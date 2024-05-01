1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
«Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Железноводска: от Чегемских водопадов до озера Гижгит
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественных водопадов до таинственного озера Гижгит
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Домбай: альпийские пейзажи и древние храмы
Откройте для себя величие Кавказа с экскурсией на Домбай - удивительное приключение ждет вас
Начало: По месту проживания
«Поездка пройдёт на вместительном внедорожнике в группе до 8 человек»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
44504 005₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в Джилы-Су: целебные источники и величественный Эльбрус
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Джилы-Су. Живописные пейзажи, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике UAZ PATRIOT или другом свободном авто»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
1800015 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Домбай из Железноводска: Эльбрус, храмы и природа
Погрузитесь в уникальное путешествие: от величественного Эльбруса до древних храмов и чистейших озер Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Джиптур на Плато Бермамыт из Железноводска
Начало: Ваше место пребывания в Железноводске
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 12:30
Завтра в 06:30
3 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Железноводске: Священная гора Уллу-Тау и кавказские пейзажи
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту кавказских гор, дыхание природы и культурное наследие местных народов
Начало: По договоренности
«Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике UAZ PATRIOT либо другом авто 4х4»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
14 часов
Внедорожный Чегем: индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джиппинг по уникальным неизъезженным местам из Железноводска
Начало: Место вашего проживания
«Джиппинг, труднодоступные места Северного Кавказа, секретные экскурсии Северного Кавказа — хэштеги нашего тура»
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 мая 2024Замечательная экскурсия. 12 часов абсолютного счастья от увиденного и эмоций. Гид Александр на высоте. Профессионал, прекрасный водитель. Заботливый и терпеливый к нам- туристам. спасибо огромное!
- ЛЛаура30 апреля 2024Потрясающая поездка, отличный маршрут и замечательный гид Иван. Отличное знание истории и маршрута в целом. Очень много интересной информации и отличная подача. С Иваном точно не заскучаете! Очень заботливо относится ко всем пассажирам, внимателен к пожеланиям!
- ТТамара24 апреля 2024Интересная экскурсия. Благодаря гиду-водителю Максиму узнала новые достопримечательности Кавказа. Горы как всегда подарили переменчивую погоду, но это даже было интересней смотреть как прячутся и открываются пики гор. Всем советую данную экскурсию.
- ТТатьяна7 декабря 2023Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на одном дыхании. Спасибо Кириллу за интересные рассказы. Будем теперь весь год вспоминать.
- ИИгорь22 ноября 2023Все супер! Гид на 5+!
- ААнна15 ноября 2023Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для отзыва и вернулась в
- ААнна7 ноября 2023Ездили на Домбай 3 ноября, 4 взрослых, подросток и ребенок 5 лет. Все очень понравилось, удобно, комфортно, интересно. Места красивейшие.
- ДДмитрий16 октября 2023Всем рекомендую чудесное путешествие на Домбай)! Незабываемые впечатления, радужное и заботливое внимание гида Камиля, с огромным богажом знаний о местной
- ННаталья25 сентября 2023Нашим гидом был Максим, спасибо ему большое! И мне, и родителям поездка очень понравилась. Советую брать именно экскурсию на джипе,
- ААлександр27 августа 2023Очень понравилось, повезло с погодой и шикарными видами. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Джиппинг»
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