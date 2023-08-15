Индивидуальная обзорная экскурсия из Железноводска: Путешествие в сердце Чечни
Посещение Чечни безусловно оставляет самые яркие впечатления! Программа построена так, чтобы увидеть самые впечатляющие достопримечательности региона, познакомиться с жизнью и кухней республики и успеть всё это за один день, что возможно только с опытным гидом, который хорошо знаком с этим краем. Ваше путешествие будет безопасным и комфортным!
Ближайшие даты:
15
авг
авг
5
сен
сен
12
сен
сен
19
сен
сен
26
сен
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окт
окт
10
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окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Парк цветов
- Башня согласия в Магасе
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Комплекс «Грозный Сити»
- Грозненский Арбат
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Гордость мусульман»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы отправимся туда, где гостеприимство — это национальная черта жителей, и узнаем, почему Грозный сравнивают с Дубаем! Это город, где на руинах построили современные шедевры архитектуры, но не забыли свои традиции и обычаи.
- Вас ждёт знакомство с разнообразной историей Чечни, полной трагических и славных страниц, а также с удивительной современной архитектурой — величественным мечетям, небоскрёбами, парками и монументами. Мы посетим мечети в трёх самых красивых городах Чечни, все они разные, и каждая красива по-своему.
- По дороге в Грозный мы заедем в самую молодую столицу республики в России — город Магас. Посетим уникальную башню-музей — самую высокую башню Кавказа, поднимемся на самый верх, и осмотрим Магас со смотровой площадки со стеклянным полом (те, кому страшно стоять на стекле на такой высоте, могут оценить часть вида с каменного балкончика).
- В Грозном мы отправимся в мечеть «Сердце Чечни» выполненную по мотивам знаменитой голубой мечети Стамбула (внутри мечеть освещают 36 люстр из кристаллов Swarovski), а затем полюбуемся панорамой города с обзорной площадки комплекса «Грозный Сити» и пообедаем в ресторане национальной кухни. Прогуляемся по очаровательному Парку цветов и пройдемся по грозненскому Арбату.
- Далее отправимся в город Аргун, где располагается удивительная мечеть «Сердце матери» — единственная в стране мечеть в стиле хай-тек.
- В городе Шали посетим самую новую из трёх и самую большую в Европе мечеть под названием «Гордость мусульман». После этого нас ждёт обратная дорога.
Обратите внимание:
- обязательно возьмите с собой паспорт.
- одежда должна закрывать плечи и колени.
- для посещения мечети женщин переодевают с закрытые до пола одежды (можно взять с собой). Вход в мечети без обуви, берите с собой носочки!
- летом возьмите с собой защиту от солнца.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Вход на смотровую и в музей (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем от места проживания, ж/д станцииЗавершение: Возвращаем к месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Обязательно возьмите с собой паспорт.
- Одежда должна закрывать плечи и колени.
- Для посещения мечети женщин переодевают с закрытые до пола одежды (можно взять с собой). Вход в мечети без обуви, берите с собой носочки!
- Летом возьмите с собой защиту от солнца
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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