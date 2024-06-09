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Это обзорная экскурсия и вместе с тем фотопрогулка.



А ещё — отличная возможность собрать коллаж из удивительных памятников и мест, радующих красотой и глубиной содержания. Вы побываете среди популярных достопримечательностей и секретных уголков. А я не только удивлю вас неожиданными историями о городе, но и поймаю ваши эмоции в объектив.