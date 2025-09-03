читать дальше

горным тропам, в основном вверх. Я ругала себя за опрометчивый поступок, задыхаясь и матерясь. Народу по тропе идет много и вверх и вниз. Подготовленные и не очень и, видя трекинговые палки и трекинговые ботинки, я им завидовала. 😁 Дойдя до первого озера, мы сразу рванули ко второму и этот отрезок пути стал еще более впечатляющим, потому что пробирались мы уже по огромным камням, спускаясь и с опаской переставляя ноги. Прошел дождь и все было мокрым. Вообщем, вы представили себе путь? Потрачено 3000 ккал и 15000 шагов. Но….. Барабанная дробь,. Такой красоты я наверное еще не видела. Озера, расположенные в колыбели гор, с необыкновенно бирюзовой при свете солнца водой, прозрачные, как глаза ребенка. Всюду заросли родендронов, рядом бурлит горная река с чистейшей водой, которую можно пить. А воздух!!! Наш проводник Тамерлан вел нас бодро и весело, нацепив на рюкзак колонку, мы останавливались на маленький пикник и дорога назад была упоительной по позитиву и легкости спуска.

Так, что, думайте, решайте, собираясь в такой иаршрут. Что у вас в приоритете. И, если решитесь, не забудете.



Трекинг палки и обувь!!! А так же запас бодрости, сил и настроения!

Минус только моей неподготовленности