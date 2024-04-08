Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Чегемские водопады и озеро Гижгит. Путешествие проходит через живописные Баксанское и Чегемское ущелья, включая перевал Актопрак. Впечатляющие виды и яркие эмоции гарантированы.
Возможность сделать массу красивых фотографий и узнать интересные факты о регионе делает это путешествие незабываемым. Присоединяйтесь и насладитесь мощной энергией гор
Возможность сделать массу красивых фотографий и узнать интересные факты о регионе делает это путешествие незабываемым. Присоединяйтесь и насладитесь мощной энергией гор
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Впечатляющие горные виды
- 📸 Отличные возможности для фото
- 🌊 Посещение уникальных водопадов
- 🚗 Удобный транспорт
- 🗺️ Интересный маршрут
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться красотами, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы путешествие возможно, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Чегемские водопады
- Перевал Актопрак
- Озеро Гижгит
Описание экскурсииОднодневная экскурсия из Железноводска и городов КМВ к Чегемским водопадам Выезд из Железноводска или городов КМВ с 6:30 до 7:00 утра. Посещение в Былыме красивейшего озера — Гижгит. Мы увидим невероятно красивые панорамы со смотровой площадки на озеро необыкновенного цвета. Далее мы поднимемся на автомобиле на перевал Актопрак (замки белый глины), откуда открываются впечатляющие виды. Затем спустимся в Чегемское ущелье к бурной реке Чегем и посетим Чегемские водопады. По согласованию с туристом можно добавить в маршрут посещение парадрома «Чегем», где можно полетать на пароплане и посещение города «мёртвых» в селе Эльтюбю.
Ежедневно с 7:30 до 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Баксанское ущелье
- Перевал Актопрак
- Чегемские водопады
- По согласованию парадром «Чегем» и город мёртвых в Эль-Тюбю
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:30 до 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
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