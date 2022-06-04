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На джипе из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит

Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться её фантастической красотой
Вы рассмотрите старинные сторожевые башни, проедете по перевалу Актопрак и увидите высокогорное озеро, окружённое холмами и каменистыми утёсами.

А ещё полюбуетесь водопадами и ущельями, исследуете древний некрополь и раскроете загадочные легенды, связанные с этим краем.
5
12 отзывов
На джипе из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
На джипе из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
На джипе из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит

Описание экскурсии

Невероятная Кабардино-Балкария

Вас ждёт погружение в мир фантастической горной природы. В программе поездки:

  • Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии.
  • Парадром — вы понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над красивейшим Чегемским ущельем. Если пожелаете, также совершите полёт в компании опытного инструктора.
  • Горное село Эльтюбю — средоточие истории всей Балкарии. Вы увидите старинные сторожевые башни и руины греческих храмов.
  • «Город мёртвых» — в древнем некрополе на вулканическом массиве Кумтюбе на высоте более 3500 метров вы отыщете средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи. В 80-е годы здесь наблюдали загадочное ночное свечение.
  • Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок. Здесь проходили сражения, а позже — снимали фильмы. Я покажу захватывающие дух виды на живописные долины и горные вершины.
  • Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелёными холмами, каменистыми утёсами и чистейшей водой изумрудного цвета. А также проводите закат с чашечкой горячего горного чая.

Организационные детали

  • Полёт на параплане оплачивается отдельно (по желанию): 4000 рублей за человека + 1000 рублей за съёмку на GoPro. Продолжительность — 20-30 минут
  • Трансфер к водопаду Абай-Су не включён в стоимость: 2000 рублей за машину

Поездку для вас проведу я или один из проводников нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный4700 ₽
5 и более человек26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3081 туриста
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так,
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как показали бы его друзьям и близким. Наши гиды-водители обладают большим опытом внедорожного вождения и отлично знают местные традиции. В путешествиях с нами вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды, увидите фантастические панорамы гор, альпийские луга и водопады. Познакомитесь с кавказским гостеприимством и настоящей кухней региона. Мы предлагаем разные форматы: от спокойных семейных поездок по главным достопримечательностям до выездов с кэйтерингом в горах и кухней от классных поваров. Если вы устали от городской суеты и готовы к приключениям с комфортом — Кавказ ждёт вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Экскурсия, благодаря Сергею, прошла на ура, впечатлений море, положительных эмоций масса, Кавказ, природа, горы, водопады -это надо видеть, Сергей весь день был с нами, как давний знакомый, поднимался с нами на все водопады, рассказал много интересного и познавательного, помогал найти лучший ракурс для фото, рекомендую как классного водителя и экскурсовода!!!
Экскурсия, благодаря Сергею, прошла на ура, впечатлений море, положительных эмоций масса, Кавказ, природа, горы, водопады -это
Экскурсия, благодаря Сергею, прошла на ура, впечатлений море, положительных эмоций масса, Кавказ, природа, горы, водопады -это
Экскурсия, благодаря Сергею, прошла на ура, впечатлений море, положительных эмоций масса, Кавказ, природа, горы, водопады -это
Экскурсия, благодаря Сергею, прошла на ура, впечатлений море, положительных эмоций масса, Кавказ, природа, горы, водопады -это
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Епишина
Мы приехали лечиться в санаторий и хотели проникнуться духом Кавказа, съездить в горы. Всё получилось отлично, атмосферно, насыщенно и удобно.
Мы приехали лечиться в санаторий и хотели проникнуться духом Кавказа, съездить в горы. Всё получилось отлично, атмосферно, насыщенно и удобно.
Мы приехали лечиться в санаторий и хотели проникнуться духом Кавказа, съездить в горы. Всё получилось отлично, атмосферно, насыщенно и удобно.
Мы приехали лечиться в санаторий и хотели проникнуться духом Кавказа, съездить в горы. Всё получилось отлично, атмосферно, насыщенно и удобно.
Мы приехали лечиться в санаторий и хотели проникнуться духом Кавказа, съездить в горы. Всё получилось отлично, атмосферно, насыщенно и удобно.
Мы приехали лечиться в санаторий и хотели проникнуться духом Кавказа, съездить в горы. Всё получилось отлично, атмосферно, насыщенно и удобно.
Мы приехали лечиться в санаторий и хотели проникнуться духом Кавказа, съездить в горы. Всё получилось отлично, атмосферно, насыщенно и удобно.
Мы приехали лечиться в санаторий и хотели проникнуться духом Кавказа, съездить в горы. Всё получилось отлично, атмосферно, насыщенно и удобно.
Мы приехали лечиться в санаторий и хотели проникнуться духом Кавказа, съездить в горы. Всё получилось отлично, атмосферно, насыщенно и удобно.+1
Мы приехали лечиться в санаторий и хотели проникнуться духом Кавказа, съездить в горы. Всё получилось отлично, атмосферно, насыщенно и удобно.
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Елена
Сергей, спасибо огромное. Отличная организация тура, интересный рассказ, знание истории. Отлично провели время, узнали очень много нового, приятно устали и одновременно отдохнули! Виды просто потрясающие.
Благодаря нашему провожатому замечательный день получился!
Сергей, спасибо огромное. Отличная организация тура, интересный рассказ, знание истории. Отлично провели время, узнали очень много
Сергей, спасибо огромное. Отличная организация тура, интересный рассказ, знание истории. Отлично провели время, узнали очень много
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Наталья
Спасибо огромное за невероятное, восхитительное, незабываемое путешествие!!! Вы лучшие!!!
Спасибо огромное за невероятное, восхитительное, незабываемое путешествие!!! Вы лучшие!!!
Спасибо огромное за невероятное, восхитительное, незабываемое путешествие!!! Вы лучшие!!!
Спасибо огромное за невероятное, восхитительное, незабываемое путешествие!!! Вы лучшие!!!
Спасибо огромное за невероятное, восхитительное, незабываемое путешествие!!! Вы лучшие!!!
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С
Поездка оказалась весьма приятной. Виды гор потрясающие, подъем на озеро слегка щекочит нервы, кофе, сваренное Сергеем наверху, было очень кстати. Сергей приятный занимательный собеседник, опытный водитель. О поездке с ним не пожалели. Рекомендуем.
Поездка оказалась весьма приятной. Виды гор потрясающие, подъем на озеро слегка щекочит нервы, кофе, сваренное Сергеем
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И
Ещё один день мы провели в Кабардино-Балкарии и ещё одно открытие.
Целый день провели в горах!

Когда ехали туда и обратно по пути были невероятные виды на Кавказский хребет и красавец Эльбрус
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и в этот раз было солнечно и не было дымки и мы все увидели!

Ну и само мини путешествие по Кабардино Балкарии проходимо в горах!
Посетили озеро Гижгит - прекрасное и опасное озеро, проехали по живописным ущельям, сделали остановку на перевале Актопрак. Всю дорогу виды были сказочными! Ни фотографии, но рассказы не могут передать всей красоты увиденного! Это просто нужно увидеть самим!
Затем доехали до горного села Эльтюбю и посетили «Город мертвых». Впечатления и ощущения от этого места невероятные!
Проехали по чегемскому ущелью и крайней точкой были Чегемские водопады, зимний вид.

Скажу так, горы для меня однозначно любовь!

Спасибо огромное нашему гиду Сергею, за это путешествие!

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