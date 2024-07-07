Трансфер в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Железноводске, цены от 8 200 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
На машине
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
«В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида»
30 сен в 07:00
6 окт в 07:00
8 200 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Железноводск с экскурсией по Пятигорску
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Железноводск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Возможен обратный вариант трансфера из Железноводска в аэропорт с экскурсией по Пятигорску»
30 сен в 05:00
1 окт в 05:00
10 900 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Комфортная поездка до отеля + экскурсия по уютному курортному городку
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида»
Завтра в 06:00
30 сен в 06:00
8 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нелля
    7 июля 2024
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
    Соответствует ожиданиям
  • Н
    Наталья
    19 января 2024
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия. Очень приветливый гид. Аккуратнейший водитель. Очаровательный рассказчик. Очень порадовала грамотная органичная речь, без сорных лишних слов, увлекательное повествование.
    читать дальше

    Приятно удивил бонус: нас завезли в г. Пятигорск на гору Машук, что не входило в маршрут. По времени получилось больше 3 ч., но мы не жалеем, экскурсия была очень познавательной, Кирилл охотно отвечал на наши вопросы, озвучил множество исторических дат, событий. Не хотелось расстоваться. Рекомендую всём, интересующимся Кавказом!

    Замечательная экскурсия. Очень приветливый гид. Аккуратнейший водитель. Очаровательный рассказчик. Очень порадовала грамотная органичная речь, без сорных

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
  2. Трансфер из аэропорта в Железноводск с экскурсией по Пятигорску
  3. Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Джилы-су
  5. Дворец Эмира Бухарского
  6. Пушкинская Галерея
  7. Плато Бермамыт
  8. Курортный парк
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в сентябре 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 8 200 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2024 год по теме «Трансфер», 2 ⭐ отзыва, цены от 8200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам