🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 29 отзывов Манящий Эльбрус: однодневное путешествие из Ессентуков Погрузитесь в мир горных вершин и легендарных историй с экскурсией на Эльбрус из Ессентуков. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: По договоренности в любом городе КМВ «По договоренности мы можем посетить термальные источники» 16500 14 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 7 отзывов Домбай из Ессентуков: к вершинам, пронзающим небо и термальные источники Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, включая подъем на канатной дороге и отдых в термальных источниках Начало: По договоренности «А после, когда пища усвоится, посетим один из комплексов термальных источников на ваш выбор» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 7 отзывов Путешествие по Кабардино-Балкарии: от Голубого озера до Аушигера Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с комфортом и уникальными впечатлениями Начало: У вашего отеля «Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой» 21 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 13 часов 44 отзыва Язык Тролля и Верхняя Балкария: незабываемый джип-тур из Ессентуков Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия Начало: У вашего отеля «Термальные источники (по желанию)» Расписание: ежедневно в 06:30 5000 4 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Загадка Северной Осетии - Дигория: экскурсия из Ессентуков Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией из Ессентуков Начало: В Ессентуках (или другом городе КМВ) «Осетинский обед и термальные источники» 29 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Мини-группа 12 часов 2 отзыва Путешествие по Верхней Балкарии: от Черекской теснины до Голубых озёр Погрузитесь в мир древних башен, скальных выступов и кристальных озёр в уникальной экскурсии из Ессентуков Начало: По вашему адресу в Ессентуках «В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники» Расписание: ежедневно в 07:00 5000 4 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Индивидуальная экскурсия: Чегемское ущелье, Шато Эркен и термальные источники Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, откройте для себя замок Шато Эркен и расслабьтесь в термальных источниках Гедуко «, термальные источники от 250 руб» 14 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Чегемский день: фантастическая природа и SPA Посетите Чегемское ущелье, насладитесь видами водопадов и термальными источниками. Узнайте историю озера Тамбукан и откройте для себя красоту края Начало: У места вашего проживания в Ессентуках «В горячих источниках сможете пройти спа-процедуры и искупаться в бассейнах с термальной водой» 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков) Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии Начало: В любом удобном для Вас месте «Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 11 отзывов Индивидуальная экскурсия: Гедуко и чудеса Кавказа из Ессентуков Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями 16500 14 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 13 часов 1 отзыв Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор В мини-группе до 7 человек отправляйтесь по живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Ожидают потрясающие виды, мистические озёра и термальные источники Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен... «В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус» Расписание: ежедневно в 07:00 5700 4 560 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа Вдохновляющее путешествие в край заснеженных скал, заповедных лесов и чистейших горных рек Начало: у вашего отеля или санатория в Ессентуках «Термальные источники «Жемчужина Кавказа»» 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс... 24 000 ₽ за всё до 4 чел.

Групповая 12 часов 102 отзыва Безенгийский Язык Тролля и сокровища Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков Погрузитесь в мир древних легенд и средневековой истории с экскурсией по Верхней Балкарии. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа «Термальные источники и рыцарский замок После такой насыщенной программы вам наверняка захочется отдохнуть, поэтому мы поедем на термальные источники в Аушигер» Расписание: Ежедневно в 6:30 4 500 ₽ за человека

Групповая 9 часов 41 отзыв На Джилы-Су по самой красивой дороге: водопады, Эльбрус и кавказская кухня Путешествие к целебным источникам Джилы-Су обещает незабываемые впечатления от величия Кавказа, вкуса местной кухни и чистоты горных вод Начало: От вашего отеля «Этот край славится своими термальными источниками» Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45 3 500 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 20 отзывов Верхняя Балкария и Язык Тролля: групповая экскурсия из Ессентуков Откройте для себя дух древности и природные чудеса Верхней Балкарии в увлекательной экскурсии Начало: Ваш отель «Термальные источники Аушигер Далее мы направимся в горячие термальные источники Аушигер» Расписание: Ежедневно: 07.15, 07:30, 07:45 4 500 ₽ за человека

5% скидка Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Экскурсия-трансформер: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Железноводск Начало: Ваш отель «Суворовские термальные источники На десерт у нас с вами купание в Суворовских термальных источниках» Расписание: По договоренности 12900 12 255 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 14 часов 3 отзыва Настроение - «В горы»: Домбай Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория «возможно расширение маршрута: Термальные источники «Жемчужина Кавказа» Это самый крупный термальный комплекс в регионе, площадью 3000 кв» 18 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Ессентуков Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки «Купание в термальных источниках Напоследок мы посетим термальный источник, в котором вы сможете отдохнуть после длительного и наполненного красочными впечатлениями путешествия (не забудьте взять с собой купальные принадлежности» Расписание: ежедневно от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках Начало: По договоренности 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Ессентуков) Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп... «Аланский монастырь, курорт Фиагдон и термальные источники» 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Ессентуков Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии Начало: Заберем вас с адреса проживания «16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально)» 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Путешествие к водопадам Джилы-Су Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ) «Урочище Джилы-Су, расположенное в Зольском районе Кабардино-Балкарии у северного склона горы Эльбрус, славится своими термальными источниками и невероятной природой» Расписание: Ежедневно в 7:00 3 500 ₽ за всё до 6 чел.

Мини-группа 12 часов Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ) «И, на обратном пути мы посетим термальные источники в Аушигере» Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30 4 800 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе «Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен Начало: От места вашего проживания в городах КМВ «Термальные источники в Аушигере» Расписание: ежедневно в 07:00 5 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков) Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии Начало: По месту заказчика «При включении термальных источников Гедуко в маршрут стоимость экскурсии увеличится на 1500 руб» от 18 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 10 часов Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ) «Она знаменита обилием термальных источников и водопадов» Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30,08:00 4 300 ₽ за человека

Индивидуальная 14 часов Архыз - удивительный уголок природы на западном Кавказе Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория «возможно расширение маршрута: Термальные источники «Жемчужина Кавказа» Это самый крупный термальный комплекс в регионе, площадью 3000 кв» 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Из Ессентуков - в высокогорный посёлок Архыз Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике Начало: В Ессентуках «Термальные источники «Жемчужина Кавказа»» 26 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 12 часов Путешествие по Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков Откройте для себя дух захватывающей Кабардино-Балкарии в путешествии, полном открытий и красоты Начало: По вашему адресу в Ессентуках «Дополнительные расходы: посещение термальных источников — 200 руб» Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30 5875 4 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Ессентуков Приглашаем в путешествие по живописным тропам Джилы-Су, где вас ждут встречи с горными сусликами и завораживающие виды на Эльбрус «Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы» 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Ессентуков Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки «Купание в термальном источнике» Расписание: Ежедневно 24 000 ₽ за всё до 6 чел.