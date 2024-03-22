Автопешеходная экскурсия по всем «знаковым» местам Пятигорска, его «визитным карточкам» — Эолова арфа, Провал, Китайская беседка, Эммануэлевский парк, Академическая галерея, грот Дианы, место дуэли Лермонтова, парк Цветник и многое, многое другое.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 000 ₽
|Детский
|800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Место дуэли М. Ю. Лермонтова
- Провал
- Эолова арфа
- Эммануэлевский парк
- Лермонтовский грот
- Академическая галерея
- Гора горячая (Нагорный парк)
- Скульптура Орёл
- Китайская беседка
- Грот Дианы
- Парк Цветник
- Лермонтовская галерея
- Питьевая галерея
- Кофейня Гукасова
- Ресторация (Институт Курортологии)
Описание
Присоединяйтесь к нашей автопешеходной экскурсии по самым «знаковым» местам Пятигорска — настоящим визитным карточкам города. Секреты Пятигорска: Провал, Эолова Арфа и дуэль Лермонтова Кто не слышал про Провал, где Остап Бендер собирал с туристов деньги? Кто не видел изображение орла, терзающего змею? Кто не читал о дуэли Михаила Лермонтова? А на экскурсии по Пятигорску вы увидите своим глазами и Провал, и «того самого» орла, постоите там, где упал от рокового выстрела знаменитый поэт, а ещё:
- послушаете Эолову Арфу;
- погуляете по Эммануэлевскому парку (кто такой Эммануэль?);
- пройдёте вдоль Академической галереи (почему она академическая?);
- погуляете по склону горы Горячей (так она действительно горячая или нет?);
- сфотографируетесь в Китайской беседке;
- заглянете в грот Дианы (а вы помните, кто это?);
- ну и конечно парк Цветник — истинное «сердце» Пятигорска. На протяжении всей экскурсии вы не будете выключать фотоаппарат — панорамы Кавказских гор, романтичные цветы и утончённые детали архитектуры так и просятся, чтобы их сфотографировали. Экскурсовод расскажет вам о том, как появился и развивался знаменитый курорт, о его строителях и гостях, поведает множество забавных и романтичных историй и посвятит в подробности знаменитой дуэли Михаила Лермонтова и Николая Мартынова. Маршрут: Место дуэли М. Ю. Лермонтова — «Провал» — Эолова арфа — Эммануэлевский Парк (пешая) — Лермонтовский грот — Академическая галерея — Гора Горячая (Нагорный парк) — Скульптура «Орел» — Китайская беседка — Грот Дианы — Парк «Цветник» — Лермонтовская галерея — Питьевая галерея — Кофейня Гукасова — Ресторация (институт Курортологии) Важная информация: Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Вторник, четверг
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место дуэли М. Ю. Лермонтова
- Провал
- Эолова арфа
- Эммануэлевский парк
- Лермонтовский грот
- Академическая галерея
- Гора горячая (Нагорный парк)
- Скульптура Орёл
- Китайская беседка
- Грот Дианы
- Парк Цветник
- Лермонтовская галерея
- Питьевая галерея
- Кофейня Гукасова
- Ресторация (Институт Курортологии)
Что входит
- "Транспортное и экскурсионное обслуживание. Все экскурсии сопровождают высококвалифицированные экскурсоводы."
Что не входит
- "Личные расходы"
Место начала и завершения?
ул. Калинина, 2, Железноводск
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Оплата должна быть произведена не позднее
- Чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа
- Бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
22 мар 2024
Отличная поездка по Пятигорску, гид Александр рассказывал интересно, позитивно, с юмором. Микроавтобус чистый, удобный, Водитель профессионал. Посмотрели все, сфоткались и несмотря на погоду настроение отличное. Спасибо за четкую организацию туров, все понятно, четко и вовремя
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