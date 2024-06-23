1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
80006 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Популярное предложение
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
50004 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Ессентуки: индивидуальная экскурсия
Ессентуки - интеллигентный, живописный и доброжелательный курорт. Оцените старинные здания, цветники и минеральные воды
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
Завтра в 11:00
2 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Начало: Ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
2 июля в 07:30
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарк23 июня 2024Добрый день! В июне 2024 г. мы семьей отдыхали в Кисловодске и оттуда отправились на экскурсию в Железноводск с гидом
- ТТатьяна13 июня 2024Спасибо Александру за интересную фотопрогулку по Железноводску. Посетили самые красивые места, сделали много красивых фотографий. Память о Железноводске останется в фотографиях. Фотографии были готовы на следующий день.
- ННина27 мая 2024Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
- ААнастасия7 мая 2024Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по уютному маленькому городу и непринужденно позировать на красивом фоне. Рекомендую экскурсию. Рекомендую Александра как фотографа!
- AAlbina3 апреля 2024Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
- ИИлона27 марта 2024Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и возникновения города. Спасибо за отличные ретро-иллюстрации, живую подачу материала и формат беседы-экскурсии! Однозначно рекомендуем для первого знакомства с Железноводском!
- ТТатьяна22 июня 2023Рекомендую гида Сергея и его экскурсии.
- ААся19 мая 2021Спасибо большое Сергею за интересное и познавательное путешествие.
- ССофья5 января 2021Экскурсия прошла на ураааа! Сергей эрудированный,симпатичный и очень приятный гид! Профессионал своего дела! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «От ж/д вокзала»
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