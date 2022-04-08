Медовые водопады

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Медовые водопады
Медовые водопады
Медовые водопады
Медовые водопады

Что вас ожидает 🤩

  • Медовые водопады
  • Этнографический музей «Карачаевское подворье»
  • Гора Кольцо
  • Павильон «Чайный Домик»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Во время этой увлекательной природоведческой экскурсии мы познакомимся с геологией курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Гид расскажет о горах-лакколитах Пятигорья и гранитах палеозоя. Мы узнаем, как образовались ущелья и каньоны, какие бывают водопады.

Медовые водопады – это группа из пяти водопадов, самый большой из которых достигает высоты 18 м. Мы пройдем по 150-метровому каньону реки, полюбуемся водопадами, вдохнем чистейший горный воздух и побываем в этнографическом музее “Карачаевское подворье” с жилищем горца и домашними животными.

С великолепным видом на водопады мы отведаем свежайшие карачаевские хычины и горский напиток долголетия – айран.

Гора Кольцо – еще одна известная достопримечательность, на примере которой мы узнаем, что такое водная и ветровая эрозия. У горы мы обязательно загадаем желания и прогуляемся по сувенирному рынку.

В ходе маршрута мы также посетим подворье ”Чайный Домик”, где попробуем травяные чаи и насладимся ароматами горных трав, смешанными с ароматом меда и специй.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экологические сборы - 60 рублей
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 13:50
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 13:50

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