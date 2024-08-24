Путешествие начнется с аланского городища и древнехристианских храмов IX века. Затем поднимемся к загадочному наскальному изображению лица Христа.
В завершение, курорт «Романтик» увенчает наше приключение, предоставив вам восхитительные виды гор Архыза. Приготовьтесь к погружению в историю и природу этого уникального уголка России!
В завершение, курорт «Романтик» увенчает наше приключение, предоставив вам восхитительные виды гор Архыза. Приготовьтесь к погружению в историю и природу этого уникального уголка России!
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Откройте для себя Архыз — место, где история и природа переплетаются. Насладитесь великолепием горного региона. Захватывающие дух пейзажи и древнейшая аланская история в храмах Наше знакомство с Архызом начнётся с посещения древнего аланского городища. Вы сможете окунуться в древнейшую историю Архыза — узнать о духовной жизни алан, увидеть аланские захоронения дохристианского времени, древнехристианские храмы IХ века, которых относят к числу самых древних христианских памятников на территории России и испить из Святого источника. После посещения городища, вы поднимитесь к наскальному изображению лику Христа, которое было найдено в 2000 году. До сих пор среди учёных идут споры об истории возникновения лика. Точной даты никто озвучить не может. Посещение курорта «Романтик» — Верхний Архыз. Подъём по канатной дороге на склон хребта Абишира–Ахуба на высоту 2240 м. в один этап. Насладитесь великолепными видами горного района Архыз! Важная информация: Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае не оплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Суббота
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|2 700 ₽
|Детский
|2 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посёлок Романтик
- Древнеаланское городище
- Лик Христа
- Архыз
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Стоимость билета на канатную дорогу - от 1200 руб. /чел.
- Вход в аланское городище - 300 руб. /чел.
- Питание в кафе, по месту за дополнительную плату или можно взять с собой.
Место начала и завершения?
Ул. Калинина, 2, Железноводск
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
- Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00
- Телефон для связи доступен с 10:00 до 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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