Грозный, Шали, Аргун и башня в Магасе

Индивидуальная обзорная экскурсия из Железноводска: Путешествие в сердце Чечни

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Посещение Чечни безусловно оставляет самые яркие впечатления! Программа построена так, чтобы увидеть самые впечатляющие достопримечательности региона, познакомиться с жизнью и кухней республики и успеть всё это за один день, что возможно только с опытным гидом, который хорошо знаком с этим краем. Ваше путешествие будет безопасным и комфортным!
Грозный, Шали, Аргун и башня в Магасе
Грозный, Шали, Аргун и башня в Магасе
Грозный, Шали, Аргун и башня в Магасе
Грозный, Шали, Аргун и башня в Магасе
Грозный, Шали, Аргун и башня в Магасе
Грозный, Шали, Аргун и башня в Магасе
Грозный, Шали, Аргун и башня в Магасе
Грозный, Шали, Аргун и башня в Магасе
Грозный, Шали, Аргун и башня в Магасе
Ближайшие даты:
15
авг
5
сен
12
сен
19
сен
26
сен
3
окт
10
окт
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Что вас ожидает:

  • Парк цветов
  • Башня согласия в Магасе
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Комплекс «Грозный Сити»
  • Грозненский Арбат
  • Мечеть «Сердце матери»
  • Мечеть «Гордость мусульман»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Мы отправимся туда, где гостеприимство — это национальная черта жителей, и узнаем, почему Грозный сравнивают с Дубаем! Это город, где на руинах построили современные шедевры архитектуры, но не забыли свои традиции и обычаи.
  • Вас ждёт знакомство с разнообразной историей Чечни, полной трагических и славных страниц, а также с удивительной современной архитектурой — величественным мечетям, небоскрёбами, парками и монументами. Мы посетим мечети в трёх самых красивых городах Чечни, все они разные, и каждая красива по-своему.
  • По дороге в Грозный мы заедем в самую молодую столицу республики в России — город Магас. Посетим уникальную башню-музей — самую высокую башню Кавказа, поднимемся на самый верх, и осмотрим Магас со смотровой площадки со стеклянным полом (те, кому страшно стоять на стекле на такой высоте, могут оценить часть вида с каменного балкончика).
  • В Грозном мы отправимся в мечеть «Сердце Чечни» выполненную по мотивам знаменитой голубой мечети Стамбула (внутри мечеть освещают 36 люстр из кристаллов Swarovski), а затем полюбуемся панорамой города с обзорной площадки комплекса «Грозный Сити» и пообедаем в ресторане национальной кухни. Прогуляемся по очаровательному Парку цветов и пройдемся по грозненскому Арбату.
  • Далее отправимся в город Аргун, где располагается удивительная мечеть «Сердце матери» — единственная в стране мечеть в стиле хай-тек.
  • В городе Шали посетим самую новую из трёх и самую большую в Европе мечеть под названием «Гордость мусульман». После этого нас ждёт обратная дорога.

Обратите внимание:

  • обязательно возьмите с собой паспорт.
  • одежда должна закрывать плечи и колени.
  • для посещения мечети женщин переодевают с закрытые до пола одежды (можно взять с собой). Вход в мечети без обуви, берите с собой носочки!
  • летом возьмите с собой защиту от солнца.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
  • Вход на смотровую и в музей (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от места проживания, ж/д станции
Завершение: Возвращаем к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Обязательно возьмите с собой паспорт.
  • Одежда должна закрывать плечи и колени.
  • Для посещения мечети женщин переодевают с закрытые до пола одежды (можно взять с собой). Вход в мечети без обуви, берите с собой носочки!
  • Летом возьмите с собой защиту от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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