Медовые водопады, которые зимой превращаются в голубые ледяные глыбы; гора Кольцо — натуральная фотозона с прекрасной панорамой Кисловодска; Гумбаши — перевал с высотой 2200 м и видами на Эльбрус. А ещё побываем в Шоанинском храме 10 века.
Описание экскурсии
Медовые водопады. Комплекс небольших и средних (макс. высота 18 м), но очень живописных водопадов в долине реки Аликоновка. Вы пройдёте через мостики и лестницы, чтобы полюбоваться каждым. А гид расскажет, с чем связано такое «сладкое» название.
Гора Кольцо. Поднимемся на эту природную достопримечательность, чтобы полюбоваться видами и сделать эффектные фото. Вы услышите красивую легенду о возникновении этого каменного чуда.
Гумбаши. Побываем на самом высокогорном перевале с автодорогой в России (2200 м). С его вершины открываются потрясающие виды на плато Бийчесын, Кавказский хребет и Эльбрус. По пути будем останавливаться на смотровых площадках, где вы проникнетесь красотой гор.
Шоанинский храм. Одно из немногих архитектурных свидетельств раннего христианства. Он датируется второй половиной 10 века и считается одним из древнейших на территории КЧР. Храм возвышается на отроге горы Шоана и выглядит величественно и неприступно.
Во время путешествия вы узнаете легенды и обычаи местных народов. И конечно же, мы заедем на обед — вы отведаете блюда национальной кухни, горный чай и мёд.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле: кроссовере, если группа до 4 человек, или внедорожнике, если группа 4 человека и больше
- Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Минводах и по окончании отвезём обратно
Дополнительные расходы
- Входные билеты на территорию комплекса «Медовые водопады»: 100 руб. с человека
- Обед
- Если у вас есть пожелания по изменению маршрута, включению в него дополнительных локаций, то стоимость экскурсии увеличится на 1000 руб. /час. Например, мы можем заехать в Сырные пещеры.