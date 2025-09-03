Небольшая, но живописная высокогорная долина Архыз славится своими кристально чистыми озёрами.
Описание экскурсииОб экскурсии: В Архызе, в небольшой высокогорной долине, расположенной в восточных отрогах хребта Аркасара, находятся семь потрясающих по своей красоте озер. Вдоль извилистой горной реки тропа поднимается на седловину хребта и неожиданно открывается изумительный вид, щедро вознаграждая туриста за некоторую трудность подъема. В пустынном цирке, точно огромные самоцветы, покоятся два озера. Самое большое из них лазурно-голубое. Второе озеро немного поменьше — цвета чистой небесной голубизны. В прозрачном зеркале озер отражается небо, облака и белоснежные горы. Вокруг озер раскиданы многочисленные камни, поросшие зеленым мхом, цветут кусты рододендрона. От большого озера можно перейти в ущелье Малой Дукки, где открывается прекрасное зрелище, а именно Малые Дуккинские озера — это группа живописных озёр, расположенных в долине Малой Дукки, на северо-восточных склонах Аркасарского хребта, что недалеко от поселка Архыз. Озера эти имеют насыщенный цвет, и то кажутся синими, то зеленоватыми. Вода в них холодная, а вокруг все покрыто кустами рододендрона, которые до начала августа усыпаны белыми цветами. Каждое озеро по-своему уникально. Например, одно из них называется Семицветным, потому что когда из-за ветра на озере появляется рябь, из-за освещения и окружающих пейзажей, поверхность воды начинает пестреть радужными бликами. Вас ожидает: Пешая часть маршрута составляет 9 км. в обе стороны по горной тропе с набором высоты 500 м. до 2500 м. над уровнем моря. Маршрут не экстремальный, но подойдет не всем, рассчитывайте свои силы.
• Возможность прогуляться вдоль каскада Дуккинских озёр • Возможность искупаться • Великолепные фотографии • Море впечатлений и воспоминаний в вашу личную копилку При себе желательно иметь:
• Куртку непромокаемую или дождевик • Тёплую одежду • Бутылку воды или термос с чаем и бутерброды Организационные моменты:
- Если у Вас имеются противопоказания по здоровью, Вы обязаны сообщить об этом организатору поездки.
- Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура.
по набору группы или индивидуально в любой день
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дуккинские озёра
- Архыз
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
Завершение: Ваш адрес в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: по набору группы или индивидуально в любой день
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арина
3 сен 2025
Спасибо большое Вадиму за отличный день - понравилось абсолютно все. Повезло и с погодой, и с компанией и с гидом. Машина отличная, допом брали заброску чтобы не тащиться по пыльной
А
Алина
24 авг 2025
Отличная экскурсия, прекрасные виды, шикарная компания
Е
Елизавета
15 авг 2025
Остались довольны экскурсией! Подходит для людей готовых к активному отдыху! Живописный пеший маршрут к горному озеру!
А
Анна
12 авг 2025
Очень красивый и не сложный маршрут, наш гид Тамерлан хорошо вел группу, размеренно, понимая наш темп. Рассказывал интересные и веселые истории. Рекомендуем данную экскурсию и другие маршруты с Тамерланом.
Е
Екатерина
10 авг 2025
Тамерлан прекрасный гид, внимательный ко всем, жизнерадостный и разговорчивый. Держит связь и после экскурсии, если есть вопросы. Очень советую ехать именно с ним.
Треккинг несложный, в озёрах купаться холодно, но можно. Вода горная чистая. Рядом коровки.
В
Валентина
7 авг 2025
Д
Даниил
5 мая 2025
Очень увлекательное путешествие, отличная организация отличный гид.
О
Ольга
21 июл 2024
Начну с того, что заказав экскурсию, я тольком не прочитала о ней. Мне захотелось чего то не банального. А почитать стоило. Сначала 4 часа на машине, потом 2 пешком по
Т
Татьяна
7 окт 2023
Огромное спасибо Марку за поездку в Архыз 04.10.2023. Просто замечательный гид! Очень умный и интересный. Отдельно хочу отметить безопасный стиль вождения. Не была в Архызе 30 лет. Остались самые замечательные
А
Артем
30 авг 2023
Маршрут очень живописный и крутой. Всем, кто хочет взять эту экскурсию рассчитывайте свои силы на поход в 4,5км в гору в одну сторону. Этот подъем стоит потраченных сил)
Отдельное спасибо гиду Марку за интереснейший рассказ на всем пути следования до Архыза и за отзывчивость на просьбы остановиться в каких нибудь красочных местах)
