты обрушиваются вниз живописные струи водопадов Адай-Су, Азай-Су, Кошта-Сырт и других»
Расписание: Пятница в 13:20
2 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Чегемские водопады
«Приглашаем увидеть визитную карточку Кабардино-Балкарии – Чегемские водопады»
Расписание: Среда, Четверг, Воскресенье в 13:20
1 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Железноводска
«Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Железноводска (индивидуально)
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Железноводска
«Чегемское ущелье, а именно Чегемские водопады, являются визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Железноводске
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения6 октября 2023Хочется поблагодарить за великолепную экскурсию, отдельная благодарность гиду Кемалю. На протяжении всей поездки рассказывал исторические факты, легенды и проч. Виды потрясающие, Чегем очень понравился. Отдельный эмоции получили в актопарке, советуем всем кто хотел, но боялся или сомневался, прокатиться на параплане.
- ННаталья25 сентября 2023Нашим гидом был Максим, спасибо ему большое! И мне, и родителям поездка очень понравилась. Советую брать именно экскурсию на джипе,
- ААлександр27 августа 2023Очень понравилось, повезло с погодой и шикарными видами. Рекомендую.
- ННаталья10 июля 2023Спасибо огромное за невероятное, восхитительное, незабываемое путешествие!!! Вы лучшие!!!
- ББорис29 марта 2023подготовленный экскурсовод, аккуратный водитель, великолепная природа
- ООльга13 февраля 2023Очень понравилось: виды шикарные,замёрзшие водопады - завораживающее зрелище, а экскурсовод Ирина всё подробно рассказывала, было интересно и познавательно.
- ООльга2 декабря 202225.11.22 ездили на Чегемские водопады и термы Гедуко, экскурсовод Зарина (или Залина) очень много рассказывала о традициях кавказа и его
- ИИрина8 сентября 2022Тур к Чегемским водопадам через перевал АктопракКрасивые горы, шикарные перевал, места от которых захватывает дух, комфортный транспорт. Огромная благодарность водителю.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Чегемские водопады»
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