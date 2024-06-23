Экскурсии от Ж/Д вокзала Железноводска

Найдено 4 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Железноводске, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Железноводск уютный и живописный
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
80006 800 за всё до 4 чел.
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Популярное предложение
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Добро пожаловать в Ессентуки: индивидуальная экскурсия
Ессентуки - интеллигентный, живописный и доброжелательный курорт. Оцените старинные здания, цветники и минеральные воды
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
Завтра в 11:00
2 июля в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Мини-группа
10 часов
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Начало: Ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
2 июля в 07:30
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марк
    23 июня 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Добрый день! В июне 2024 г. мы семьей отдыхали в Кисловодске и оттуда отправились на экскурсию в Железноводск с гидом
    читать дальше

    Мариной. ☺️ Я заранее обсудила с Мариной в переписке наши пожелания по поездке и предупредила, что прогулка по городу нам нужна в более спокойном темпе, чем обычным туристам, потому что моя взрослая дочь имеет инвалидность и ходит медленно, опираясь на костыль. Марина создала максимально комфортные условия для нашего путешествия. Она забрала нас на машине от нашего отеля в Кисловодске. Машина чистая, ухоженная. Водитель Санан - вежливый, спокойный, обходительный. Уже в пути Марина начала свой рассказ об истории курортов Кавказских Минеральных Вод, и о Железноводске в частности, о людях, благодаря которым расцвел этот удивительный регион нашей страны, о лечебных свойствах местной минеральной воды, о традициях народов, проживающих на Кавказе, о судьбе этих курортных городов в годы Великой Отечественной войны, о современном развитии этого удивительного края и о многом другом. Мы гуляли по парку Железноводска, останавливались у памятников, пробовали минеральную воду из разных источников. Марина иллюстрировала все рассказы примерами из своей жизни и демонстрацией на айпэде старинных фотографий из архивов и личной коллекции. Несмотря на то, что под конец экскурсии мы немного утомились от жары и спуска по каскадной лестнице, время в Железноводске пролетело незаметно. Марина - очень приятная, душевная, открытая молодая женщина и невероятно опытный и знающий специалист. Я благодарна Марине за наше путешествие в Железноводск! Желаю ей кавказского здоровья и дальнейших профессиональных успехов.

  • Т
    Татьяна
    13 июня 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Спасибо Александру за интересную фотопрогулку по Железноводску. Посетили самые красивые места, сделали много красивых фотографий. Память о Железноводске останется в фотографиях. Фотографии были готовы на следующий день.
  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
    читать дальше

    часов Александр водил меня по Железноводску, делая красивые, атмосферные фотографии Александр оказался не только отличным фотографом с профессиональной камерой, но еще и интересным собеседником Фотосессия прошла легко, не принужденно, будто бы я Сашу знаю сто лет. Одним

    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…
  • А
    Анастасия
    7 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по уютному маленькому городу и непринужденно позировать на красивом фоне. Рекомендую экскурсию. Рекомендую Александра как фотографа!
    Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись поАлександр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись поАлександр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по
  • A
    Albina
    3 апреля 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
    читать дальше

    знающий город человек. Минусы: подъемы, спуски делают прогулку несколько утомительной, но если не торопиться, то все проходит нормально. И очень печально, что много заброшенных зданий и неухоженных скверов и лестниц. А вот каскадная лестница вызвала восторг и восхищение своей красотой, неповторимостью и длинной. Спасибо Марине за знания, терпение и умение так рассказывать про историю города, что захотелось еще что-нибудь почитать и узнать про то, как он все таки появился этот город Железноводск.

  • И
    Илона
    27 марта 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и возникновения города. Спасибо за отличные ретро-иллюстрации, живую подачу материала и формат беседы-экскурсии! Однозначно рекомендуем для первого знакомства с Железноводском!
    Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и
  • Т
    Татьяна
    22 июня 2023
    Добро пожаловать в Ессентуки
    Рекомендую гида Сергея и его экскурсии.
  • А
    Ася
    19 мая 2021
    Добро пожаловать в Ессентуки
    Спасибо большое Сергею за интересное и познавательное путешествие.
  • С
    Софья
    5 января 2021
    Добро пожаловать в Ессентуки
    Экскурсия прошла на ураааа! Сергей эрудированный,симпатичный и очень приятный гид! Профессионал своего дела! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Железноводск уютный и живописный
  2. Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
  3. Добро пожаловать в Ессентуки
  4. Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Джилы-су
  5. Дворец Эмира Бухарского
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Лермонтовский источник
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 4 экскурсии от 3 700 до 6 800 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2024 год по теме «От ж/д вокзала», 35 ⭐ отзывов, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам