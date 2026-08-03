Мои заказы

Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам

Отправьтесь в уникальное путешествие по горным аулам, где балкарская кухня и природа создают неповторимую атмосферу. Насладитесь хычинами и шашлыком
Гастротур по Кавказу предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой Балкарии через её кулинарию. В путешествии по горным аулам вы попробуете сочные хычины, ароматный шашлык и чай из горных трав. В программе также посещение Чегемских водопадов и Города мертвых. Путешествие проходит на внедорожнике, что обеспечивает комфорт и безопасность.

Это идеальный способ насладиться природой и историей региона, открывая для себя его гастрономические секреты
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Уникальная балкарская кухня
  • 🏞️ Виды Чегемского ущелья
  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
  • 📜 Истории и легенды Кавказа
  • 🌿 Чай из горных трав

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для гастротура - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа особенно красива. В это время можно насладиться всеми прелестями горных пейзажей и свежими продуктами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. Зимой тур возможен, но стоит учесть погодные условия и подготовиться к холодам.
Сейчас август — это идеальное время.
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам

Что можно увидеть

  • Чегемские водопады
  • Город мертвых

Описание экскурсии

Пейзажи, истории и легенды края

Аппетит надо нагулять, поэтому день начнется с достопримечательностей. В пути вы будете любоваться видами Чегемского ущелья, а я — рассказывать об истории и современности края. В нашем маршруте остановки у Чегемских водопадов, горной реки и развалин древнего городища с «греческой лестницей», а также в легендарном Городе мертвых Эльтюбю.

В этой части путешествия вы узнаете о скифах и аланах, о средневековых вторжениях, Кавказской войне и цели вермахта в этом регионе. О быте и традициях местных народов раньше и сейчас.

Кавказ на тарелке

Нас ждут в гости в аутентичном доме в горном ауле. Хозяева откроют вам рецепты хычин, традиционных «блинов» балкарцев. Вы поучаствуете в приготовлении этого блюда, разберетесь в его разных видах, узнаете о целительном балхаме и, конечно, попробуете ароматные горячие хычины с сыром. Праздник живота продолжится в уютном кафе возле камина или в беседке на улице с видом на горы. Здесь подают отменный шашлык из баранины и травяной чай с лакумами, пышками по-кабардински.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На внедорожнике, который подготовлен для горных дорог и оснащен всем необходимым для комфортного тура
  • Начать и закончить экскурсию можно в любом городе Кавказских Минеральных Вод
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы и мастер-класс по приготовлению хычин включены
  • Питание в кафе оплачивается дополнительно (от 500 руб. на человека)
  • По запросу организуем видеосъёмку с квадрокоптером, пикник

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Алексей, я со своей командой провожу поездки по всему Северному Кавказу. Надеюсь на скорую встречу с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
В
Алексей!!!!!!!! Спасибо Вам огромное за экскурсию! Это было восхитительно!!!!!!! Вспоминаем эту сказку наяву и понимаем, что вернёмся обязательно! Вам процветания, здоровья, успехов! Александр и Виктория.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок гид Алексей(спасибо большое за эмоции)- огромный плюс!
С первых минут, как увидел эти величественные горы
читать дальшеуменьшить

и потоки воды, ниспадающие с горных вершин, у меня перехватило дыхание. Природа здесь просто потрясающая, создаёт поистине магическую атмосферу.
Особенно впечатлила возможность подойти к водопадам совсем близко и почувствовать мощь падающей воды. Звук бурлящей воды и свежий горный воздух зарядили меня энергией и позитивом на целый год вперёд!
Погрузиться полностью в мир гор способствовал мастер-класс по изготовлению традиционных хычинов и обалденный обед от хозяюшки Земфиры! Безумно интересно и вкусно! Гостеприимство Кавказа однозначно стоит ощутить на себе!
Невероятные виды и потрясающие фотографии, которые удалось сделать, будут напоминать об этом удивительном месте ещё долго. Эти места, которые должен посетить каждый, кто хочет прикоснуться к красоте и величию природы.
Однозначно рекомендую эту поездку всем, кто ищет новые впечатления и хочет увидеть настоящее величие природы!

Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок+2
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Вам был полезен этот отзыв?
О
Алексей очень хорошо владеет материалом и преподносит его в простой форме. Надо сказать, что из трёх гидов, которые возили нас по длинным маршрутам он единственный, кто владел историческими данными, а мне очень этого не хватало. Очень рекомендую Алексея и предлагаемые им экскурсии. Мы получили большое удовольствие от самой экскурсии и от общения с Алексеем.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при этом всю дорогу много и интересно рассказыаал о природе, истории и настоящем КМВ и
читать дальшеуменьшить

Кабардино-Балкарии. Для отдыха на лугу в горах у него предусмотрительно имелись походные кресла и возможность сварить кофе. Приняли участие в мастер_классе по приготовлению лукумов и хычинов, пообедали ими же и вкуснейшей домашней шурпой и мантами. Привезли с собой домашний сыр, фрукты и огромное количество впечатлений и фотографий. С трудной горной дорогой Аракел справился на отлично и к вечеру благополучно доставил нас к отелю. Огромное спасибо за интересно проведённое время. Рекомендуем.

Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при
Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при
Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при
Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при
Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при
Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при
Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при
Вам был полезен этот отзыв?
М
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе, построил интересный маршрут и показал новые красоты. Маршрут составлен так, что мы были одни на всех смотровых площадках.
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе,
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе,
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе,
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе,
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе,
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе,
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе,
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Невероятная красота Кабардино-Балкарии, чистый горный воздух, интересный рассказчик - это как раз то, что нам надо было! Вкусные хычины приготовили у нас на глазах! Были у Голубого озера, в Мертвом городе и на Чегемских водопадах! Отлично! 👍🏻 Благодарим.
Невероятная красота Кабардино-Балкарии, чистый горный воздух, интересный рассказчик - это как раз то, что нам надо
Невероятная красота Кабардино-Балкарии, чистый горный воздух, интересный рассказчик - это как раз то, что нам надо
Невероятная красота Кабардино-Балкарии, чистый горный воздух, интересный рассказчик - это как раз то, что нам надо
Невероятная красота Кабардино-Балкарии, чистый горный воздух, интересный рассказчик - это как раз то, что нам надо
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Железноводска

Похожие экскурсии на «Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам»

Из Железноводска - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
На машине
На микроавтобусе
10 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Железноводска - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:45
11 авг в 06:45
4700 ₽ за человека
На джипе из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джиппинг
На машине
12 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На джипе из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться её фантастической красотой
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: из Железноводска в сердце Кавказа
На машине
12 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: из Железноводска в сердце Кавказа
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
11 авг в 06:30
5200 ₽ за человека
На джипах по Кавказу - из Железноводска в мини-группе
Джиппинг
На машине
11 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
На джипах по Кавказу - из Железноводска в мини-группе
Отдохнуть на берегу озера Гижгит, побывать на пародроме и увидеть знаменитые Чегемские водопады
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
4800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Железноводске
от 20 050 ₽ за экскурсию