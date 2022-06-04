Вы рассмотрите старинные сторожевые башни, проедете по перевалу Актопрак и увидите высокогорное озеро, окружённое холмами и каменистыми утёсами.
А ещё полюбуетесь водопадами и ущельями, исследуете древний некрополь и раскроете загадочные легенды, связанные с этим краем.
А ещё полюбуетесь водопадами и ущельями, исследуете древний некрополь и раскроете загадочные легенды, связанные с этим краем.
Описание экскурсии
Невероятная Кабардино-Балкария
Вас ждёт погружение в мир фантастической горной природы. В программе поездки:
- Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии.
- Парадром — вы понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над красивейшим Чегемским ущельем. Если пожелаете, также совершите полёт в компании опытного инструктора.
- Горное село Эльтюбю — средоточие истории всей Балкарии. Вы увидите старинные сторожевые башни и руины греческих храмов.
- «Город мёртвых» — в древнем некрополе на вулканическом массиве Кумтюбе на высоте более 3500 метров вы отыщете средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи. В 80-е годы здесь наблюдали загадочное ночное свечение.
- Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок. Здесь проходили сражения, а позже — снимали фильмы. Я покажу захватывающие дух виды на живописные долины и горные вершины.
- Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелёными холмами, каменистыми утёсами и чистейшей водой изумрудного цвета. А также проводите закат с чашечкой горячего горного чая.
Организационные детали
- Полёт на параплане оплачивается отдельно (по желанию): 4000 рублей за человека + 1000 рублей за съёмку на GoPro. Продолжительность — 20-30 минут
- Трансфер к водопаду Абай-Су не включён в стоимость: 2000 рублей за машину
Поездку для вас проведу я или один из проводников нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|4700 ₽
|5 и более человек
|26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3081 туриста
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия, благодаря Сергею, прошла на ура, впечатлений море, положительных эмоций масса, Кавказ, природа, горы, водопады -это надо видеть, Сергей весь день был с нами, как давний знакомый, поднимался с нами на все водопады, рассказал много интересного и познавательного, помогал найти лучший ракурс для фото, рекомендую как классного водителя и экскурсовода!!!
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Мы приехали лечиться в санаторий и хотели проникнуться духом Кавказа, съездить в горы. Всё получилось отлично, атмосферно, насыщенно и удобно.
+1
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Сергей, спасибо огромное. Отличная организация тура, интересный рассказ, знание истории. Отлично провели время, узнали очень много нового, приятно устали и одновременно отдохнули! Виды просто потрясающие.
Благодаря нашему провожатому замечательный день получился!
Благодаря нашему провожатому замечательный день получился!
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Спасибо огромное за невероятное, восхитительное, незабываемое путешествие!!! Вы лучшие!!!
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С
Поездка оказалась весьма приятной. Виды гор потрясающие, подъем на озеро слегка щекочит нервы, кофе, сваренное Сергеем наверху, было очень кстати. Сергей приятный занимательный собеседник, опытный водитель. О поездке с ним не пожалели. Рекомендуем.
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И
Ещё один день мы провели в Кабардино-Балкарии и ещё одно открытие.
Целый день провели в горах!
Когда ехали туда и обратно по пути были невероятные виды на Кавказский хребет и красавец Эльбрус
Целый день провели в горах!
Когда ехали туда и обратно по пути были невероятные виды на Кавказский хребет и красавец Эльбрус
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