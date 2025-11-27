Приглашаем вас в необычную, насыщенную разноплановыми природными и рукотворными локациями экскурсию для тех, кто устал от пассивного досуга. Мы покажем вам уникальный мир величественных Кавказских гор.
Описание экскурсии
Путешествие на Домбай В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и очень фотогеничные уголки Кавказа. Восхитимся видами с панорамного перевала Гумбаши — самого высокогорного в нашей стране, через который проходит очень живописная дорога. По желанию сделаем остановку у Нарзанных источников, чтобы оценить необычные Сырные пещеры, которые неизменно впечатляют гостей удивительными пейзажами и структурой породы. Действующий храм, датированный Х столетием, будет интересен паломникам и ценителям древнего зодчества. А сказочно прекрасное озеро Кара-Кёль, находящееся в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника, порадует любителей оригинальных фотосессий и колоритных легенд. Знаменитая дорога Домбай — Теберда может считаться приключением сама по себе. Река Уллу-Муруджу по праву носит титул одной из самых чистых в России и Европе. А в курортном посёлке Домбай вы сможете подняться на канатной дороге, пообедать в кафе с чудесным видом, сделать красивые фото и купить сувениры. Важная информация:
Отправиться на экскурсию можно и из других городов: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Минеральные Воды. Указанная цена актуальна для выезда из Железноводска • Точное время выезда и другие подробности уточняйте у нашего гида • По запросу экскурсия может быть осуществлена как джип-тур или индивидуальная поездка (цена зависит от авто) • Для детей — детские кресла и скидки • Забираем и привозим по Вашему адресу.
Ежедневно в 06:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пеpевaл Гумбaши
- Нарзанные источники (остановка по желанию)
- Сырные пещеры (остановка по желанию)
- Тебердинский заповедник
- Храм Х века
- Озеро Каракёль
- Знаменитая дорога Домбай-Теберда
- Река Уллу-Муруджу
- Посёлок Домбай
Что включено
- Транспортные расходы
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Питание
- Канатная дорога
- Вход в Тебердинский заповедник - 200 р. с чел.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Отправиться на экскурсию можно и из других городов: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Минеральные Воды. Указанная цена актуальна для выезда из Железноводска
- Точное время выезда и другие подробности уточняйте у нашего гида
- По запросу экскурсия может быть осуществлена как джип-тур или индивидуальная поездка (цена зависит от авто)
- Для детей - детские кресла и скидки
- Забираем и привозим по Вашему адресу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
