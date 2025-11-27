Путешествие на Домбай В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и очень фотогеничные уголки Кавказа. Восхитимся видами с панорамного перевала Гумбаши — самого высокогорного в нашей стране, через который проходит очень живописная дорога. По желанию сделаем остановку у Нарзанных источников, чтобы оценить необычные Сырные пещеры, которые неизменно впечатляют гостей удивительными пейзажами и структурой породы. Действующий храм, датированный Х столетием, будет интересен паломникам и ценителям древнего зодчества. А сказочно прекрасное озеро Кара-Кёль, находящееся в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника, порадует любителей оригинальных фотосессий и колоритных легенд. Знаменитая дорога Домбай — Теберда может считаться приключением сама по себе. Река Уллу-Муруджу по праву носит титул одной из самых чистых в России и Европе. А в курортном посёлке Домбай вы сможете подняться на канатной дороге, пообедать в кафе с чудесным видом, сделать красивые фото и купить сувениры. Важная информация:

Отправиться на экскурсию можно и из других городов: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Минеральные Воды. Указанная цена актуальна для выезда из Железноводска • Точное время выезда и другие подробности уточняйте у нашего гида • По запросу экскурсия может быть осуществлена как джип-тур или индивидуальная поездка (цена зависит от авто) • Для детей — детские кресла и скидки • Забираем и привозим по Вашему адресу.