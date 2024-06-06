1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Идиллический Железноводск: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальные уголки Железноводска: от дачи эмира Бухары до знаменитых минеральных источников
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемые впечатления
Проведите день, погружаясь в красоту Кабардино-Балкарии: от озера Гижгит до величественного Эльбруса
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Железноводска в Домбай: перевал, древний храм и заповедник
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
40%
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Эльбрус из Железноводска: озеро, история и кухня
Завораживающая экскурсия на Эльбрус с захватывающими видами, городом-призраком и вкусом настоящей кавказской кухни
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65003 900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Железноводска: от Чегемских водопадов до озера Гижгит
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественных водопадов до таинственного озера Гижгит
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 990₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе: узнайте легенды края и насладитесь видами Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
66005 940₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
Проникнитесь величием Кавказа в увлекательной экскурсии к урочищу Джилы-Су. Водопады, горы, Храм Солнца и блюда местной кухни ждут вас
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Живописная экскурсия из Железноводска: красоты Кабардино-Балкарии
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, погрузитесь в мир горных вершин и древних традиций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
Погрузитесь в мир загадок и красоты урочища Джилы-су. Экскурсия из Железноводска откроет вам двери в мистический мир
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Северной Осетии. Посетите Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь, арт-объекты и Аланский монастырь в комфортабельной мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
67005 695₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Покорите гору Железная в Железноводске с индивидуальной экскурсией! Насладитесь потрясающими видами и узнайте истории местных легенд
Начало: В курортном парке города Железноводска
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 24002 160₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
53754 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Манящий Эльбрус из Железноводска: Путешествие и подъем на станцию
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса с захватывающими видами и увлекательными историями
Начало: У вашего места проживания
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1675015 075₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Уникальная экскурсия по трем ущельям Кабардино-Балкарии из Железноводска
Познайте красоту Кабардино-Балкарии в уникальной экскурсии по трем живописным ущельям, полной истории и природных чудес
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1675015 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Курорты КМВ за один день: историческое и природное наследие
Погрузитесь в мир кавказской красоты и узнайте уникальные истории городов КМВ в однодневном туре
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 13 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогулка по терренкуру вокруг горы Развалка в Железноводске с посещением уникальных природных и исторических объектов. Ощутите ледяное дыхание Спящего льва
Начало: Из Курортного парка Железноводска
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 35003 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Железноводск - город с богатой историей. Узнайте, как люди жили, отдыхали и лечились в прошлом. Погружение в атмосферу старины гарантировано
Начало: На улице Лермонтова
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 300₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Домбай: альпийские пейзажи и древние храмы
Откройте для себя величие Кавказа с экскурсией на Домбай - удивительное приключение ждет вас
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
44504 005₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск, Минеральные Воды и другие курорты
Погрузитесь в мир кавказской красоты и гостеприимства, посетив 5 знаменитых городов. Насладитесь культурным и гастрономическим разнообразием КМВ
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Ессентуки: индивидуальная экскурсия
Ессентуки - интеллигентный, живописный и доброжелательный курорт. Оцените старинные здания, цветники и минеральные воды
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальная экскурсия: Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в Джилы-Су: целебные источники и величественный Эльбрус
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Джилы-Су. Живописные пейзажи, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Приглашаем провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: уникальная поездка из Железноводска с дегустацией
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Кавказа. Вас ждут уникальные достопримечательности и вкусная национальная кухня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путевка в Джилы-Су: незабываемые впечатления и термальные источники
Вас ждет захватывающее путешествие по урочищу Джилы-Су с посещением водопадов и термальных источников
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к загадочному Джилы-Су: водопады, Эльбрус, нарзаны
Вас ждет захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, величественному Эльбрусу и целебным нарзанным источникам
Начало: У места вашего проживания в Железноводске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт из Железноводска: Скалы Монахи и панорама Эльбруса
Вас ждет захватывающее путешествие к скалам Монахи с видом на Эльбрус на премиальном внедорожнике
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
1800015 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Живописную Кабардино-Балкарию: от Железноводска до Языка тролля
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественного Языка тролля до тайн замка Шато-Эркен и целебных источников
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
52944 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
Путешествие на плато Бермамыт: от Железноводска к красотам Кавказа
Плато Бермамыт вас ждет! Отправляйтесь в путешествие, где кавказские горы откроют вам свои тайны и красоты
Начало: В Железноводске
Завтра в 06:50
10 июня в 07:00
52504 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов из Железноводска
Поднимитесь к облакам на Эльбрусе, исследуйте озеро Гижгит и насладитесь красотами Поляны нарзанов и горы Чегет
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Завтра в 06:45
10 июня в 06:40
52504 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, полное впечатлений и новых открытий
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
17 июня в 07:00
19 июня в 07:00
от 8 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:30
18 июня в 07:30
19 июня в 07:30
42003 780₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Планируете отпуск в Железноводске? Присоединяйтесь к нашей мини-группе для незабываемого путешествия по Верхней Балкарии
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58754 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Сделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездке сразу сложилось как надо
- ААнна5 июня 2024На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто невозможно было бы представить
- ТТамара1 июня 2024Познавательная интересная экскурсия, Советуем Романа.
- ИИрина30 мая 2024В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
- ААнастасия30 мая 2024Восхождение очень понравилось! С погодой нам повезло! На верхней точке увидели лису! Приятный бонус в виде фото и видеоролика от Егора! Спасибо Егору за интересное и увлекательное путешествие!
- ТТамара29 мая 2024Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила выбрать на любимом Трипстере
- ССергей28 мая 2024Несмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получили море впечатлений и интересный
- ННина27 мая 2024Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
- ИИрина24 мая 2024Всем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотря на это, Егор все
- ППетр,Марина20 мая 2024Всё прекрасно
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Для школьников»
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