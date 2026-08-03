Лучшее время для гастротура - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа особенно красива. В это время можно насладиться всеми прелестями горных пейзажей и свежими продуктами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. Зимой тур возможен, но стоит учесть погодные условия и подготовиться к холодам.

Гастротур по Кавказу предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой Балкарии через её кулинарию. В путешествии по горным аулам вы попробуете сочные хычины, ароматный шашлык и чай из горных трав. В программе также посещение Чегемских водопадов и Города мертвых. Путешествие проходит на внедорожнике, что обеспечивает комфорт и безопасность. Это идеальный способ насладиться природой и историей региона, открывая для себя его гастрономические секреты

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Пейзажи, истории и легенды края

Аппетит надо нагулять, поэтому день начнется с достопримечательностей. В пути вы будете любоваться видами Чегемского ущелья, а я — рассказывать об истории и современности края. В нашем маршруте остановки у Чегемских водопадов, горной реки и развалин древнего городища с «греческой лестницей», а также в легендарном Городе мертвых Эльтюбю.

В этой части путешествия вы узнаете о скифах и аланах, о средневековых вторжениях, Кавказской войне и цели вермахта в этом регионе. О быте и традициях местных народов раньше и сейчас.

Кавказ на тарелке

Нас ждут в гости в аутентичном доме в горном ауле. Хозяева откроют вам рецепты хычин, традиционных «блинов» балкарцев. Вы поучаствуете в приготовлении этого блюда, разберетесь в его разных видах, узнаете о целительном балхаме и, конечно, попробуете ароматные горячие хычины с сыром. Праздник живота продолжится в уютном кафе возле камина или в беседке на улице с видом на горы. Здесь подают отменный шашлык из баранины и травяной чай с лакумами, пышками по-кабардински.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На внедорожнике, который подготовлен для горных дорог и оснащен всем необходимым для комфортного тура

Начать и закончить экскурсию можно в любом городе Кавказских Минеральных Вод

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет