Фотоэкскурсия по центру Железноводска

Знаковые места и скрытые уголки курортного города - как декорации для ваших снимков
Это обзорная экскурсия и вместе с тем фотопрогулка.

А ещё — отличная возможность собрать коллаж из удивительных памятников и мест, радующих красотой и глубиной содержания. Вы побываете среди популярных достопримечательностей и секретных уголков. А я не только удивлю вас неожиданными историями о городе, но и поймаю ваши эмоции в объектив.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

В Железноводске вас встретят скалистые горы, насыщенный кислородом свежий воздух и термальные воды — неслучайно наш город называют «маленькой Швейцарией». Мы поговорим об истории Железноводска и о том, как живет город сейчас. Заодно устроим фотосессию. А фоном для неё станут излюбленные места для отдыха и здания с необычной архитектурой:

  • Курортный парк Железноводска
  • Пушкинская галерея
  • Яйцо желаний
  • Питьевые бюветы Смирновский и Славяновский
  • Каскадная лестница
  • Курортное озеро Тридцатка и макет гор Кавказских Минеральных Вод

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу лично я
  • Обработанные фотографии (10-20 снимков) вышлю через 2-3 рабочих дня после даты проведения экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле здания администрации города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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