Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Отправьтесь в уникальное путешествие по горным аулам, где балкарская кухня и природа создают неповторимую атмосферу. Насладитесь хычинами и шашлыком
Гастротур по Кавказу предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой Балкарии через её кулинарию. В путешествии по горным аулам вы попробуете сочные хычины, ароматный шашлык и чай из горных трав. В программе также посещение Чегемских водопадов и Города мертвых. Путешествие проходит на внедорожнике, что обеспечивает комфорт и безопасность.
Это идеальный способ насладиться природой и историей региона, открывая для себя его гастрономические секреты
Лучшее время для гастротура - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа особенно красива. В это время можно насладиться всеми прелестями горных пейзажей и свежими продуктами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. Зимой тур возможен, но стоит учесть погодные условия и подготовиться к холодам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Чегемские водопады
Город мертвых
Описание экскурсии
Пейзажи, истории и легенды края
Аппетит надо нагулять, поэтому день начнется с достопримечательностей. В пути вы будете любоваться видами Чегемского ущелья, а я — рассказывать об истории и современности края. В нашем маршруте остановки у Чегемских водопадов, горной реки и развалин древнего городища с «греческой лестницей», а также в легендарном Городе мертвых Эльтюбю.
В этой части путешествия вы узнаете о скифах и аланах, о средневековых вторжениях, Кавказской войне и цели вермахта в этом регионе. О быте и традициях местных народов раньше и сейчас.
Кавказ на тарелке
Нас ждут в гости в аутентичном доме в горном ауле. Хозяева откроют вам рецепты хычин, традиционных «блинов» балкарцев. Вы поучаствуете в приготовлении этого блюда, разберетесь в его разных видах, узнаете о целительном балхаме и, конечно, попробуете ароматные горячие хычины с сыром. Праздник живота продолжится в уютном кафе возле камина или в беседке на улице с видом на горы. Здесь подают отменный шашлык из баранины и травяной чай с лакумами, пышками по-кабардински.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На внедорожнике, который подготовлен для горных дорог и оснащен всем необходимым для комфортного тура
Начать и закончить экскурсию можно в любом городе Кавказских Минеральных Вод
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы и мастер-класс по приготовлению хычин включены
Питание в кафе оплачивается дополнительно (от 500 руб. на человека)
По запросу организуем видеосъёмку с квадрокоптером, пикник
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Алексей, я со своей командой провожу поездки по всему Северному Кавказу. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Алексей!!!!!!!! Спасибо Вам огромное за экскурсию! Это было восхитительно!!!!!!! Вспоминаем эту сказку наяву и понимаем, что вернёмся обязательно! Вам процветания, здоровья, успехов! Александр и Виктория.
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И
Иоцюте
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок гид Алексей(спасибо большое за эмоции)- огромный плюс! С первых минут, как увидел эти величественные горы читать дальшеуменьшить
и потоки воды, ниспадающие с горных вершин, у меня перехватило дыхание. Природа здесь просто потрясающая, создаёт поистине магическую атмосферу. Особенно впечатлила возможность подойти к водопадам совсем близко и почувствовать мощь падающей воды. Звук бурлящей воды и свежий горный воздух зарядили меня энергией и позитивом на целый год вперёд! Погрузиться полностью в мир гор способствовал мастер-класс по изготовлению традиционных хычинов и обалденный обед от хозяюшки Земфиры! Безумно интересно и вкусно! Гостеприимство Кавказа однозначно стоит ощутить на себе! Невероятные виды и потрясающие фотографии, которые удалось сделать, будут напоминать об этом удивительном месте ещё долго. Эти места, которые должен посетить каждый, кто хочет прикоснуться к красоте и величию природы. Однозначно рекомендую эту поездку всем, кто ищет новые впечатления и хочет увидеть настоящее величие природы!
+2
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О
Ольга
Алексей очень хорошо владеет материалом и преподносит его в простой форме. Надо сказать, что из трёх гидов, которые возили нас по длинным маршрутам он единственный, кто владел историческими данными, а мне очень этого не хватало. Очень рекомендую Алексея и предлагаемые им экскурсии. Мы получили большое удовольствие от самой экскурсии и от общения с Алексеем.
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Г
Галина
Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при этом всю дорогу много и интересно рассказыаал о природе, истории и настоящем КМВ и читать дальшеуменьшить
Кабардино-Балкарии. Для отдыха на лугу в горах у него предусмотрительно имелись походные кресла и возможность сварить кофе. Приняли участие в мастер_классе по приготовлению лукумов и хычинов, пообедали ими же и вкуснейшей домашней шурпой и мантами. Привезли с собой домашний сыр, фрукты и огромное количество впечатлений и фотографий. С трудной горной дорогой Аракел справился на отлично и к вечеру благополучно доставил нас к отелю. Огромное спасибо за интересно проведённое время. Рекомендуем.
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М
Марина
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе, построил интересный маршрут и показал новые красоты. Маршрут составлен так, что мы были одни на всех смотровых площадках.
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Н
Наталья
Невероятная красота Кабардино-Балкарии, чистый горный воздух, интересный рассказчик - это как раз то, что нам надо было! Вкусные хычины приготовили у нас на глазах! Были у Голубого озера, в Мертвом городе и на Чегемских водопадах! Отлично! 👍🏻 Благодарим.
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