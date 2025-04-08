Кисловодский национальный парк – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Кисловодский национальный парк» в Железноводске, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
12 часов
52 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие на Эльбрус и к озеру Гижгит: незабываемые впечатления
Откройте для себя величие Эльбруса и загадочную красоту озера Гижгит в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
4000 ₽ за человека
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
10 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
Начало: Ул. Ленина, 73, Железноводск, ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
3700 ₽ за человека
Тур в горы Домбая
14 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
4500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    8 апреля 2025
    Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
    Несмотря на то, что мы не увидели ни Эльбрус, ни озера Гижгит (экскурсия была в эти локации), поездка понравилась! Это благодаря профессиональной работе Андрея - водителя и гида. Интересно, великолепные локации, замечательная программа (план Б)) Однозначно рекомендую!
  • С
    Светлана
    14 марта 2025
    Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
    Очень понравилось. Экскурсовод очень увлекательно рассказывал о всех достопримечательностях. Было очень классно! Спасибо году Алексею.
  • В
    Владислав
    3 марта 2025
    Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
    Очень понравилась поездка. Большое спасибо нашему гиду Евгению за прекрасное сопровождение, исторические данные, рассказ о жизни и быте жителей Кабардино-Балкарии
    читать дальше

    и вкуснейший чай с травами с вкусняшками по дороге. Нам повезло и погода была солнечная и мы смогли полюбоваться красотами Эльбруса в полной мере.

  • В
    Владимир
    13 октября 2024
    Тур в горы Домбая
    Все отлично, спасибо Альберту👍ждем следующего солнечного дня для поездки на Эльбрус👌
  • Е
    Елена
    1 октября 2024
    Тур в горы Домбая
    Отличная экскурсия, удобное бронирование. Гиды профессионалы своего дела. Мурад все показал, рассказал) за время поездки стали настоящей семьей. Поедем обязательно еще и будем всем рекомендовать!!!!!!
  • Н
    Николай
    20 декабря 2023
    Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
    Словами трудно передать всё великолепие кавказской природы! Это 100% нужно увидеть! Огромное спасибо гиду за поддержку и увлекательные рассказы! Очень довольны знакомством с чудесным ДжилыСу😉😊👍
  • К
    Ксения
    19 октября 2023
    Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
    Все понравилось,водитель вежливый,машина комфортная. Виды, природа завораживающие. Еще обратимся. Спасибо огромное.
  • Г
    Георгий
    21 июля 2023
    Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
    Большое спасибо, всё очень понравилось! Все места были очень интересные, хоть до некоторых нужно было приложить некоторые усилия, чтобы добраться:)
    читать дальше

    Боюсь ошибиться, но вроде нашего гида звали Амин, очень старался преподнести нам экскурсию как можно интереснее, рассказывал про все посещаемые нами места и не только, ходил с нами по каждой локации, помогал фотографироваться и снимать видео. Водил машину аккуратно. Ездили на Патриоте вчетвером, комфортно. Только окна бы почище для фото из машины)

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Кисловодский национальный парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
  2. Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
  3. Тур в горы Домбая
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Джилы-су
  5. Плато Бермамыт
  6. Пушкинская Галерея
  7. Дворец Эмира Бухарского
  8. Курортный парк
  9. Долина Нарзанов
  10. Каскадная Лестница
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в апреле 2025
Сейчас в Железноводске в категории "Кисловодский национальный парк" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 4500. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2025 год по теме «Кисловодский национальный парк», 73 ⭐ отзыва, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь