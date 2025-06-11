От горы «Кольцо», вдохновлявшей М. Ю. Лермонтова, до великолепных Медовых водопадов — наша экскурсия приглашает вас погрузиться в природное волшебство.
Следуйте за ароматом меда, наслаждайтесь каскадами воды и раскрывайте тайны этих красивых уголков природы вместе с нами.
Следуйте за ароматом меда, наслаждайтесь каскадами воды и раскрывайте тайны этих красивых уголков природы вместе с нами.
Описание экскурсииВы побываете у горы Кольцо — это памятник природы, место, связанное с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Кавказских Минеральных Водах. Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко». Путешествие вокруг Медовых водопадов Аликоновского ущелья Затем вы совершите таинственный спуск в Аликоновское ущелье к великолепным искристым Медовым водопадам. Старожилы связывают название водопадов с дикими пчелами, которые собирали нектар на местных лугах. Ливни размывали спрятанные в расщелинах скал соты, и сладкая вода якобы лилась в водопады, а над ущельем распространялся медовый запах. Цветущие летом луга и сейчас действительно пахнут медом. Водопадов здесь пять. Большой Медовый водопад — это поток, падающий со скал бокового ущелья речушки Эчки-Баш. У его подножия большой котел, где разбрызгиваются водяные струи и часто играет радуга. Чуть выше по Эчки-Баш находится Малый Медовый водопад, скорее, это порог, так как вода в нем не отрывается от скал, а скатывается, образуя внизу белые буруны. В русле Аликоновки выше Большого Медового есть еще три водопада, а над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид. Организационные детали:
- Советуем выбрать для экскурсии удобную крепкую обувь и одежду по погоде.
- На экскурсии нужно будет заплатить экологический сбор: 200 рублей.
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае не оплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Ср, Пт, Сб в 13.20
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Кольцо
- Аликоновское ущелье
- Медовые водопады
- Скала Указатель
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Экологический сбор - 200 руб.
Место начала и завершения?
Ул. Калинина, 2, Железноводск
Когда и сколько длится?
Когда: Ср, Пт, Сб в 13.20
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
- Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00
- Телефон для связи доступен с 10:00 до 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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