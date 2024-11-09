Экскурсия «Последний день Лермонтова» приглашает вас на уникальное путешествие по страницам жизни великого русского поэта.
Вы узнаете о событиях, предшествовавших дуэли на горе Машук, посетите места, где Лермонтов творил, любил и
Вы узнаете о событиях, предшествовавших дуэли на горе Машук, посетите места, где Лермонтов творил, любил и
6 причин купить эту экскурсию
- 🕰 Погружение в историю
- 📚 Уникальные факты о Лермонтове
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🏞 Живописные виды
- 🏛 Посещение музеев
- 🗺 Индивидуальный маршрут
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и посещения достопримечательностей на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, что создаёт особую атмосферу уединения. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать возможные погодные условия и ограниченную доступность некоторых мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Скала Лермонтова
- Гора Кольцо
- Музей «Крепость»
- Дом Реброва
- Лермонтовская площадка
- Бальнеогрязелечебница
- Цандеровский институт
- Галерея Источника № 17
- Скульптура Иисуса Христа
- Подворье Карповых
- Лермонтовский бювет
- Солнечные часы «Знаки зодиака»
- Дворец бухарского эмира
- Островские ванны
- Поющий фонтан
- Каскадная лестница
- Курортное озеро
- Ресторация семьи Рошке
- Место дуэли
- Музей-заповедник Михаила Лермонтова
- Озеро Провал
- Грот Дианы
- Парк «Цветник»
- Лермонтовская галерея
- Канатная дорога
- Бесстыжие ванны
Описание экскурсии
Кисловодск
- Скала Лермонтова — место дуэли героев новеллы «Княжна Мэри» Печорина и Грушницкого, чьими прототипами были Лермонтов и Мартынов
- Гора Кольцо, где часто бывал поэт и чей образ использовал как место встречи своих героев
- Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»
- Дом Реброва, где до Лермонтова любил останавливаться Пушкин
- Лермонтовская площадка — архитектурный ансамбль из светлого песчаника у входа в Курортный парк
Ессентуки
- Бальнеогрязелечебница — один из наиболее известных дореволюционных памятников архитектуры на КМВ
- Цандеровский институт механотерапии
- Галерея Источника № 17 — старейшее здание на курорте, спроектированное в английском стиле с мавританскими элементами
- Самая высокая в России скульптура Иисуса Христа
Железноводск
- Подворье Карповых, где поэт провёл последнюю ночь перед дуэлью
- Лермонтовский бювет — источник, из которого Михаил Юрьевич каждое утро пил целебную воду и где принимал ванны
- Маршрут, по которому гулял поэт, в том числе в последний день своей жизни. На пути мы встретим солнечные часы «Знаки зодиака», Дворец бухарского эмира, Островские ванны, Поющий фонтан, Каскадную лестницу, Курортное озеро
Иноземцево
Осмотри снаружи ресторацию семьи Рошке, в которой Михаил Юрьевич в обществе Екатерины Быховец, Льва Пушкина и других молодых людей провёл несколько часов перед дуэлью.
Пятигорск
- Место дуэли у подножия горы Машук, где 15 июля 1841 года оборвалась жизнь великого поэта
- Музей-заповедник Михаила Лермонтова — один из старейших литературных музеев страны
- Знаковые места Пятигорска, неразрывно связанные с Лермонтовым: озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовская галерея государственной филармонии, канатная дорога, «Бесстыжие ванны»
Организационные детали
- Экскурсия возможна из любого города КМВ. Заеду за вами по адресу вашего проживания
- Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике SsangYong Rexton
- Экскурсию для вас проведу лично я: благодаря авторскому подходу и глубоким знаниям истории и культуры народов Кавказа ваше знакомство с нашим регионом превратиться в захватывающее путешествие
- Последовательность посещаемых мест может меняться в зависимости от города вашего проживания
Дополнительные расходы
- Билет в музей им. Лермонтова — 150 ₽
- Билет на канатную дорогу до вершины горы Машук — 380 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1199 туристов
Я — местный житель и профессиональный гид. Родился и вырос на Кавказских Минеральных Водах, поэтому знаю этот регион изнутри: от знаменитых достопримечательностей до потаённых уголков, куда не водят стандартные экскурсии. Я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мы очень остались довольны экскурсией. Дмитрий очень внимательный и ответственный человек увлеченный своей работой. Рассказал все по теме и даже больше, ответил на все интересующие вопросы и порекомендовал места которые
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