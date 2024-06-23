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Мариной. ☺️ Я заранее обсудила с Мариной в переписке наши пожелания по поездке и предупредила, что прогулка по городу нам нужна в более спокойном темпе, чем обычным туристам, потому что моя взрослая дочь имеет инвалидность и ходит медленно, опираясь на костыль. Марина создала максимально комфортные условия для нашего путешествия. Она забрала нас на машине от нашего отеля в Кисловодске. Машина чистая, ухоженная. Водитель Санан - вежливый, спокойный, обходительный. Уже в пути Марина начала свой рассказ об истории курортов Кавказских Минеральных Вод, и о Железноводске в частности, о людях, благодаря которым расцвел этот удивительный регион нашей страны, о лечебных свойствах местной минеральной воды, о традициях народов, проживающих на Кавказе, о судьбе этих курортных городов в годы Великой Отечественной войны, о современном развитии этого удивительного края и о многом другом. Мы гуляли по парку Железноводска, останавливались у памятников, пробовали минеральную воду из разных источников. Марина иллюстрировала все рассказы примерами из своей жизни и демонстрацией на айпэде старинных фотографий из архивов и личной коллекции. Несмотря на то, что под конец экскурсии мы немного утомились от жары и спуска по каскадной лестнице, время в Железноводске пролетело незаметно. Марина - очень приятная, душевная, открытая молодая женщина и невероятно опытный и знающий специалист. Я благодарна Марине за наше путешествие в Железноводск! Желаю ей кавказского здоровья и дальнейших профессиональных успехов.