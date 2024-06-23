1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
80006 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, полное впечатлений и новых открытий
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповое автопутешествие на Домбай: Перевалы, пещеры и канатные дороги
Вас ждет путешествие по величественным горам Домбая, где каждый уголок скрывает свои тайны и красоты. Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и многое другое
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарк23 июня 2024Добрый день! В июне 2024 г. мы семьей отдыхали в Кисловодске и оттуда отправились на экскурсию в Железноводск с гидом
- ЯЯна18 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живо, непринуждённо и очень интересно. Огромное спасибо Борису, что забрал нас с Железноводска, не смотря на то что, сам с Пятигорска.
- ККира9 мая 2024Хотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гид, и с классным чувством
- ЕЕлена26 апреля 2024Это была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор и конечно же Эльбруса! Мы
- ЕЕлена24 апреля 2024Огромное спасибо Виталию, экскурсия прошла на одном дыхании, получили массу позитива,море фотографий на память! Виталий отличный гид, водитель и очень приятный в общении. Маршрут был хорошо продуман. Всем рекомендуем,не пожалеете!!!
- ООльга8 апреля 2024Очень сбалансированная экскурсия! Достаточно информации и постоянная забота! Нам очень понравилось!!!
- AAlbina3 апреля 2024Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
- ИИлона27 марта 2024Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и возникновения города. Спасибо за отличные ретро-иллюстрации, живую подачу материала и формат беседы-экскурсии! Однозначно рекомендуем для первого знакомства с Железноводском!
- ААнна4 ноября 2023Всё очень интересно!!! В хорошем комфортно ритме!!! После экскурсии ребёнок пересмотрела Чебурашку и узнавала все пройденные места))) Медовые водопады завораживают!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «На выходные»
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