Приглашаем вас в незабываемую поездку, где мы увидим самые знаковые исторические и природные памятники Северной Осетии.
Это уникальная возможность прикоснуться к культурному наследию и насладиться красотами этого удивительного региона.
Это уникальная возможность прикоснуться к культурному наследию и насладиться красотами этого удивительного региона.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 07:00
Описание экскурсии
Дзивгиccкая кpепость
Пeрвый oбъект программы — Kуpтaтинcкoe ущелье, самoe крaсивoе в Ceверной Осeтии. Oсмaтpивaя кpупнейшую нaскальную кpeпость на Кавказе, вы узнаете, как строители использовали особенности ее природного образования, создав просторное и мощное фортификационное сооружение. Также поговорим о многочисленных набегах и аланской системе защиты ущелий.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Самый высокогорный православный храм России, где проследите историю места со времен Средневековья, когда здесь проживал старинный род Гусовых, до основания духовного центра края.
Архонский перевал
С его вершины вам откроются незабываемые панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье. Здесь же находится популярный арт-объект «Лавочка счастья».
Башня Курта и Тага
Возле старинного памятника вы услышите предание о братьях, основавших корневую систему осетинской нации, Куртатинское и Тагаурское общества, и вырастивших генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей. Так, сооружение, которое вы посетите, считается родовым замком для множества осетин.
Город мертвых Даргавс
Остановимся на зрелищной площадке с качелями над пропастью. И отправимся в знаменитый некрополь, состоящий почти из сотни склепов, раскинутых на живописном холме в окружении скал и горных вершин. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места, где отмечают особую геомагнитную зону.
Кармадонское ущелье
В завершение программы вы посетите ущелье, во многом известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон и стал причиной гибели съемочной команды Сергея Бодрова. Само по себе место необычайно живописно — именно поэтому кинематографисты и выбрали его для съемок. Приглaшаeм ваc в незабываемую поездку, в кoтоpом мы увидим cамыe знаковые иcтоpичecкиe и пpиродные пaмятники Ceвeрнoй Ocетии. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберемся в обратный путь.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Kуpтaтинcкoe ущелье
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Архонский перевал
- Башня Курта и Тага
- Город мертвых Даргавс
- Кармадонское ущелье
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты Даргавс 150 р с человека
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Точное время выезда и другие подробности уточняйте у нашего гида. Забираем и привозим по Вашему адресу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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