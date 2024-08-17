Дом Рошке — знаковый памятник культуры, дом и кофейня повара Иоганна Рошке. Летом 1841 года Михаил Лермонтов выехал отсюда на дуэль с Мартыновым. Он обещал вернуться — и сделал это два столетия спустя. Вы увидите раритетные вещи 19 века и узнаете, с кем общался драматург в свой последний день.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Я расскажу о знаменитых людях, которые посещали кофейню Иоганна Рошке: Пушкине, Толстом, Глинке, Белинском и самом Лермонтове. Вы узнаете о последнем дне жизни Михаила — с кем он виделся и кому обещал вернуться. Увидите уникальные вещи эпохи поэта, сохранившиеся до наших дней:
- Набор для письменного стола из чёрного мрамора, хрусталя и бронзы
- Антикварные литографии «Почтовый дилижанс» из Парижа
- Хрустальные блюдца для икры ручной работы
- Черпак для пунша с деревянной ручкой и ковшом из кокосовой скорлупы
- Бретонский стул с вышитым вручную сиденьем
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Железноводске
Проработала 3 года в должности старшего научного сотрудника государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. Тема «Лермонтов на Кавказе» является одной из ведущих в моих направлениях. Мои исследования в области истории иЗадать вопрос
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