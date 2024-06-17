1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в Джилы-Су: целебные источники и величественный Эльбрус
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Джилы-Су. Живописные пейзажи, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путевка в Джилы-Су: незабываемые впечатления и термальные источники
Вас ждет захватывающее путешествие по урочищу Джилы-Су с посещением водопадов и термальных источников
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Живописная экскурсия из Железноводска: красоты Кабардино-Балкарии
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, погрузитесь в мир горных вершин и древних традиций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
3 июля в 07:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Верхняя Балкария и Язык Тролля: путешествие по сказочным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей Верхней Балкарии. Откройте для себя мир приключений
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
3 июля в 07:30
4 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, Монастырь и ущелья - экскурсия из Железноводска
Вас ждет незабываемое путешествие по Северной Осетии с посещением уникальных природных и исторических мест
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие на Эльбрус и к озеру Гижгит: незабываемые впечатления
Откройте для себя величие Эльбруса и загадочную красоту озера Гижгит в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила17 июня 2024Благодарю, Дениса за проведенную экскурсию! Всё сложилось идеально, погода, группа, поездка прошла с комфортом. Понравилось все подачи истории до музыкального сопровождения. Денис, очень тактичный, внимательный, заботится, чтобы всем было комфортно в поездке.
- HHi+7988115 июня 2024Экскурсовод Сергей очень интересно и познавательно все расскаживал. Получили огромное удовольствие. Спасибо
- ААнна11 июня 2024Очень понравился гид Костик с юмором, доброжелательный, виртуозный водитель! Экскурсия великолепная: виды на горы, ущелья, теснина, горная река, запахи разнотравья, небо! Лучше гор могут быть только горы на которых еще не бывал!
- ООксана10 июня 2024Спасибо большое гиду Александру. Это было удивительрое путешествие в Северную Осетию.
- ННино3 июня 2024Спасибо огромное за экскурсию! Увидели все, что было запланировано! Отличный гид-водитель! Очень много интересной и необычной информации! Эмоции от экскурсии только положительные!
- ЮЮлия27 мая 2024Самый лучший гид Генадий. Водитель от бога, юморист, фотограф, с большим терпением. Умница. Все бы такие были.
- ННаталья22 мая 2024Получили много положительных эмоций, водитель и экскурсовод Александр показал свой профессионализм, надежность и безопасность
- ННаталья6 ноября 2023Очень приятная и заряжающая положительными эмоциями экскурсия!! Наш гид Арарат тактичен, остроумен, пунктуален. Душевно провел экскурсию ненавязчиво и информативно. Само место - одно из самых красивых, которых доводилось видеть. Однозначно, рекомендую.
- ААлександр8 сентября 2023Очень тактичный и грамотный экскурсовод. Настоятельно рекомендую.
- ТТатьяна28 августа 2023Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать нам море классных фоток!
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «От вашего отеля»
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