Это обзорная экскурсия и вместе с тем фотопрогулка.
А ещё — отличная возможность собрать коллаж из удивительных памятников и мест, радующих красотой и глубиной содержания. Вы побываете среди популярных достопримечательностей и секретных уголков. А я не только удивлю вас неожиданными историями о городе, но и поймаю ваши эмоции в объектив.
А ещё — отличная возможность собрать коллаж из удивительных памятников и мест, радующих красотой и глубиной содержания. Вы побываете среди популярных достопримечательностей и секретных уголков. А я не только удивлю вас неожиданными историями о городе, но и поймаю ваши эмоции в объектив.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
В Железноводске вас встретят скалистые горы, насыщенный кислородом свежий воздух и термальные воды — неслучайно наш город называют «маленькой Швейцарией». Мы поговорим об истории Железноводска и о том, как живет город сейчас. Заодно устроим фотосессию. А фоном для неё станут излюбленные места для отдыха и здания с необычной архитектурой:
- Курортный парк Железноводска
- Пушкинская галерея
- Яйцо желаний
- Питьевые бюветы Смирновский и Славяновский
- Каскадная лестница
- Курортное озеро Тридцатка и макет гор Кавказских Минеральных Вод
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу лично я
- Обработанные фотографии (10-20 снимков) вышлю через 2-3 рабочих дня после даты проведения экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле здания администрации города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 459 туристов
Привет, путешественник! Рады приветствовать тебя на Кавказских Минеральных Водах! Мы — команда гидов, рождённых здесь и влюблённых в наши горы, природу и культуру. Будем рады показать тебе красоту нашего региона, рассказать о тонкостях жизни на Кавказе и сделать яркие памятные фотографии! Скорее бронируй экскурсию — и вперёд навстречу приключениям!Задать вопрос
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