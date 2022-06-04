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и в этот раз было солнечно и не было дымки и мы все увидели!



Ну и само мини путешествие по Кабардино Балкарии проходимо в горах!

Посетили озеро Гижгит - прекрасное и опасное озеро, проехали по живописным ущельям, сделали остановку на перевале Актопрак. Всю дорогу виды были сказочными! Ни фотографии, но рассказы не могут передать всей красоты увиденного! Это просто нужно увидеть самим!

Затем доехали до горного села Эльтюбю и посетили «Город мертвых». Впечатления и ощущения от этого места невероятные!

Проехали по чегемскому ущелью и крайней точкой были Чегемские водопады, зимний вид.



Скажу так, горы для меня однозначно любовь!



Спасибо огромное нашему гиду Сергею, за это путешествие!