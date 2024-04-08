Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Чегемские водопады и озеро Гижгит. Путешествие проходит через живописные Баксанское и Чегемское ущелья, включая перевал Актопрак. Впечатляющие виды и яркие эмоции гарантированы.



Возможность сделать массу красивых фотографий и узнать интересные факты о регионе делает это путешествие незабываемым. Присоединяйтесь и насладитесь мощной энергией гор

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться красотами, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы путешествие возможно, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым местам.

Сейчас август — это идеальное время.