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Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали

Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
Эта экскурсия — ваша возможность отправиться из любого города КМВ в самобытную Чеченскую республику. В регион, где гармонично сочетаются древние традиции и динамичная современность. По пути вы насладитесь сменой горных пейзажей, а в самой Чечне посетите три города. Исследуете уникальные мечети, подниметесь на крышу небоскрёба, погуляете по паркам. А мои рассказы откроют вам историю и культуру многонационального Северного Кавказа.
5
1 отзыв
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали

Описание экскурсии

Незабываемая поездка через 5 республик

Экскурсия в Грозный — одна из самых длинных в моем списке. Дорога в один конец — около 300 километров и с остановками составит более 3 часов. Наш путь пройдет по территориям Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии. Дорога пройдет по живописным маршрутам, ярким природным достопримечательностям и колоритным селениям, а справа от нас будем наблюдать могучие силуэты Кавказского хребта. И все это — в сопровождении историй древнего горного края.

Знакомство с Грозным

Экскурсию начнем с живописного Цветочного парка. Далее по фотогеничной «алее сердец» пройдем в современный квартал «Грозный-Сити» и поднимемся на смотровую площадку, где с высоты 32 этажа вся чеченская столица раскинется перед вами как на ладони. Далее перейдем мост через Сунжу и погуляем по парковой зоне, вы увидите здание Духовного управления мусульман, Российский исламский университет и мечеть «Сердце Чечни». По пути я расскажу о современном курсе в развитии республики и ее удивительных проектах.

Мечети Аргуна и Шали

Затем мы поедем в соседний город Аргун, где вы осмотрите мечеть «Сердце матери» — первую в России, выполненную в стиле хай-тек. Особенно красива она в ночное время благодаря великолепной подсветке, но днем тоже производит впечатление.

Из Аргуна отправимся в город Шали и здесь посетим самую большую мечеть в Европе, чудо мировой архитектуры — «Гордость мусульман». Вся ее отделка выполнена из белого мрамора, благодаря чему они имеет неземной, возвышенный вид. На обратном пути остановимся и сделаем фотографии у арт-объекта «Лестница в небеса».

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике SsangYong Rexton
  • Экскурсию для вас проведу лично я: благодаря авторскому подходу и глубоким знаниям истории и культуры народов Кавказа ваше знакомство с нашим регионом превратиться в захватывающее путешествие

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1199 туристов
Я — местный житель и профессиональный гид. Родился и вырос на Кавказских Минеральных Водах, поэтому знаю этот регион изнутри: от знаменитых достопримечательностей до потаённых уголков, куда не водят стандартные экскурсии. Я
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организую авторские путешествия по всему Северному Кавказу — от Калмыкии до Чечни. На ваш выбор — тематические маршруты по истории и этнографии (по следам Лермонтова, древняя Алания, буддизм на Кавказе, старейшие христианские храмы России) или джип-туры к горным озёрам, водопадам, старинным аулам и неприступным крепостям. Моя цель — помочь вам глубоко погрузиться в культуру, обычаи и прошлое народов Кавказа. Я гарантирую комфорт и безопасность, потому что досконально знаю каждый маршрут и имею большой опыт вождения в горах. Программу можно адаптировать под ваши интересы, темп и уровень подготовки. Буду рад открыть для вас этот край таким, каким знаю и люблю его я сам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи и традиции регионов которые посетили вовремя нашей экскурсии. Все очень понравилось, одно только смущало мрачность
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погоды, соответственно оценить великолепие и атмосферу посещаемых мест с поправкой на погодные условия удалось не в полную меру, думаю в более теплое время года будет более масштабным видение и принятие всего великолепия масштаба Грозного!!! Дмитрия, советую как эксперта данного региона! Спасибо.

Дмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи и
Дмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи и
Дмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи и
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