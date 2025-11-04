В колыбели Аланской цивилизации, среди заснеженных скал и живописных долин, находится место, которое покорит вас своей нетронутой природой, памятниками старины, увлечёт тайнами и загадками древней истории — это Архыз!
Описание трансферДанный маршрут позволит вам не только насладиться красотой гор, но и погрузиться в глубокую древность, во времена существования Аланского государства на территории современного Кавказа. Что вас ждёт?
- Первую остановку сделаем на смотровой площадке на перевале Гумбаши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом.
- А чуть позже вы доберётесь до необычной пещеры из песчаника, где сможете сделать фактурные снимки «сырного места».
- Далее нас ждет Шоанинский храм и лик Христа. На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов. А после проследуете к наскальному изображению Спасителя, где увидите таинственный лик. По желанию можно будет подняться по 500 ступенькам, чтобы рассмотреть его вблизи.
- Следующая локация 9-го маршрута — Аланское городище. На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами X века.
- Вишенкой на туристическом торте станет крайняя локация — курортный посёлок Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны.
• Здесь мы обязательно отведаем ароматного чая и вкуснейших хычинов! Важная информация:
- Тур идеально подходит для активных путешественников и семейного отдыха. Можно с детьми.
- Выезжаем из всех городов КМВ.
Ежедневно в 06:30. Выезд в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Эльбрус
- Пещера из песчаника
- Шоанинский храм и лик Христа
- Аланское городище
- Курортный посёлок Романтик
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по всему маршруту
Что не входит в цену
- Канатные дороги
- Питание
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:30. Выезд в 07:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Тур идеально подходит для активных путешественников и семейного отдыха. Можно с детьми
- Выезжаем из всех городов КМВ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
4 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Большое спасибо гиду Шамилю за комфортное и интересное путешествие в горы.
О
Ольга
28 июл 2025
Удобная машина, замечательный гид Хусейн, любящий свою Родину, гордится историей своего народа. Очень интересная экскурсия.
