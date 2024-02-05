Эта экскурсия — ваша возможность отправиться из любого города КМВ в самобытную Чеченскую республику. В регион, где гармонично сочетаются древние традиции и динамичная современность. По пути вы насладитесь сменой горных пейзажей, а в самой Чечне посетите три города. Исследуете уникальные мечети, подниметесь на крышу небоскрёба, погуляете по паркам. А мои рассказы откроют вам историю и культуру многонационального Северного Кавказа.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Незабываемая поездка через 5 республик

Экскурсия в Грозный — одна из самых длинных в моем списке. Дорога в один конец — около 300 километров и с остановками составит более 3 часов. Наш путь пройдет по территориям Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии. Дорога пройдет по живописным маршрутам, ярким природным достопримечательностям и колоритным селениям, а справа от нас будем наблюдать могучие силуэты Кавказского хребта. И все это — в сопровождении историй древнего горного края.

Знакомство с Грозным

Экскурсию начнем с живописного Цветочного парка. Далее по фотогеничной «алее сердец» пройдем в современный квартал «Грозный-Сити» и поднимемся на смотровую площадку, где с высоты 32 этажа вся чеченская столица раскинется перед вами как на ладони. Далее перейдем мост через Сунжу и погуляем по парковой зоне, вы увидите здание Духовного управления мусульман, Российский исламский университет и мечеть «Сердце Чечни». По пути я расскажу о современном курсе в развитии республики и ее удивительных проектах.

Мечети Аргуна и Шали

Затем мы поедем в соседний город Аргун, где вы осмотрите мечеть «Сердце матери» — первую в России, выполненную в стиле хай-тек. Особенно красива она в ночное время благодаря великолепной подсветке, но днем тоже производит впечатление.

Из Аргуна отправимся в город Шали и здесь посетим самую большую мечеть в Европе, чудо мировой архитектуры — «Гордость мусульман». Вся ее отделка выполнена из белого мрамора, благодаря чему они имеет неземной, возвышенный вид. На обратном пути остановимся и сделаем фотографии у арт-объекта «Лестница в небеса».

Организационные детали