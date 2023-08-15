Посещение Чечни безусловно оставляет самые яркие впечатления! Программа построена так, чтобы увидеть самые впечатляющие достопримечательности региона, познакомиться с жизнью и кухней республики и успеть всё это за один день, что возможно только с опытным гидом, который хорошо знаком с этим краем. Ваше путешествие будет безопасным и комфортным!