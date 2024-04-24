1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
«Гора Кольцо и Медовые водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Медовые водопады и города КМВ
Начало: Мы заберем Вас с адреса Вашего проживания
«Завораживающие Медовые водопады»
Расписание: всю неделю в 9.00 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Медовые водопады
«Медовые водопады – это группа из пяти водопадов, самый большой из которых достигает высоты 18 м»
Расписание: Ежедневно в 08:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и «Медовые водопады»
Начало: По Вашему адресу
«Гора Кольцо и Медовые водопады Во второй части нашего путешествия мы сфокусируемся на уникальных природных достопримечательностях этого региона»
Расписание: Ежедневно 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кисловодск и окрестности: экскурсия на день из Железноводска
Погрузитесь в мир Кавказа: Кисловодск и его окрестности ждут вас в увлекательной экскурсии из Железноводска
Начало: По месту заказчика
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 апреля 2024Огромное спасибо Виталию, экскурсия прошла на одном дыхании, получили массу позитива,море фотографий на память! Виталий отличный гид, водитель и очень приятный в общении. Маршрут был хорошо продуман. Всем рекомендуем,не пожалеете!!!
- ООльга8 апреля 2024Очень сбалансированная экскурсия! Достаточно информации и постоянная забота! Нам очень понравилось!!!
- ААнна4 ноября 2023Всё очень интересно!!! В хорошем комфортно ритме!!! После экскурсии ребёнок пересмотрела Чебурашку и узнавала все пройденные места))) Медовые водопады завораживают!!!
- ЮЮлия25 сентября 2023Отличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местных жителях, обычаях, природе,,,, передает свою любовь к своему краю - всем!!!
- ООльга21 августа 2023Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение от экскурсии! Наша семья
- ААлександр13 августа 2023Спасибо за экскурсию. Остался очень доволен, много узнал нового. Гид Анастасия относится к делу профессионально и со знанием истории.
- ААнна7 ноября 2022Огромная Благодарность Карену, очень интересный и насыщенный день получился. Набрались кучу впечатлений, эмоций и адреналину). Так как была с дочей
- ЮЮлия4 ноября 2022Хорошая экскурсия. Но автобус опоздал, выехали поздно. Гору Кольцо увидеть не успели, так как стало темно. Гид что-то бормотала о
- ААлексей2 августа 2022Здравствуйте, нам очень понравилась данная экскурсия. Экскурсовод (к сожалению, не помню её имени) во время пути и на самих водопадах
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Медовые водопады»
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Медовые водопады" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 300 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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