Что вас ждет

Цейское ущелье — уникальный природный памятник государственного значения. Это место считается одним из самых солнечных в регионе Алании и привлекает сюда как любителей альпинизма и горнолыжного спорта, так и туристов, которые хотят увидеть прекрасную жемчужину страны. Ущелье расположено вдали от шумных городов, в окружении величественных гор Кавказа. Здесь сходятся две главные реки — Цейдон и Сказдон, окутанные множеством легенд. Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, наше внимание привлечёт необычайная скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром — святым местом. Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн! На канатно-кресельном подъёмнике доберёмся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии. Далее мы отправимся к Зарамагскому водохранилищу и селению Нар, на родину знаменитого осетинского поэта Коста Хетагурова.

Важно знать:

Обязательно возьмите с собой паспорт.