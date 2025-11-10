Описание экскурсииЧечня - такая близкая и далекая одновременно! В этом однодневном путешествии мы посетим с вами три города Чеченской Республики. Грозный. Аргун. Шали. Вы увидете снаружи и внутри архитектурное достояние чеченцев - мечети "Сердце Чечни","Сердце Матери","Гордость мусульман". Узнаете, как в настоящее время живут чеченцы, сочетая традиции и обычаи со светской жизнью. Убедитесь сами, что народ Чечни гостеприимный и добродушный.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть в г. Грозный «Сердце Чечни»
- Мечень в г. Аргун «Сердце матери»
- Мечеть в г. Шали «Гордость мусульман»
- Грозный-Сити
- Парк цветов
Что включено
- Проезд на комфортабельном автомобиле до 7-ми человек, экскурсия по дороге, в г. ГРОЗНЫЙ.Г. Аргун, г. Шали. Подъем на обзорную площадку в г. Грозный.
Что не входит в цену
- Обед ~1000 ₽, ужин ~500 ₽
- Обзорная площадка на Грозный-Сити - 200 ₽
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минеральные воды ж/д вокзал
Завершение: Г. Минерльные воды ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
