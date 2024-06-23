Экскурсии выходного дня в Железноводске

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Железноводске, цены от 3 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Железноводск уютный и живописный
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
80006 800 за всё до 4 чел.
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
13 отзывов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, полное впечатлений и новых открытий
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Групповое автопутешествие на Домбай: Перевалы, пещеры и канатные дороги
Вас ждет путешествие по величественным горам Домбая, где каждый уголок скрывает свои тайны и красоты. Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и многое другое
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марк
    23 июня 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Добрый день! В июне 2024 г. мы семьей отдыхали в Кисловодске и оттуда отправились на экскурсию в Железноводск с гидом
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    Мариной. ☺️ Я заранее обсудила с Мариной в переписке наши пожелания по поездке и предупредила, что прогулка по городу нам нужна в более спокойном темпе, чем обычным туристам, потому что моя взрослая дочь имеет инвалидность и ходит медленно, опираясь на костыль. Марина создала максимально комфортные условия для нашего путешествия. Она забрала нас на машине от нашего отеля в Кисловодске. Машина чистая, ухоженная. Водитель Санан - вежливый, спокойный, обходительный. Уже в пути Марина начала свой рассказ об истории курортов Кавказских Минеральных Вод, и о Железноводске в частности, о людях, благодаря которым расцвел этот удивительный регион нашей страны, о лечебных свойствах местной минеральной воды, о традициях народов, проживающих на Кавказе, о судьбе этих курортных городов в годы Великой Отечественной войны, о современном развитии этого удивительного края и о многом другом. Мы гуляли по парку Железноводска, останавливались у памятников, пробовали минеральную воду из разных источников. Марина иллюстрировала все рассказы примерами из своей жизни и демонстрацией на айпэде старинных фотографий из архивов и личной коллекции. Несмотря на то, что под конец экскурсии мы немного утомились от жары и спуска по каскадной лестнице, время в Железноводске пролетело незаметно. Марина - очень приятная, душевная, открытая молодая женщина и невероятно опытный и знающий специалист. Я благодарна Марине за наше путешествие в Железноводск! Желаю ей кавказского здоровья и дальнейших профессиональных успехов.

  • Я
    Яна
    18 мая 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
    Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живо, непринуждённо и очень интересно. Огромное спасибо Борису, что забрал нас с Железноводска, не смотря на то что, сам с Пятигорска.
    Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живоОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живоОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живоОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живо
  • К
    Кира
    9 мая 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
    Хотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гид, и с классным чувством
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    юмора) рассказывает интересные факты, местные легенды, помимо основной информации. Благодаря таким гидам, поездки всегда проходят отлично 😊 большое спасибо за позитив и новые знания!

    Хотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гид
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
    Это была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор и конечно же Эльбруса! Мы
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    побывали на озере Гиджгит, насладились прекрасным нарзаном😊 Несмотря на то, что мы не попали на сам Эльбрус, по причинам закрытия канатных дорог, мы смогли насладиться его красотами с горы Ченген, за это Геннадию отдельное спасибо😊 Так же мы побывали в прекраснейшем месте под названием Развал Адыр-Су, хоть это и не входило в программу экскурсии ☺️ Еще раз огромное при огромное спасибо Геннадию за эту поездку☺️

    Это была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор иЭто была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор иЭто была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор иЭто была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор иЭто была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор иЭто была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор иЭто была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор иЭто была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор и
  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Огромное спасибо Виталию, экскурсия прошла на одном дыхании, получили массу позитива,море фотографий на память! Виталий отличный гид, водитель и очень приятный в общении. Маршрут был хорошо продуман. Всем рекомендуем,не пожалеете!!!
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Очень сбалансированная экскурсия! Достаточно информации и постоянная забота! Нам очень понравилось!!!
  • A
    Albina
    3 апреля 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
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    знающий город человек. Минусы: подъемы, спуски делают прогулку несколько утомительной, но если не торопиться, то все проходит нормально. И очень печально, что много заброшенных зданий и неухоженных скверов и лестниц. А вот каскадная лестница вызвала восторг и восхищение своей красотой, неповторимостью и длинной. Спасибо Марине за знания, терпение и умение так рассказывать про историю города, что захотелось еще что-нибудь почитать и узнать про то, как он все таки появился этот город Железноводск.

  • И
    Илона
    27 марта 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и возникновения города. Спасибо за отличные ретро-иллюстрации, живую подачу материала и формат беседы-экскурсии! Однозначно рекомендуем для первого знакомства с Железноводском!
    Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и
  • А
    Анна
    4 ноября 2023
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Всё очень интересно!!! В хорошем комфортно ритме!!! После экскурсии ребёнок пересмотрела Чебурашку и узнавала все пройденные места))) Медовые водопады завораживают!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
  2. Железноводск уютный и живописный
  3. Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
  4. Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Железноводска
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Самое главное
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  4. Джилы-су
  5. Дворец Эмира Бухарского
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Лермонтовский источник
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2024
Сейчас в Железноводске в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 700 до 13 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2024 год на выходные, 59 ⭐ отзывов, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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