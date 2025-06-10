Экскурсия вокруг горы Бештау предлагает путешествие на автомобиле с посещением мужского монастыря и рассказами о 17 гор-лакколитах.
Тур включает остановки на смотровых площадках, откуда открываются виды на Железноводск, Пятигорск и другие города.
Путешественники узнают о происхождении Кавказского хребта, лечебных термальных источниках и местных легендах. Возможность увидеть Кавказский хребет и Эльбрус при хорошей погоде добавляет особую атмосферу
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Виды на Кавказский хребет
- 🏞 Посещение монастыря
- 🚗 Комфортное путешествие
- 📚 Интересные легенды
- 🌿 Природные красоты
Что можно увидеть
- Успенский Фтороафонский Бештаугорский Мужской Монастырь
- Гора Машук
- Гора Развалка
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Я подобрал для вас такие смотровые площадки, с которых вы увидите города Железноводск, Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки с высоты птичьего полёта. Поднимемся на почти середину горы Бештау (800 метров над уровнем моря) и, проехав по колесничной дороге, построенной братьями Бернардаций в 1893 году, посетим Успенский Фтороафонский Бештаугорский Мужской Монастырь. Цель моей экскурсии — познакомить вас с природой и историей горы Бештау и остальных несостоявшихся вулканах, среди которых образовались пять городов Квказких Минеральных Вод. Во время экскурсии вы узнаете:
- Как образовался Кавказский хребет.
- Что Эльбрус — это стратовулкан.
- Откуда у нас термальные источники и почему наша чудо-вода такая лечебная.
- Как и когда появились города Кавказских Минеральных Вод.
- Что находится в недрах гор Бештау и Бык.
- Как проходила дуэль М. Ю. Лермонтова на горе Машук (при желании можно изменить маршрут и посетить её).
- Что за пещера находится в горе Развалка (Спящий Лев).
- Почему от горы Медовой почти ничего не осталось и куда увозили с неё добытый камень.
- Что редкое и ценное находится на горе Верблюд.
- Что археологи нашли в горе Змейка.
Чем знаменита гора Юца и Джуца. Покажу вам родительский дом Сергея Пускипалиса (при желании можно посетить его место захоронения). Также расскажу о его несоизмеримом вкладе в то место, где он родился и вырос (в детстве я ходил с ним в один драм-кружок). Важная информация:.
В зависимости от погоды мы можем изменить маршрут.
Ежедневно в 09:00 и в 14:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы: Бештау, Железная, Развалка, Змейка, Машук, Джуца, Юца, Шелудивая. Медведка, Бык, Верблюд, Медовая, Кабанка, Острая
- Города: Железноводск, Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки
- Успенский Фтороафонский Бештаугорский Мужской Монастырь
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Свежесваренный кофе или чай
Что не входит в цену
- Свечи в храме (по желанию)
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, 55
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 и в 14:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В зависимости от погоды мы можем изменить маршрут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
10 июн 2025
Большое спасибо! Всё очень понравилось! Были на экскурсии 6 июня;)
А
Андрей
4 июн 2025
С нашим гидом Натальей мы посетили интересные места в Железноводске и Иноземцево, мужской монастырь на горе Бештау. Узнали много нового о жизни и истории КМВ, о природе края (горы, растительность и т. д.). Наталья - человек знающий и умеющий передать любовь к родным местам. Напоила вкусным чаем с конфетами. Нам было очень интересно и душевно. Спасибо
Е
Елена
2 апр 2025
Получила огромное удовольствие от этой непродолжительной экскурсии: интересный рассказ, прекрасные виды, разнообразие флоры и фауны, чудесный свежий чай, приготовленный Александром. С погодой повезло, голубое небо, солнце и освежающий лёгкий ветерок. Если ещё приеду в Железноводск, то будет интересно поехать с Александром по другим заповедным местам.
