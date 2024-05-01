Покататься на джипах в Железноводске

Найдено 10 экскурсий в категории «Джиппинг» в Железноводске, цены от 3 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
«Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Джип-тур из Железноводска: от Чегемских водопадов до озера Гижгит
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественных водопадов до таинственного озера Гижгит
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 4 чел.
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Путешествие на Домбай: альпийские пейзажи и древние храмы
Откройте для себя величие Кавказа с экскурсией на Домбай - удивительное приключение ждет вас
Начало: По месту проживания
«Поездка пройдёт на вместительном внедорожнике в группе до 8 человек»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
44504 005 за человека
Джип-тур в Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Джип-тур в Джилы-Су: целебные источники и величественный Эльбрус
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Джилы-Су. Живописные пейзажи, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике UAZ PATRIOT или другом свободном авто»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
1800015 300 за всё до 4 чел.
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Джип-тур в Домбай из Железноводска: Эльбрус, храмы и природа
Погрузитесь в уникальное путешествие: от величественного Эльбруса до древних храмов и чистейших озер Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 6 чел.
Джиптур на Плато Бермамыт из Железноводска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Джиптур на Плато Бермамыт из Железноводска
Начало: Ваше место пребывания в Железноводске
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 12:30
Завтра в 06:30
3 800 за человека
Джип-тур из Железноводска «Священная гора Уллу-Тау»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Железноводске: Священная гора Уллу-Тау и кавказские пейзажи
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту кавказских гор, дыхание природы и культурное наследие местных народов
Начало: По договоренности
«Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике UAZ PATRIOT либо другом авто 4х4»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 18 000 за всё до 6 чел.
Внедорожный Чегем: индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
14 часов
Внедорожный Чегем: индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
20 000 за всё до 5 чел.
Джиппинг по уникальным неизъезженным местам из Железноводска
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Джиппинг по уникальным неизъезженным местам из Железноводска
Начало: Место вашего проживания
«Джиппинг, труднодоступные места Северного Кавказа, секретные экскурсии Северного Кавказа — хэштеги нашего тура»
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 мая 2024
    Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
    Замечательная экскурсия. 12 часов абсолютного счастья от увиденного и эмоций. Гид Александр на высоте. Профессионал, прекрасный водитель. Заботливый и терпеливый к нам- туристам. спасибо огромное!
  • Л
    Лаура
    30 апреля 2024
    Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
    Потрясающая поездка, отличный маршрут и замечательный гид Иван. Отличное знание истории и маршрута в целом. Очень много интересной информации и отличная подача. С Иваном точно не заскучаете! Очень заботливо относится ко всем пассажирам, внимателен к пожеланиям!
  • Т
    Тамара
    24 апреля 2024
    Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
    Интересная экскурсия. Благодаря гиду-водителю Максиму узнала новые достопримечательности Кавказа. Горы как всегда подарили переменчивую погоду, но это даже было интересней смотреть как прячутся и открываются пики гор. Всем советую данную экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    7 декабря 2023
    Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
    Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на одном дыхании. Спасибо Кириллу за интересные рассказы. Будем теперь весь год вспоминать.
  • И
    Игорь
    22 ноября 2023
    Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
    Все супер! Гид на 5+!
  • А
    Анна
    15 ноября 2023
    Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
    Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для отзыва и вернулась в
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    сказку, большая благодарность Кириллу, за его любовь к краю, видно, что человек работает по призванию, очень грамотно был спланирован маршрут и отведенное время на локации, мы успели все и даже больше. Кирилл очень хорошо знает историю, рассказал про все достопримечательности, которые посетили и которые проезжали, и в целом очень много информации новой узнали в интересной нескучной подаче. Ездили вдвоем с дочерью, т к в поездках мы очень сильно устаем от шума, лишней суеты и дороги, было решено ехать индивидуально, поездка прошла очень насыщенно и при этом легко, машина комфортабельная, двигались в нашем ритме, Кирилл прислушивался к нашим пожеланиям. Выехали в 6.30 утра, встретили красивый рассвет по дороге, приехали к подъемнику в начале 10, на Эльбрус нам дали 2 часа, сначала поднялись на 3000 погуляли, затем поехали на 3500, после 30 минут нахождения на 3500 началось головокружение, решили не ехать на 3800, спустились, как раз уложились в 2 часа. Эти 30 минут провели очень весело и непринужденно, полюбовались красотами со всех сторон, впечатлились видами, пофотографировались со снежным человеком (500 руб), я исполнила свою мечту и покаталась на качеле (500 руб) над обрывом в горах, страшно первые 5 секунд, потом кайф, чувство полета несравнимое ни с чем, незабываемые ощущения. Далее посетили по плану вторую гору Чегет, там уже открытый кресельный подъемник, где-то в начале подъема сидит в кустах фотограф, не забудьте улыбнуться и помахать ему рукой, на спуске обратно вас будет ждать магнитик за 200 рублей/1 шт, магнита делают 2, качество не очень, но взяли на память. С Чегета открывается уже другой вид на Эльбрус, видно всю его мощь, внизу красивый распадок, справа ледник Семерка. Мы доехали только до первого уровня, был сильный пронизывающий ветер и на второй уровень подниматься подъемник уже одиночный, дочь побоялась ехать, спустились вниз, сам подъем и спуск на открытом подъемнике отдельное маленькое приключение, виды очень захватывающие, ветер дует в лицо, солнце светит) Далее я уже честно сбилась с памяти куда мы поехали, заезжали на поляну Нарзанов, потом в красивое ущелье, был еще водопад, ну и в завершение вишенка на торте, озеро Гижгит. Маленькая предыстория, когда я записывалась на экскурсию, спросила у Кирилла, есть ли локация где можно провести фотосессию в красивом платье со шлейфом (я не проф фотограф, для себя), Кирилл предложил на озере Гижгит и очень ответственно подошел к моей просьбе,в течение дня переживал, чтобы мы успели, помогал сладить с платьем, так как его постоянно норовил унести ветер, фотографировал. В итоге на память у меня очень красивые фотографии и воспоминания. Озеро поразило своим ландшафтом и цветом воды. За один день мы увидели столько красоты, заснеженные горы, ущелья, водопады, озеро, если бы лично не присутствовала там, не поверила бы, что так можно было)

    Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
  • А
    Анна
    7 ноября 2023
    Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
    Ездили на Домбай 3 ноября, 4 взрослых, подросток и ребенок 5 лет. Все очень понравилось, удобно, комфортно, интересно. Места красивейшие.
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    Не помешала впечатлениям чуть испортившаяся погода, длинная дорога не ощущается совсем. Камиль рассказал много интересной информации, был очень внимателен и доброжелателен. Напоил нас вкусным чаем и завез поесть вкусных хычинов. Спасибо за прекрасный день!

  • Д
    Дмитрий
    16 октября 2023
    Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
    Всем рекомендую чудесное путешествие на Домбай)! Незабываемые впечатления, радужное и заботливое внимание гида Камиля, с огромным богажом знаний о местной
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    культуре и достопримечательностях. Я не буду описывать все что мы видели и где были, но поверьте своим глазам и наполните душу красотой природы, счастьем и радостю🔆🙏🏻

  • Н
    Наталья
    25 сентября 2023
    Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
    Нашим гидом был Максим, спасибо ему большое! И мне, и родителям поездка очень понравилась. Советую брать именно экскурсию на джипе,
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    так как только таким образом можно увидеть всю красоту гор. Обычный автобус по горным дорогам просто не проедет. В день экскурсии шел дождь, но в машине было удобно - сухо, тепло, и как по заказу, когда мы выходили, дождь прекращался. Горы в тумане даже прекраснее, а водопады внушительнее. Максим рассказал обо всем, что нам было интересно, советовал, где лучше покушать, отвечал на все вопросы. Очень рекомендую этот тур и гида Максима.

  • А
    Александр
    27 августа 2023
    Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
    Очень понравилось, повезло с погодой и шикарными видами. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
  2. Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
  3. Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
  4. Джип-тур в Джилы-Су из Железноводска
  5. Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
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