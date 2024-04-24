Экскурсии на медовые водопады из Железноводска

Найдено 6 экскурсий в категории «Медовые водопады» в Железноводске, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
«Гора Кольцо и Медовые водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Медовые водопады и города КМВ
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Медовые водопады и города КМВ
Начало: Мы заберем Вас с адреса Вашего проживания
«Завораживающие Медовые водопады»
Расписание: всю неделю в 9.00 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Медовые водопады
Групповая
4 часа
2 отзыва
Медовые водопады
«Медовые водопады – это группа из пяти водопадов, самый большой из которых достигает высоты 18 м»
Расписание: Ежедневно в 08:00
1 300 за человека
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и «Медовые водопады»
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и «Медовые водопады»
Начало: По Вашему адресу
«Гора Кольцо и Медовые водопады Во второй части нашего путешествия мы сфокусируемся на уникальных природных достопримечательностях этого региона»
Расписание: Ежедневно 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Кисловодск и окрестности: экскурсия на день из Железноводска
Погрузитесь в мир Кавказа: Кисловодск и его окрестности ждут вас в увлекательной экскурсии из Железноводска
Начало: По месту заказчика
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Огромное спасибо Виталию, экскурсия прошла на одном дыхании, получили массу позитива,море фотографий на память! Виталий отличный гид, водитель и очень приятный в общении. Маршрут был хорошо продуман. Всем рекомендуем,не пожалеете!!!
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Очень сбалансированная экскурсия! Достаточно информации и постоянная забота! Нам очень понравилось!!!
  • А
    Анна
    4 ноября 2023
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Всё очень интересно!!! В хорошем комфортно ритме!!! После экскурсии ребёнок пересмотрела Чебурашку и узнавала все пройденные места))) Медовые водопады завораживают!!!
  • Ю
    Юлия
    25 сентября 2023
    Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
    Отличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местных жителях, обычаях, природе,,,, передает свою любовь к своему краю - всем!!!
    Отличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местныхОтличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местныхОтличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местных
  • О
    Ольга
    21 августа 2023
    Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
    Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение от экскурсии! Наша семья
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    осталась очень довольна! Ребенок, когда выходила из машины расплакалась- не хотела расставаться с нашим замечательным гидом Кареном❤️! Мы остались очень довольны! Это был самый лучший день нашего отдыха! Вся наша семья желает Карену всего самого доброго и хорошего! Мира и добра ему и его родным!

    Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение
  • А
    Александр
    13 августа 2023
    Медовые водопады и города КМВ
    Спасибо за экскурсию. Остался очень доволен, много узнал нового. Гид Анастасия относится к делу профессионально и со знанием истории.
  • А
    Анна
    7 ноября 2022
    Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
    Огромная Благодарность Карену, очень интересный и насыщенный день получился. Набрались кучу впечатлений, эмоций и адреналину). Так как была с дочей
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    (8 лет), отдельная Благодарность Карену за то, что помогал и страховал ребёнка подниматься на гору и пробираться по пещере! И совет тем кто будет брать экскурсию, не смотря на усталость, не отменяйте Термальные источники - это Блаженство!!!

  • Ю
    Юлия
    4 ноября 2022
    Медовые водопады
    Хорошая экскурсия. Но автобус опоздал, выехали поздно. Гору Кольцо увидеть не успели, так как стало темно. Гид что-то бормотала о
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    ремонте дороги, но в магазин с сувенирами заехать не забыли. Сувениры такие же как и везде: подозрительные мёд и варенье. Не менее странная конская колбаса и разные народные средства. Ничего не покупаю из принципа. Сами водопады красивы, но таких на Кавказе полно. Съездить от нечего делать можно. А можно и не ездить. А, водитель откровенно хамил, проехать лишние 200 метров ему было лень.

  • А
    Алексей
    2 августа 2022
    Медовые водопады
    Здравствуйте, нам очень понравилась данная экскурсия. Экскурсовод (к сожалению, не помню её имени) во время пути и на самих водопадах
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    очень интересно и полезно о них и не только о них рассказывала. Автобус был достаточно комфортный. Также по пути посещали гору Кольцо и чайный домик. В целом красивые места, стоит посетить!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Медовые водопады»

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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Медовые водопады" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 300 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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