Из Железноводска к соседям - 4 республики и 5 городов за день

Отправиться в большое путешествие и посетить Беслан, Магас, Грозный, Аргун и Шали
По дороге в Чечню мы проедем четыре республики. В Кабардино-Балкарии встретимся с Эльбрусом. В Северной Осетии заедем в Беслан и попробуем осетинские пироги. В Ингушетии нас ждёт город Магас.

А в Чечне мы сделаем остановки в Грозном, Аргуне и Шали, чтобы изучить главные достопримечательности. Вы насладитесь пейзажами Кавказа и погрузитесь в историю региона.
5
1 отзыв
Из Железноводска к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Из Железноводска к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Из Железноводска к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

  • Завтрак в Кабаpдинo-Балкаpии. Вы полюбуетесь Кавказским хребтом и Эльбрусом.
  • Беслан, где вас ждут осетинские пироги. Вы увидите, как их готовят, и обязательно попробуете на вкус!
  • Магас. Мы поднимемся на Башню Согласия, чтобы рассмотреть город и окрестности.
  • Грозный. Вы прогуляетесь по центру и окунётесь в атмосферу города. Увидите мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова. Посетите мечеть «Сердце Чечни», «Грозный-Сити» и православный храм Михаила Архангела.
  • Аргун. Вы изучите современную и необычную мечеть «Сердце матери». Мы расскажем вам о её архитектуре и строительстве.
  • Шали. Мы зайдём в самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман».

Примерный тайминг экскурсии:

  • 6:00–6:30 — выезд.
  • ⁠9:00 — остановка на завтрак (по согласованию со всеми участниками группы).
  • 11:00 — Беслан.
  • 12:00 — Магас.
  • 13:00 — Грозный.
  • 17:00 — Аргун.
  • 18:30 — Шали.
  • 23:00–00:00 — возвращение в Железноводск.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ Патриот, Ford Expedition, Infiniti, Mitsubishi Pajero и других. Есть детские кресла и бустеры.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от трёх лет.
  • Отдельно оплачивается: билет в музей Кадырова — 250 ₽ за чел., билет на смотровую площадку «Грозный-Сити» — 150 ₽ за чел., входной билет на Башню Согласия — 150 ₽ за чел., завтрак и обед — по желанию.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.

ежедневно в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адрес проживания в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Я
28 сен 2024
Прекрасная экскурсия! Побывали в г. Магасе - современной столице Ингушетии, где посетили башню Согласия. Очень интересный объект - погружает в историю Ингушетии, а вот современную Ингушетию можно увидеть со смотровой
читать дальше

площадки на вершине этой же башни - пол и потолок смотровой площадки стеклянные! Виды потрясающие - на современный красивый город, ну, и фото, конечно, очень необычные! Далее, побывали в Грозном, на смотровой площадке Грозный-сити - откуда открываются шикарные виды на город, и мечети Сердце Чечни. Далее - Аргун и Сердце Матери. И, конечно же, мечеть Гордость мусульман в Шали - самая красивая мечеть Чечни! С вечерней подсветкой она выглядит как восточный дворец из сказки! Это нужно увидеть своими глазами! К тому же, в каждую мечеть можно зайти и увидеть внутреннее убранство! Поездка проходит в комфортном минивэне, комфортные сидения, кондиционеры, от дороги практически не устаешь! И формат очень удобный - миниэкскурсия на 6 человек, что получается дешевле индивидуальной и гораздо комфортнее автобусной. У нас был прекрасный гид-водитель Расул, очень интересный рассказчик и прекрасный человек, узнали много интересного во время поездки. Экскурсию рекомендую! Единственное - в Беслан у нас заезда не было. Все остальное было по программе.

Входит в следующие категории Железноводска

Похожие экскурсии из Железноводска

Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
На машине
На микроавтобусе
скидка
15%
5 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Северной Осетии. Посетите Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь, арт-объекты и Аланский монастырь в комфортабельной мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
64705 500 за человека
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
На машине
скидка
10%
8 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 07:00
31 окт в 07:00
2 ноя в 07:00
66005 940 за человека
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
3 ноя в 08:30
4 ноя в 08:30
29 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Железноводске
ХорошоТам