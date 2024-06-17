Л Людмила Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе Благодарю, Дениса за проведенную экскурсию! Всё сложилось идеально, погода, группа, поездка прошла с комфортом. Понравилось все подачи истории до музыкального сопровождения. Денис, очень тактичный, внимательный, заботится, чтобы всем было комфортно в поездке.

H Hi+79881 Верхняя Балкария, Безенги и Язык Тролля Экскурсовод Сергей очень интересно и познавательно все расскаживал. Получили огромное удовольствие. Спасибо

А Анна Верхняя Балкария, Безенги и Язык Тролля Очень понравился гид Костик с юмором, доброжелательный, виртуозный водитель! Экскурсия великолепная: виды на горы, ущелья, теснина, горная река, запахи разнотравья, небо! Лучше гор могут быть только горы на которых еще не бывал!

О Оксана Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья Спасибо большое гиду Александру. Это было удивительрое путешествие в Северную Осетию.

Н Нино Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья Спасибо огромное за экскурсию! Увидели все, что было запланировано! Отличный гид-водитель! Очень много интересной и необычной информации! Эмоции от экскурсии только положительные!

Ю Юлия Верхняя Балкария, Безенги и Язык Тролля Самый лучший гид Генадий. Водитель от бога, юморист, фотограф, с большим терпением. Умница. Все бы такие были.

Н Наталья Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе Получили много положительных эмоций, водитель и экскурсовод Александр показал свой профессионализм, надежность и безопасность

Н Наталья Из Железноводска - на урочище Джилы-Су Очень приятная и заряжающая положительными эмоциями экскурсия!! Наш гид Арарат тактичен, остроумен, пунктуален. Душевно провел экскурсию ненавязчиво и информативно. Само место - одно из самых красивых, которых доводилось видеть. Однозначно, рекомендую.

А Александр Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Железноводска Очень тактичный и грамотный экскурсовод. Настоятельно рекомендую.