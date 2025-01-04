Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Это одно из самых красивых мест Северной Осетии, печально известное из-за сошедшего в 2002 году ледника Колка.



Вы своими глазами увидите последствия жуткой катастрофы, в которой погибла читать дальше и съёмочная группа Сергея Бодрова-младшего.



Далее будем двигаться через Горную Санибу, посмотрим Даргавский «Город мёртвых» – крупнейший на Северном Кавказе склеповый могильник.



Также вы увидите популярные арт-объекты республики, Аланский Свято-Успенский монастырь, а если пожелаете, сможем побывать и у лавочки счастья на перевале Архон.

Описание экскурсии Наша программа начинается с Кармадонского ущелья, которое обладает одним из самых красивых ландшафтов Кавказа: живописные долины, величественные горы и выход на поверхность целебных минеральных вод привлекают сотни туристов в этот регион. Мы увидим последствия схода селевого потока ледника Колка, который стал причиной гибели более 100 человек, включая съемочную группу известного актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. На территории ущелья видны следы трагедии. Также здесь установлен мемориал памяти. Следующей остановкой станет Город мёртвых — Даргавс. Небольшое древнее село Даргавс находится в Пригородном районе республики, примерно в 50 км. от Владикавказа. Дорога сюда лежит по горному серпантину, который начинается в Куртатинском ущелье. Здесь находится аланский некрополь конца первого тысячелетия, именуемый «Городом мёртвых». В нём почти 100 усыпальниц — надземные и полуподземные склепы с крышами в виде пирамиды или конуса, часть из которых будто вросла в склон. Склепы Даргавского некрополя высотой в два, три или даже четыре этажа. Выглядит это со стороны как небольшой каменный город, особенно живописный на закате. Далее в программе — Аланский Успенский монастырь. Этот православный мужской монастырь расположен на высоте 2000 метров в горах Куртатинского ущелья, неподалёку от поселения Верхний Фиагдон. Он построен в классическом византийском стиле совсем недавно — в 2000 году. Алания издревле была одним из центров христианства на Кавказе. В завершении нашей программы посетим Арт-объекты: одним из самых популярных арт-объектов Северной Осетии является монумент, изображающий на великолепном фоне гор букву осетинского алфавита Æ. Чтобы уловить сходство арт-объекта с его названием, уместней будет указать тут прописные буквы — «ае». Это так называемая лигатура — знак, образованный из слияния двух букв. «Буква» выполнена качественно, стильно. За счет великолепного заднего фона получаются прекрасные фото. В популярном у туристов Кадаргаванском каньоне можно увидеть Зеркального барса. Он притаился над ущельем на застрявшем между скал валуне. Фигура барса состоит из зеркальных фрагментов, которые отражают небо и окружающие скалы и «маскируют» зверя. Рассмотреть его можно только подойдя поближе.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кармадонское ущелье

Место гибели и памятник Бодрова-младшего

Крупнейший на Северном Кавказе склеповый могильник «Город мертвых»

Арт-объект буква Аланского алфавита

Арт-объект «Снежный Барс»

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь Что включено Водитель-гид

Транспорт (внедорожник или минивэн) Что не входит в цену Экологический сбор в Даргавс (200 руб.).

Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 1000 р. /чел.).

Рекомендуем брать с собой воду. Место начала и завершения? Ваше место проживания (Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск) Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00 Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.