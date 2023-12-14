Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали

Индивидуальная экскурсия в Железноводске

Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России

Эта экскурсия — ваша возможность отправиться из любого города КМВ в самобытную Чеченскую республику. В регион, где гармонично сочетаются древние традиции и динамичная современность. По пути вы насладитесь сменой горных пейзажей, а в самой Чечне посетите три города. Исследуете уникальные мечети, подниметесь на крышу небоскрёба, погуляете по паркам. А мои рассказы откроют вам историю и культуру многонационального Северного Кавказа.
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Ближайшие даты:
14
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Описание

Что вас ожидает

Незабываемая поездка через 5 республик

Экскурсия в Грозный — одна из самых длинных в моем списке. Дорога в один конец — около 300 километров и с остановками составит более 3 часов. Наш путь пройдет по территориям Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии. Дорога пройдет по живописным маршрутам, ярким природным достопримечательностям и колоритным селениям, а справа от нас будем наблюдать могучие силуэты Кавказского хребта. И все это — в сопровождении историй древнего горного края.

Знакомство с Грозным

Экскурсию начнем с живописного Цветочного парка. Далее по фотогеничной «алее сердец» пройдем в современный квартал «Грозный-Сити» и поднимемся на смотровую площадку, где с высоты 32 этажа вся чеченская столица раскинется перед вами как на ладони. Далее перейдем мост через Сунжу и погуляем по парковой зоне, вы увидите здание Духовного управления мусульман, Российский исламский университет и мечеть «Сердце Чечни». По пути я расскажу о современном курсе в развитии республики и ее удивительных проектах.

Мечети Аргуна и Шали

Затем мы поедем в соседний город Аргун, где вы осмотрите мечеть «Сердце матери» — первую в России, выполненную в стиле хай-тек. Особенно красива она в ночное время благодаря великолепной подсветке, но днем тоже производит впечатление.

Из Аргуна отправимся в город Шали и здесь посетим самую большую мечеть в Европе, чудо мировой архитектуры — «Гордость мусульман». Вся ее отделка выполнена из белого мрамора, благодаря чему они имеет неземной, возвышенный вид. На обратном пути остановимся и сделаем фотографии у арт-объекта «Лестница в небеса».

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном семиместном внедорожнике Suzuki Grand Vitara XL-7. Автомобиль идеально подходит для длительного переезда. Мы доставим вас до места отправления ориентировочно через 13 часов незабываемого путешествия. Помните, даже длительные поездки в нашей компании проходят незаметно!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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