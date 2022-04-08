Во время этой увлекательной природоведческой экскурсии мы познакомимся с геологией курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Гид расскажет о горах-лакколитах Пятигорья и гранитах палеозоя. Мы узнаем, как образовались ущелья и каньоны, какие бывают водопады.

Медовые водопады – это группа из пяти водопадов, самый большой из которых достигает высоты 18 м. Мы пройдем по 150-метровому каньону реки, полюбуемся водопадами, вдохнем чистейший горный воздух и побываем в этнографическом музее “Карачаевское подворье” с жилищем горца и домашними животными.

С великолепным видом на водопады мы отведаем свежайшие карачаевские хычины и горский напиток долголетия – айран.

Гора Кольцо – еще одна известная достопримечательность, на примере которой мы узнаем, что такое водная и ветровая эрозия. У горы мы обязательно загадаем желания и прогуляемся по сувенирному рынку.

В ходе маршрута мы также посетим подворье ”Чайный Домик”, где попробуем травяные чаи и насладимся ароматами горных трав, смешанными с ароматом меда и специй.