Обзорная экскурсия из Железноводска по Пятигорску, Кисловодску и Ессентукам
Уловить неповторимый характер каждого города и раскрыть образ знаменитого курортного края
Кавказские Минеральные Воды — это три разных мира на расстоянии получаса езды. Сложно за один день понять их уникальность и общую историю. Мы покажем вам Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск, соединив их в цельное повествование.
Вы попробуете воду из легендарных источников, пройдёте лермонтовскими тропами и увидите места, где время будто остановилось.
Описание экскурсии
Что вы увидите
В Ессентуках: величественные Императорские ванны, знаменитый источник № 17, монументальную Алексеевскую грязелечебницу. Здания здесь выглядят так, будто царская процессия прошла лишь вчера.
В Кисловодске: историческую Нарзанную галерею, подъём к старинной крепости, прогулку до ажурного мостика «Дамский каприз» и яркого цветочного календаря — символов города-курорта.
В Пятигорске: лермонтовские гроты, романтическую Эолову арфу, таинственный Провал, легендарные Бестыжие ванны, прогуляемся по курортному Цветнику и увидим Китайскую беседку. При желании можно подняться на гору Машук — виды оттуда вы не забудете никогда.
Вы оцените смешение архитектурных эпох, прочувствуете разное настроение каждого города и попробуете целебную воду прямо в тех галереях, куда столетиями приходили поэты, генералы и дамы под кружевными зонтиками.
О чём поговорим
За день мы успеем обсудить многое:
как зарождались эти курорты, куда приезжали лечиться, творить и влюбляться лучшие люди своей эпохи
почему Остап Бендер продавал «билеты в Провал» и что стояло за этой афёрой
где Лермонтов закружил гостей в вихре последнего в своей жизни бала
как правильно пить лечебную минеральную воду, чтобы она приносила пользу
где снимали фильм «Любовь и голуби» и где до сих пор хранится скамейка, на которой Людмила Гурченко рассуждала об инопланетянах
Наша главная цель — чтобы этот день стал для вас ярким, тёплым и вдохновляющим путешествием. Чтобы, уезжая, вы подумали: «Вот они — Кавказские Минеральные Воды, которые хочется открывать снова и снова!».
Примерный тайминг
9:00 — встреча в Железноводске, выезд в Пятигорск. 9:30–12:00 — Пятигорск 12:30–14:00 — Ессентуки. 14:00–14:45 — обед (по желанию, возможны варианты) 15:15–18:00 — Кисловодск 18:00–19:00 — возвращение в Железноводск
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле BMW. Детское кресло есть
Во время путешествия будет перерыв на обед (оплачивается отдельно по меню)
По понедельникам вход к озеру Провал закрыт
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 151 туриста
Мы — команда профессиональных, аттестованных гидов, коренных жителей Кавказских Минеральных Вод. Любим свой край, его богатую историю и с удовольствием делимся этим с вами.
Каждую экскурсию мы проводим с индивидуальным подходом — без заученных речей, подбирая темы и маршрут под ваши интересы и возможности. Мы ценим комфорт и спокойный ритм путешествия, чтобы вы могли по-настоящему насладиться прогулкой и атмосферой места.
