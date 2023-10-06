Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 8 экскурсий в категории «Чегемские водопады» в Железноводске, цены от 1 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Джип-тур из Железноводска: от Чегемских водопадов до озера Гижгит
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественных водопадов до таинственного озера Гижгит
Начало: По договоренности
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 4 чел.
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Место вашего проживания
«Однодневная экскурсия из Железноводска и городов КМВ к Чегемским водопадам Выезд из Железноводска или городов КМВ с 6:30 до 7:00 утра»
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 9:00
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
16 000 за всё до 4 чел.
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Наша программа начнется с Чегемских водопадов»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300 за человека
Чегемские водопады и термы Гедуко
Групповая
8 часов
3 отзыва
Чегемские водопады и термы Гедуко
«С высоты обрушиваются вниз живописные струи водопадов Адай-Су, Азай-Су, Кошта-Сырт и других»
Расписание: Пятница в 13:20
2 000 за человека
Чегемские водопады
Групповая
6 часов
1 отзыв
Чегемские водопады
«Приглашаем увидеть визитную карточку Кабардино-Балкарии – Чегемские водопады»
Расписание: Среда, Четверг, Воскресенье в 13:20
1 800 за человека
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады
Мини-группа
12 часов
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Железноводска
«Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
4 200 за человека
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Железноводска (индивидуально)
Индивидуальная
12 часов
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Железноводска (индивидуально)
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Железноводска
«Чегемское ущелье, а именно Чегемские водопады, являются визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000 за всё до 6 чел.
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Железноводске
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    6 октября 2023
    Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
    Хочется поблагодарить за великолепную экскурсию, отдельная благодарность гиду Кемалю. На протяжении всей поездки рассказывал исторические факты, легенды и проч. Виды потрясающие, Чегем очень понравился. Отдельный эмоции получили в актопарке, советуем всем кто хотел, но боялся или сомневался, прокатиться на параплане.
  • Н
    Наталья
    25 сентября 2023
    Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
    Нашим гидом был Максим, спасибо ему большое! И мне, и родителям поездка очень понравилась. Советую брать именно экскурсию на джипе,
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    так как только таким образом можно увидеть всю красоту гор. Обычный автобус по горным дорогам просто не проедет. В день экскурсии шел дождь, но в машине было удобно - сухо, тепло, и как по заказу, когда мы выходили, дождь прекращался. Горы в тумане даже прекраснее, а водопады внушительнее. Максим рассказал обо всем, что нам было интересно, советовал, где лучше покушать, отвечал на все вопросы. Очень рекомендую этот тур и гида Максима.

  • А
    Александр
    27 августа 2023
    Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
    Очень понравилось, повезло с погодой и шикарными видами. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    10 июля 2023
    Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
    Спасибо огромное за невероятное, восхитительное, незабываемое путешествие!!! Вы лучшие!!!
    Спасибо огромное за невероятное, восхитительное, незабываемое путешествие!!! Вы лучшие!!!Спасибо огромное за невероятное, восхитительное, незабываемое путешествие!!! Вы лучшие!!!Спасибо огромное за невероятное, восхитительное, незабываемое путешествие!!! Вы лучшие!!!Спасибо огромное за невероятное, восхитительное, незабываемое путешествие!!! Вы лучшие!!!
  • Б
    Борис
    29 марта 2023
    Чегемские водопады и термы Гедуко
    подготовленный экскурсовод, аккуратный водитель, великолепная природа
  • О
    Ольга
    13 февраля 2023
    Чегемские водопады
    Очень понравилось: виды шикарные,замёрзшие водопады - завораживающее зрелище, а экскурсовод Ирина всё подробно рассказывала, было интересно и познавательно.
  • О
    Ольга
    2 декабря 2022
    Чегемские водопады и термы Гедуко
    25.11.22 ездили на Чегемские водопады и термы Гедуко, экскурсовод Зарина (или Залина) очень много рассказывала о традициях кавказа и его
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    особенностях, было очень интересно. Выезжали из Железноводска в 14,00 на наш взгляд поздновато (потому что приехали на Чегем бегом бегом и уже темно), хотя бы в 13.00 надо выезжать. Ехать почти два часа без остановок (тяжеловато) надо бы предусмотреть какую нибудь остановку с фотосессией мин на 15 (ноги размять), это пожелание к организаторам экскурсий. А так место очень красивое и интересное, рекомендуем. После чегема расслабиться в термах было очень приятно, и попить горного чая в кафе,под национальную музыку.

  • И
    Ирина
    8 сентября 2022
    Тур к Чегемским водопадам через перевал Актопрак
    Красивые горы, шикарные перевал, места от которых захватывает дух, комфортный транспорт. Огромная благодарность водителю.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Чегемские водопады»

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  1. Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
  2. Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
  3. Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
  4. Чегемские водопады и термы Гедуко
  5. Чегемские водопады
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 800 до 24 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Железноводска! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены
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