Что вас ждёт? Я подобрал для вас такие смотровые площадки, с которых вы увидите города Железноводск, Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки с высоты птичьего полёта. Поднимемся на почти середину горы Бештау (800 метров над уровнем моря) и, проехав по колесничной дороге, построенной братьями Бернардаций в 1893 году, посетим Успенский Фтороафонский Бештаугорский Мужской Монастырь. Цель моей экскурсии — познакомить вас с природой и историей горы Бештау и остальных несостоявшихся вулканах, среди которых образовались пять городов Квказких Минеральных Вод. Во время экскурсии вы узнаете:

Как образовался Кавказский хребет.

Что Эльбрус — это стратовулкан.

Откуда у нас термальные источники и почему наша чудо-вода такая лечебная.

Как и когда появились города Кавказских Минеральных Вод.

Что находится в недрах гор Бештау и Бык.

Как проходила дуэль М. Ю. Лермонтова на горе Машук (при желании можно изменить маршрут и посетить её).

Что за пещера находится в горе Развалка (Спящий Лев).

Почему от горы Медовой почти ничего не осталось и куда увозили с неё добытый камень.

Что редкое и ценное находится на горе Верблюд.

Что археологи нашли в горе Змейка.

Чем знаменита гора Юца и Джуца. Покажу вам родительский дом Сергея Пускипалиса (при желании можно посетить его место захоронения). Также расскажу о его несоизмеримом вкладе в то место, где он родился и вырос (в детстве я ходил с ним в один драм-кружок). Важная информация:.

В зависимости от погоды мы можем изменить маршрут.