Джиппинг по уникальным неизъезженным местам из Железноводска

Увидим два озера карстового происхождения в Зольском районе Кабардино-Балкарии, которые завораживают своей таинственностью, красотой и изумрудным цветом. Спустимся к самому высокому водопаду Ставропольского края Козода. С вершины Большого седла открывается удивительная панорама на Кисловодск.
Джиппинг по уникальным неизъезженным местам из Железноводска
Джиппинг по уникальным неизъезженным местам из Железноводска
Джиппинг по уникальным неизъезженным местам из Железноводска
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Большое седло
  • Джинальский лес
  • Джинальское ущелье
  • Верхний Джинал
  • Водопад Козода
  • Два озера Шадхурей
  • Отдельно хочу выделить дорогу, это отдельный вид достопримечательности

Описание экскурсии

Джиппинг, труднодоступные места Северного Кавказа, секретные экскурсии Северного Кавказа — хэштеги нашего тура! Отправной точкой путешествия станет Большое седло Кисловодска, да именно туда, куда туристы заползают на четвереньках, мы залетим на джиппе. С вершины Большого седла открывается удивительная панорама на Кисловодск. Через Джинальский лес по удивительно живописной офф роуд дороге мы заедем на Джинальский хребет, к пику Верхнего Джинала (1542 м.) от куда открывается панорама на плато. Спустимся к самому высокому водопаду Ставропольского края Козода (15 м.), водопад труднодоступный, мало кому из местных жителей повезло его увидеть. И жемчужиной тура будут таинственные озера Шадхурей! Два озера карстового (провального) происхождения в Зольском районе Кабардино-Балкарии, завораживают своей таинственностью, красотой и изумрудным цветом. Глубина каждого более 200 м. По местной легенде, на месте этих озёр, находились пастушеские станы трёх братьев, но однажды земля поглотила братьев вместе со скотом и на этих местах появились три «зловещих» озера, которые многие годы обходили стороной местные жители. Важная информация: Спускаться к водопаду Козода предстоит по крутой тропинке, удобная обувь и хорошая физическая форма не помешают.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большое седло
  • Джинальский лес
  • Джинальское ущелье
  • Верхний Джинал
  • Водопад Козода
  • Два озера Шадхурей
  • Отдельно хочу выделить дорогу, это отдельный вид достопримечательности
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Спасибо что выбрали нас! Мы обязательно свяжемся с вами, чтобы узнать от куда вас забрать
  • С собой возьмите документы удостоверяющие личность, одежду по сезону и удобную обувь. Спуск к водопаду лежит по непростой тропе
  • По пути мы не встретим банкоматы, при желании отведать хычинов, возьмите наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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