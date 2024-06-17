Экскурсии от вашего отеля в Железноводске

Найдено 8 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Железноводске, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур в Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Джип-тур в Джилы-Су: целебные источники и величественный Эльбрус
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Джилы-Су. Живописные пейзажи, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Из Железноводска - на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Путевка в Джилы-Су: незабываемые впечатления и термальные источники
Вас ждет захватывающее путешествие по урочищу Джилы-Су с посещением водопадов и термальных источников
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Живописная экскурсия из Железноводска: красоты Кабардино-Балкарии
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, погрузитесь в мир горных вершин и древних традиций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
3 июля в 07:30
21 000 за всё до 4 чел.
Верхняя Балкария, Безенги и Язык Тролля
Групповая
12 часов
42 отзыва
Верхняя Балкария и Язык Тролля: путешествие по сказочным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей Верхней Балкарии. Откройте для себя мир приключений
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
3 июля в 07:30
4 500 за человека
Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
Групповая
14 часов
42 отзыва
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, Монастырь и ущелья - экскурсия из Железноводска
Вас ждет незабываемое путешествие по Северной Осетии с посещением уникальных природных и исторических мест
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
5 000 за человека
Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Путешествие на Эльбрус и к озеру Гижгит: незабываемые впечатления
Откройте для себя величие Эльбруса и загадочную красоту озера Гижгит в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
3 700 за человека
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Джип-тур в Джилы-Су из Железноводска
  2. Из Железноводска - на урочище Джилы-Су
  3. Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Железноводска
  4. Верхняя Балкария, Безенги и Язык Тролля
  5. Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Джилы-су
  5. Дворец Эмира Бухарского
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Лермонтовский источник
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2024
Сейчас в Железноводске в категории "От вашего отеля" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 700 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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