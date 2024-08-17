Мария — ваш гид в Железноводске

читать дальше культуры позволили мне углублённо изучить жизнь и творчество великого поэта, его взаимосвязь с культурным наследием, историческими событиями и литературным контекстом своего времени. Моя работа — неотъемлемая часть сохранения культурного наследия и продвижения знаний о важности личности и творчества Лермонтова.

Проработала 3 года в должности старшего научного сотрудника государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. Тема «Лермонтов на Кавказе» является одной из ведущих в моих направлениях. Мои исследования в области истории и