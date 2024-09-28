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площадки на вершине этой же башни - пол и потолок смотровой площадки стеклянные! Виды потрясающие - на современный красивый город, ну, и фото, конечно, очень необычные! Далее, побывали в Грозном, на смотровой площадке Грозный-сити - откуда открываются шикарные виды на город, и мечети Сердце Чечни. Далее - Аргун и Сердце Матери. И, конечно же, мечеть Гордость мусульман в Шали - самая красивая мечеть Чечни! С вечерней подсветкой она выглядит как восточный дворец из сказки! Это нужно увидеть своими глазами! К тому же, в каждую мечеть можно зайти и увидеть внутреннее убранство! Поездка проходит в комфортном минивэне, комфортные сидения, кондиционеры, от дороги практически не устаешь! И формат очень удобный - миниэкскурсия на 6 человек, что получается дешевле индивидуальной и гораздо комфортнее автобусной. У нас был прекрасный гид-водитель Расул, очень интересный рассказчик и прекрасный человек, узнали много интересного во время поездки. Экскурсию рекомендую! Единственное - в Беслан у нас заезда не было. Все остальное было по программе.