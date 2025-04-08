В Вадим Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе Несмотря на то, что мы не увидели ни Эльбрус, ни озера Гижгит (экскурсия была в эти локации), поездка понравилась! Это благодаря профессиональной работе Андрея - водителя и гида. Интересно, великолепные локации, замечательная программа (план Б)) Однозначно рекомендую!

С Светлана Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе Очень понравилось. Экскурсовод очень увлекательно рассказывал о всех достопримечательностях. Было очень классно! Спасибо году Алексею.

В Владислав Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе читать дальше и вкуснейший чай с травами с вкусняшками по дороге. Нам повезло и погода была солнечная и мы смогли полюбоваться красотами Эльбруса в полной мере. Очень понравилась поездка. Большое спасибо нашему гиду Евгению за прекрасное сопровождение, исторические данные, рассказ о жизни и быте жителей Кабардино-Балкарии

В Владимир Тур в горы Домбая Все отлично, спасибо Альберту👍ждем следующего солнечного дня для поездки на Эльбрус👌

Е Елена Тур в горы Домбая Отличная экскурсия, удобное бронирование. Гиды профессионалы своего дела. Мурад все показал, рассказал) за время поездки стали настоящей семьей. Поедем обязательно еще и будем всем рекомендовать!!!!!!

Н Николай Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак Словами трудно передать всё великолепие кавказской природы! Это 100% нужно увидеть! Огромное спасибо гиду за поддержку и увлекательные рассказы! Очень довольны знакомством с чудесным ДжилыСу😉😊👍

К Ксения Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак Все понравилось,водитель вежливый,машина комфортная. Виды, природа завораживающие. Еще обратимся. Спасибо огромное.