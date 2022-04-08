Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам

Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю

Индивидуальная
Гордые балкарцы знают толк в кулинарии.

Лучший способ убедиться в этом — отправиться в гости к местным высоко в горы! Сочные хычины с сыром, горячий шашлык из баранины, молочные пирожки лакумы, чай из горных трав: вы попробуете культуру Балкарии на вкус и откроете гастрономические секреты.

Кроме того, в программе Чегемские водопады, Город мертвых и захватывающие смотровые.
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пейзажи, истории и легенды края

Аппетит надо нагулять, поэтому день начнется с достопримечательностей. В пути вы будете любоваться видами Чегемского ущелья, а я — рассказывать об истории и современности края. В нашем маршруте остановки у Чегемских водопадов, горной реки и развалин древнего городища с «греческой лестницей», а также в легендарном Городе мертвых Эльтюбю.

В этой части путешествия вы узнаете о скифах и аланах, о средневековых вторжениях, Кавказской войне и цели вермахта в этом регионе. О быте и традициях местных народов раньше и сейчас.

Кавказ на тарелке

Нас ждут в гости в аутентичном доме в горном ауле. Хозяева откроют вам рецепты хычин, традиционных «блинов» балкарцев. Вы поучаствуете в приготовлении этого блюда, разберетесь в его разных видах, узнаете о целительном балхаме и, конечно, попробуете ароматные горячие хычины с сыром. Праздник живота продолжится в уютном кафе возле камина или в беседке на улице с видом на горы. Здесь подают отменный шашлык из баранины и травяной чай с лакумами, пышками по-кабардински.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На внедорожнике, который подготовлен для горных дорог и оснащен всем необходимым для комфортного тура
  • Начать и закончить экскурсию можно в любом городе Кавказских Минеральных Вод
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы и мастер-класс по приготовлению хычин включены
  • Питание в кафе оплачивается дополнительно (от 500 руб. на человека)
  • По запросу организуем видеосъёмку с квадрокоптером, пикник

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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