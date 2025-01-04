Путешествие начинается с Кармадонского ущелья.
Это одно из самых красивых мест Северной Осетии, печально известное из-за сошедшего в 2002 году ледника Колка.
Вы своими глазами увидите последствия жуткой катастрофы, в которой погибла
Описание экскурсииНаша программа начинается с Кармадонского ущелья, которое обладает одним из самых красивых ландшафтов Кавказа: живописные долины, величественные горы и выход на поверхность целебных минеральных вод привлекают сотни туристов в этот регион. Мы увидим последствия схода селевого потока ледника Колка, который стал причиной гибели более 100 человек, включая съемочную группу известного актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. На территории ущелья видны следы трагедии. Также здесь установлен мемориал памяти. Следующей остановкой станет Город мёртвых — Даргавс. Небольшое древнее село Даргавс находится в Пригородном районе республики, примерно в 50 км. от Владикавказа. Дорога сюда лежит по горному серпантину, который начинается в Куртатинском ущелье. Здесь находится аланский некрополь конца первого тысячелетия, именуемый «Городом мёртвых». В нём почти 100 усыпальниц — надземные и полуподземные склепы с крышами в виде пирамиды или конуса, часть из которых будто вросла в склон. Склепы Даргавского некрополя высотой в два, три или даже четыре этажа. Выглядит это со стороны как небольшой каменный город, особенно живописный на закате. Далее в программе — Аланский Успенский монастырь. Этот православный мужской монастырь расположен на высоте 2000 метров в горах Куртатинского ущелья, неподалёку от поселения Верхний Фиагдон. Он построен в классическом византийском стиле совсем недавно — в 2000 году. Алания издревле была одним из центров христианства на Кавказе. В завершении нашей программы посетим Арт-объекты: одним из самых популярных арт-объектов Северной Осетии является монумент, изображающий на великолепном фоне гор букву осетинского алфавита Æ. Чтобы уловить сходство арт-объекта с его названием, уместней будет указать тут прописные буквы — «ае». Это так называемая лигатура — знак, образованный из слияния двух букв. «Буква» выполнена качественно, стильно. За счет великолепного заднего фона получаются прекрасные фото. В популярном у туристов Кадаргаванском каньоне можно увидеть Зеркального барса. Он притаился над ущельем на застрявшем между скал валуне. Фигура барса состоит из зеркальных фрагментов, которые отражают небо и окружающие скалы и «маскируют» зверя. Рассмотреть его можно только подойдя поближе.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье
- Место гибели и памятник Бодрова-младшего
- Крупнейший на Северном Кавказе склеповый могильник «Город мертвых»
- Арт-объект буква Аланского алфавита
- Арт-объект «Снежный Барс»
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Что включено
- Водитель-гид
- Транспорт (внедорожник или минивэн)
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Даргавс (200 руб.).
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 1000 р. /чел.).
- Рекомендуем брать с собой воду.
Место начала и завершения?
Ваше место проживания (Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
4 янв 2025
К
Ксения
26 апр 2024
Экскурсия понравилась, Осетия необычна, уникальна своими традициями. Сама экскурсия очень насыщена красивыми видами, историческими и интересными локациями, на пути делали много остановок, много фотографий. Водителю-гиду Василию большая благодарность, в пути
