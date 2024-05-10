Наш путь лежит к Цейскому ущелью — уникальному памятнику природы, окруженному величественными горами Кавказа.
Вы увидите скульптурную композицию Ныхас Уастырджи, подниметесь на канатной дороге до Сказского ледника.
А после мы отправимся к Зарамагскому водохранилищу и на родину осетинского поэта Коста Хетагурова — в селение Нар.
Вы увидите скульптурную композицию Ныхас Уастырджи, подниметесь на канатной дороге до Сказского ледника.
А после мы отправимся к Зарамагскому водохранилищу и на родину осетинского поэта Коста Хетагурова — в селение Нар.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Алагирское ущелье
- Святилище Уастырджи
- Цейское ущелье
- Сказское ущелье
- Сказский ледник
- Зарамагское водохранилище
- Селение Нар
Описание
Что вас ждет
Цейское ущелье — уникальный природный памятник государственного значения. Это место считается одним из самых солнечных в регионе Алании и привлекает сюда как любителей альпинизма и горнолыжного спорта, так и туристов, которые хотят увидеть прекрасную жемчужину страны. Ущелье расположено вдали от шумных городов, в окружении величественных гор Кавказа. Здесь сходятся две главные реки — Цейдон и Сказдон, окутанные множеством легенд. Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, наше внимание привлечёт необычайная скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром — святым местом. Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн! На канатно-кресельном подъёмнике доберёмся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии. Далее мы отправимся к Зарамагскому водохранилищу и селению Нар, на родину знаменитого осетинского поэта Коста Хетагурова.
Важно знать:
Обязательно возьмите с собой паспорт.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Алагирское ущелье
- Святилище Уастырджи
- Цейское ущелье
- Сказское ущелье
- Сказский ледник
- Зарамагское водохранилище
- Селение Нар
Что входит
- "Трансфер до дома на комфортном автомобиле"
- "Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте"
Что не входит
- Питание
- "Дополнительные расходы: 500 руб. — канатная дорога"
Место начала и завершения?
Обговаривается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Обязательно возьмите с собой паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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