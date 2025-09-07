Экскурсии из Железноводска

Ессентуки - интеллигентный, живописный и доброжелательный курорт. Оцените старинные здания, цветники и минеральные воды
Ессентуки - место с богатым прошлым.
Услышите достоверную историю открытия минеральных источников, узнаете о первых жителях города и их занятиях.
Расскажу о современных Ессентуках: как они развиваются, где работают и отдыхают горожане, читать дальшеуменьшить
местные традиции и особенности культуры.
Поделюсь практическими рекомендациями: где вкусно и недорого поесть, по каким местам погулять самостоятельно и куда съездить на один день. Из Железноводска в Ессентуки добираетесь самостоятельно, по запросу возможен трансфер. Вас ждет легкая и неутомительная прогулка с перемещением на автомобиле между отдаленными объектами
Лучшее время для посещения Ессентуков - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок по Курортному парку и осмотра достопримечательностей. Температура воздуха позволяет наслаждаться свежим воздухом и природой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди и прохладные дни. Зимой, несмотря на холод, можно посетить закрытые объекты и насладиться спокойствием курортного города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Статуя Христа
Курортный парк
Механотерапия
Верхние Николаевские ванны
Грязелечебница имени Семашко
Бювет «Пятитысячник»
Описание экскурсии
Самое-самое в Ессентуках
Вы увидите единственную в России статую Христа в полный рост. Погуляете по Курортному парку с фонтанами, скульптурами, тенистыми аллеями, историческими беседками и гротами. Рассмотрите старинные здания Механотерапии, Верхних Николаевских ванн и Грязелечебницы имени Семашко и попробуете известные бренды «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4», знакомые жителям постсоветского пространства с самого детства. А в завершение посетите крупнейший питьевой бювет страны — «Пятитысячник».
Интересные факты о городе
Ессентуки — место с богатым прошлым. Вы услышите достоверную историю открытия здесь минеральных источников и узнаете, кем были первые жители города и чем они занимались. Кроме того, я расскажу о современных Ессентуках: как они развиваются, где работают и отдыхают горожане и каковы местные традиции и особенности культуры. А также поделюсь практическими рекомендациями: где вкусно и недорого поесть, по каким местам погулять самостоятельно и куда съездить на один день.
Организационные детали
Из Железноводска в Ессентуки вы добираетесь самостоятельно. По запросу я могу организовать трансфер. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Вас ждет легкая и неутомительная прогулка. Между отдаленными объектами мы будем перемещаться на автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На железнодорожном вокзале Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1800 туристов
Я родился и живу в Ессентуках. Я довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как читать дальшеуменьшить
люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
Экскурсия в Есентуки очень понравилась. Индивидуальный формат, нас было двое. Никуда не торопились, для фото было достаточно время. Наш экскурсовод Сергей - очень эрудированный молодой человек. Выдал нам информацию по читать дальшеуменьшить
максимом, с интересными подробностями и своей историей на каждую локацию. Сначала посетили храмовый комплекс, потом парки с источниками и бюветами, институт механотерапии также с интереснейшими подробностями, грязелечебницу, тоже со своей историей. Гуляли по улицам, смотрели и слушали про санатории, дачи, про известных людей, какие фильмы снимались в Есентуках. Все очень понравилось, даже посоветовал интересную книгу к прочтению. Очень благодарны.
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С
Софья
Экскурсия прошла на ураааа! Сергей эрудированный,симпатичный и очень приятный гид! Профессионал своего дела! Рекомендую!
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Ася
Спасибо большое Сергею за интересное и познавательное путешествие.
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Татьяна
Рекомендую гида Сергея и его экскурсии.
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