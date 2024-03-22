послушаете Эолову Арфу;

погуляете по Эммануэлевскому парку (кто такой Эммануэль?);

пройдёте вдоль Академической галереи (почему она академическая?);

погуляете по склону горы Горячей (так она действительно горячая или нет?);

сфотографируетесь в Китайской беседке;

заглянете в грот Дианы (а вы помните, кто это?);

ну и конечно парк Цветник — истинное «сердце» Пятигорска. На протяжении всей экскурсии вы не будете выключать фотоаппарат — панорамы Кавказских гор, романтичные цветы и утончённые детали архитектуры так и просятся, чтобы их сфотографировали. Экскурсовод расскажет вам о том, как появился и развивался знаменитый курорт, о его строителях и гостях, поведает множество забавных и романтичных историй и посвятит в подробности знаменитой дуэли Михаила Лермонтова и Николая Мартынова. Маршрут: Место дуэли М. Ю. Лермонтова — «Провал» — Эолова арфа — Эммануэлевский Парк (пешая) — Лермонтовский грот — Академическая галерея — Гора Горячая (Нагорный парк) — Скульптура «Орел» — Китайская беседка — Грот Дианы — Парк «Цветник» — Лермонтовская галерея — Питьевая галерея — Кофейня Гукасова — Ресторация (институт Курортологии) Важная информация: Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Присоединяйтесь к нашей автопешеходной экскурсии по самым «знаковым» местам Пятигорска — настоящим визитным карточкам города. Секреты Пятигорска: Провал, Эолова Арфа и дуэль Лермонтова Кто не слышал про Провал, где Остап Бендер собирал с туристов деньги? Кто не видел изображение орла, терзающего змею? Кто не читал о дуэли Михаила Лермонтова? А на экскурсии по Пятигорску вы увидите своим глазами и Провал, и «того самого» орла, постоите там, где упал от рокового выстрела знаменитый поэт, а ещё: