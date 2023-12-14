Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
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Описание
Что вас ожидает
Незабываемая поездка через 5 республик
Экскурсия в Грозный — одна из самых длинных в моем списке. Дорога в один конец — около 300 километров и с остановками составит более 3 часов. Наш путь пройдет по территориям Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии. Дорога пройдет по живописным маршрутам, ярким природным достопримечательностям и колоритным селениям, а справа от нас будем наблюдать могучие силуэты Кавказского хребта. И все это — в сопровождении историй древнего горного края.
Знакомство с Грозным
Экскурсию начнем с живописного Цветочного парка. Далее по фотогеничной «алее сердец» пройдем в современный квартал «Грозный-Сити» и поднимемся на смотровую площадку, где с высоты 32 этажа вся чеченская столица раскинется перед вами как на ладони. Далее перейдем мост через Сунжу и погуляем по парковой зоне, вы увидите здание Духовного управления мусульман, Российский исламский университет и мечеть «Сердце Чечни». По пути я расскажу о современном курсе в развитии республики и ее удивительных проектах.
Мечети Аргуна и Шали
Затем мы поедем в соседний город Аргун, где вы осмотрите мечеть «Сердце матери» — первую в России, выполненную в стиле хай-тек. Особенно красива она в ночное время благодаря великолепной подсветке, но днем тоже производит впечатление.
Из Аргуна отправимся в город Шали и здесь посетим самую большую мечеть в Европе, чудо мировой архитектуры — «Гордость мусульман». Вся ее отделка выполнена из белого мрамора, благодаря чему они имеет неземной, возвышенный вид. На обратном пути остановимся и сделаем фотографии у арт-объекта «Лестница в небеса».
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном семиместном внедорожнике Suzuki Grand Vitara XL-7. Автомобиль идеально подходит для длительного переезда. Мы доставим вас до места отправления ориентировочно через 13 часов незабываемого путешествия. Помните, даже длительные поездки в нашей компании проходят незаметно!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.