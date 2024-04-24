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ремонте дороги, но в магазин с сувенирами заехать не забыли. Сувениры такие же как и везде: подозрительные мёд и варенье. Не менее странная конская колбаса и разные народные средства. Ничего не покупаю из принципа. Сами водопады красивы, но таких на Кавказе полно. Съездить от нечего делать можно. А можно и не ездить. А, водитель откровенно хамил, проехать лишние 200 метров ему было лень.