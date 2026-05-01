Обзорная экскурсия из Железноводска по Пятигорску, Кисловодску и Ессентукам

Кавказские Минеральные Воды — это три разных мира на расстоянии получаса езды. Сложно за один день понять их уникальность и общую историю. Мы покажем вам Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск, соединив их в цельное повествование. Вы попробуете воду из легендарных источников, пройдёте лермонтовскими тропами и увидите места, где время будто остановилось.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вы увидите

В Ессентуках: величественные Императорские ванны, знаменитый источник № 17, монументальную Алексеевскую грязелечебницу. Здания здесь выглядят так, будто царская процессия прошла лишь вчера.

В Кисловодске: историческую Нарзанную галерею, подъём к старинной крепости, прогулку до ажурного мостика «Дамский каприз» и яркого цветочного календаря — символов города-курорта.

В Пятигорске: лермонтовские гроты, романтическую Эолову арфу, таинственный Провал, легендарные Бестыжие ванны, прогуляемся по курортному Цветнику и увидим Китайскую беседку. При желании можно подняться на гору Машук — виды оттуда вы не забудете никогда.

Вы оцените смешение архитектурных эпох, прочувствуете разное настроение каждого города и попробуете целебную воду прямо в тех галереях, куда столетиями приходили поэты, генералы и дамы под кружевными зонтиками.

О чём поговорим

За день мы успеем обсудить многое:

как зарождались эти курорты, куда приезжали лечиться, творить и влюбляться лучшие люди своей эпохи

почему Остап Бендер продавал «билеты в Провал» и что стояло за этой афёрой

где Лермонтов закружил гостей в вихре последнего в своей жизни бала

как правильно пить лечебную минеральную воду, чтобы она приносила пользу

где снимали фильм «Любовь и голуби» и где до сих пор хранится скамейка, на которой Людмила Гурченко рассуждала об инопланетянах

Наша главная цель — чтобы этот день стал для вас ярким, тёплым и вдохновляющим путешествием. Чтобы, уезжая, вы подумали: «Вот они — Кавказские Минеральные Воды, которые хочется открывать снова и снова!».

Примерный тайминг

9:00 — встреча в Железноводске, выезд в Пятигорск.

9:30–12:00 — Пятигорск

12:30–14:00 — Ессентуки.

14:00–14:45 — обед (по желанию, возможны варианты)

15:15–18:00 — Кисловодск

18:00–19:00 — возвращение в Железноводск

Организационные детали