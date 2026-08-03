Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
В программе мы собрали самые яркие достопримечательности Архыза, без которых его невозможно представить.
Вы откроете чарующие пейзажи со смотровых, прикоснетесь к древним храмовым традициям и тайнам исчезнувшего города. А также попробуете настоящий горный чай и отведаете осетинских пирогов в старинном селе.
Первую остановку сделаем на смотровой площадке на перевале Гумбаши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом. А чуть позже вы доберетесь до необычной пещеры из песчаника, где сможете сделать фактурные снимки «сырного места».
Шоанинский храм и лик Христа
На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов. А после проследуете к наскальному изображению Спасителя и послушаете разные версии таинственного происхождения лика. По желанию можно будет подняться по 500 ступенькам, чтобы рассмотреть его вблизи.
Аланское городище
На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века. Услышите гипотезу об исчезнувшем древнем городе — столице Аланского государства. И на время перенесетесь в средневековую эпоху, слушая рассказы о караванах Великого Шелкового пути. А после заедем в курортный поселок Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны.
Осетинские пироги
Кроме того, в течение дня вы посетите село имени Коста Хетагурова, куда в конце 19 века переселилась осетинская община. Здесь мы предложим вам отведать традиционную национальную выпечку — ароматные пироги с разными начинками.
Организационные детали
В стоимость включен трансфер на комфортабельных внедорожниках Toyota
Дополнительно оплачиваются посещение Аланского городища — 100 ₽/человека (по понедельникам музей-заповедник закрыт); канатная дорога — 1000-2000 ₽, в зависимости от выбранного тарифа; питание
Поездка может начаться в любом городе КМВ
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1157 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами.
Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
все прошло отлично. хочеться отметить гибкость и клиентоориентированность. наши пожелания насчет более раннего начала экскурсии и ее начале сразу с 3ей точки были учтены и мы вовремя оказались там где планировали. все успели посмотреть и везде побывать. Также хочу отметить Станислава, нашего гида. опытный водитель и интересный собеседник! рекомендую
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Николай
Потрясающее путешествие. Пьянящий своей красотой вид с Гумбаши. Древние храмы и святыни. Красоты Архыза. Сырная пещера, источник нарзана, жемчужная река. Огромное спасибо гиду Роману. Интересные рассказы, приятное общение и спокойное вождение. Роман показал несколько нестандартных мест на Гумбаши и Архызе, после которых горы раскрылись новой красотой. Тур на 5 баллов, а с Романом добавил бы ещё столько же.
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Г
Гузель
Благодарю организаторов за совместное путешествие по особенным местам. Была приятно удивлена широким кругозором и видением мира, обширными знаниями истории, традиций региона у нашего проводника и водителя Романа. Мы ездили в читать дальшеуменьшить
долгую поездку с 5 -летним ребенком, и несмотря на такой длинный путь-ребенок был тоже доволен, Роман отвечал на его «взрослые» вопросы, рассказывал, показывал, занимал его внимание-в общем нашел подход😜 и стар и млад остались довольными. Очень рекомендую! Мы создали «свой» маршрут из предложенных «точек», в итоге получилось то, что мне было очень важно посетить с одной стороны, с другой стороны нам удалось попасть в места, о которых я не знала заранее, но которые «сделали» нашу поездку незабываемой и важной🙏🏻 благодарю организаторов Людмилу и экскурсовода Романа!
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С
Светлана
Великолепная поездка! Спасибо большое Роману за прекрасный рассказ о местных обычаях, истории края, за аккуратное и умелое вождение. Очень образованный, тактичный человек с отличным чувством юмора. А горы, потрясающие виды, византийские храмы- это невозможно описать, это надо увидеть!!! Рекомендую всем!!!
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Р
Роман
Замечательная экскурсия, очень приятный гид, рекомендую
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Ольга
Поездка понравилась. Насыщенный, интересный маршрут. Валера отличный водитель, спокойный доброжелательный человек. Поездка с ним была очень комфортной. Рекомендую для поездок эту команду ребят и хочу пожелать им процветания!
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