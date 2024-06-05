Экскурсии для студентов в Железноводске

Найдено 22 экскурсии в категории «Для студентов» в Железноводске, цены от 1 500 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идиллический Железноводск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Идиллический Железноводск: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальные уголки Железноводска: от дачи эмира Бухары до знаменитых минеральных источников
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Мини-группа
12 часов
10 отзывов
Путешествие на Эльбрус из Железноводска: озеро, история и кухня
Завораживающая экскурсия на Эльбрус с захватывающими видами, городом-призраком и вкусом настоящей кавказской кухни
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65003 900 за человека
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе: узнайте легенды края и насладитесь видами Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
Проникнитесь величием Кавказа в увлекательной экскурсии к урочищу Джилы-Су. Водопады, горы, Храм Солнца и блюда местной кухни ждут вас
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Покорите гору Железная в Железноводске с индивидуальной экскурсией! Насладитесь потрясающими видами и узнайте истории местных легенд
Начало: В курортном парке города Железноводска
Сегодня в 07:00
11 июня в 06:00
от 24002 160 за всё до 10 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
53754 300 за человека
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией из Железноводска. Живописные пейзажи, древние башни и купание в термальных источниках ждут вас
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
50004 500 за человека
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогулка по терренкуру вокруг горы Развалка в Железноводске с посещением уникальных природных и исторических объектов. Ощутите ледяное дыхание Спящего льва
Начало: Из Курортного парка Железноводска
Сегодня в 07:00
11 июня в 06:00
от 35003 150 за всё до 10 чел.
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Путешествие на Домбай: альпийские пейзажи и древние храмы
Откройте для себя величие Кавказа с экскурсией на Домбай - удивительное приключение ждет вас
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
44504 005 за человека
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
52944 500 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Путешествие на плато Бермамыт: от Железноводска к красотам Кавказа
Плато Бермамыт вас ждет! Отправляйтесь в путешествие, где кавказские горы откроют вам свои тайны и красоты
Начало: В Железноводске
Завтра в 06:50
10 июня в 07:00
52504 200 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
10 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов из Железноводска
Поднимитесь к облакам на Эльбрусе, исследуйте озеро Гижгит и насладитесь красотами Поляны нарзанов и горы Чегет
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Завтра в 06:45
10 июня в 06:40
52504 200 за человека
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
13 отзывов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, полное впечатлений и новых открытий
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:30
18 июня в 07:30
19 июня в 07:30
42003 780 за человека
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Планируете отпуск в Железноводске? Присоединяйтесь к нашей мини-группе для незабываемого путешествия по Верхней Балкарии
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58754 700 за человека
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
3 800 за всё до 5 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Групповое автопутешествие на Домбай: Перевалы, пещеры и канатные дороги
Вас ждет путешествие по величественным горам Домбая, где каждый уголок скрывает свои тайны и красоты. Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и многое другое
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700 за человека
Лучшие места Северной Осетии из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Лучшие места Северной Осетии из Железноводска
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
🚶 Пешая
скидка
40%
Фотопрогулка
6 часов
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Железноводска и получить фото на память
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
80004 800 за всё до 3 чел.
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
    На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто невозможно было бы представить
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    это маленькое путешествие. Помимо подробных описаний мест, историй и даже легенд их происхождения, познакомили нас с местной национальной кухней, от которой просто пальчики оближешь и по очень привлекательной цене. Беспокоились о нашем комфорте и безопасности каждую секунду. Очень общительные мужчины и с замечательным юмором к тому же. Спасибо огромное Сергею и Владимиру, и, конечно же, организатору Анастасии. Обязательно еще вернемся именно к Вам в следующий наш отпуск по этим красивейшим местам. Ребята вкладываются на все 100 из 10 и видно, что они в этом заинтересованы и им нравится их работа. От себя, как комплимент, завезли еще в несколько интересных и красивых мест, которые не были указаны в маршруте. Спасибо Вам огромное за массу положительных впечатлений. 🏞️💓

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
    В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
    Восхождение очень понравилось! С погодой нам повезло! На верхней точке увидели лису! Приятный бонус в виде фото и видеоролика от Егора! Спасибо Егору за интересное и увлекательное путешествие!
  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
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    часов Александр водил меня по Железноводску, делая красивые, атмосферные фотографии Александр оказался не только отличным фотографом с профессиональной камерой, но еще и интересным собеседником Фотосессия прошла легко, не принужденно, будто бы я Сашу знаю сто лет. Одним

    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
    Всем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотря на это, Егор все
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    предусмотрел и палки для скандинавской ходьбы,страховал при сложных спусках, подготовил сладости с горячим чаем для маленького пикника на вершине горы, весь путь сопровождался интересными рассказами о Железноводске и его окрестностях. Егор интересный собеседник, приятен в общении, хорошо воспитан. Заказав этот тур вы получите много положительных эмоций и впечатлений!

    Всем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотряВсем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотряВсем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотряВсем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотря
  • Э
    Эльфира
    18 мая 2024
    17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
    Спасибо Александру К. за эксклюзивную, интересную и познавательную экскурсию по горам и окрестностям Кавминвод.
  • Я
    Яна
    18 мая 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
    Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живо, непринуждённо и очень интересно. Огромное спасибо Борису, что забрал нас с Железноводска, не смотря на то что, сам с Пятигорска.
    Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живоОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живоОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живоОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живо
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Идиллический Железноводск
    Экскурсия с Юлией была очень интересной, познавательной и прекрасно организованной. Большое количество исторических фактов, прекрасные виды, спокойный размеренный темп и
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    возможность сделать фото - все это сделало нашу экскурсию незабываемой. Юлия очень позитивный, приятный в общении человек. Два часа пролетели незаметно, и от города остались самые приятные впечатления. Юлия, большое спасибо!

  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
    Мы первый раз в Железноводске и решили провести наш отдых активно, поэтому забронировали экскурсию вокруг Развалки. Сначала мы думали, что маршрут
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    будет проходить только по лесу, поэтому были просто в восторге от пещер, которые встретились нам по пути. Егор рассказывал историю их возникновения, а так же множество легенд. Нам повезло с погодой, поэтому виды открывались замечательные на протяжении всего пути.

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    Прекрасная поездка: познавательная экскурсия, величественнейший Эльбрус, очень вкусная кухня в кафе "Лидия", комфортный автомобиль, замечательный гид Далхат, любящий свою родину-все
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    очень понравилось. Даже погода не испортила настроение. Есть только одно небольшое замечание: не всегда было хорошо слышно, иногда приходилось напрягать слух. Хорошо бы микрофон… Спасибо всем, кто организовал и провел эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Для студентов»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
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  2. Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
  3. На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
  4. Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
  5. 17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Для студентов" можно забронировать 22 экскурсии от 1 500 до 5 000 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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