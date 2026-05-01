Мои заказы

Обзорная экскурсия из Железноводска по Пятигорску, Кисловодску и Ессентукам

Уловить неповторимый характер каждого города и раскрыть образ знаменитого курортного края
Кавказские Минеральные Воды — это три разных мира на расстоянии получаса езды. Сложно за один день понять их уникальность и общую историю. Мы покажем вам Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск, соединив их в цельное повествование.

Вы попробуете воду из легендарных источников, пройдёте лермонтовскими тропами и увидите места, где время будто остановилось.
Обзорная экскурсия из Железноводска по Пятигорску, Кисловодску и Ессентукам
Обзорная экскурсия из Железноводска по Пятигорску, Кисловодску и Ессентукам
Обзорная экскурсия из Железноводска по Пятигорску, Кисловодску и Ессентукам

Описание экскурсии

Что вы увидите

В Ессентуках: величественные Императорские ванны, знаменитый источник № 17, монументальную Алексеевскую грязелечебницу. Здания здесь выглядят так, будто царская процессия прошла лишь вчера.

В Кисловодске: историческую Нарзанную галерею, подъём к старинной крепости, прогулку до ажурного мостика «Дамский каприз» и яркого цветочного календаря — символов города-курорта.

В Пятигорске: лермонтовские гроты, романтическую Эолову арфу, таинственный Провал, легендарные Бестыжие ванны, прогуляемся по курортному Цветнику и увидим Китайскую беседку. При желании можно подняться на гору Машук — виды оттуда вы не забудете никогда.

Вы оцените смешение архитектурных эпох, прочувствуете разное настроение каждого города и попробуете целебную воду прямо в тех галереях, куда столетиями приходили поэты, генералы и дамы под кружевными зонтиками.

О чём поговорим

За день мы успеем обсудить многое:

  • как зарождались эти курорты, куда приезжали лечиться, творить и влюбляться лучшие люди своей эпохи
  • почему Остап Бендер продавал «билеты в Провал» и что стояло за этой афёрой
  • где Лермонтов закружил гостей в вихре последнего в своей жизни бала
  • как правильно пить лечебную минеральную воду, чтобы она приносила пользу
  • где снимали фильм «Любовь и голуби» и где до сих пор хранится скамейка, на которой Людмила Гурченко рассуждала об инопланетянах

Наша главная цель — чтобы этот день стал для вас ярким, тёплым и вдохновляющим путешествием. Чтобы, уезжая, вы подумали: «Вот они — Кавказские Минеральные Воды, которые хочется открывать снова и снова!».

Примерный тайминг

9:00 — встреча в Железноводске, выезд в Пятигорск.
9:30–12:00 — Пятигорск
12:30–14:00 — Ессентуки.
14:00–14:45 — обед (по желанию, возможны варианты)
15:15–18:00 — Кисловодск
18:00–19:00 — возвращение в Железноводск

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле BMW. Детское кресло есть
  • Во время путешествия будет перерыв на обед (оплачивается отдельно по меню)
  • По понедельникам вход к озеру Провал закрыт
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 151 туриста
Мы — команда профессиональных, аттестованных гидов, коренных жителей Кавказских Минеральных Вод. Любим свой край, его богатую историю и с удовольствием делимся этим с вами. Каждую экскурсию мы проводим с индивидуальным подходом — без заученных речей, подбирая темы и маршрут под ваши интересы и возможности. Мы ценим комфорт и спокойный ритм путешествия, чтобы вы могли по-настоящему насладиться прогулкой и атмосферой места.

Входит в следующие категории Железноводска

от 16 000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.