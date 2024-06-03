Экскурсии на горячие термальные источники в Ессентуках

Найдено 33 экскурсии в категории «Термальные источники» в Ессентуках, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Манящий Эльбрус из Ессентуков
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Манящий Эльбрус: однодневное путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин и легендарных историй с экскурсией на Эльбрус из Ессентуков. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности в любом городе КМВ
«По договоренности мы можем посетить термальные источники»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Домбай: к вершинам, пронзающим небо
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Домбай из Ессентуков: к вершинам, пронзающим небо и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, включая подъем на канатной дороге и отдых в термальных источниках
Начало: По договоренности
«А после, когда пища усвоится, посетим один из комплексов термальных источников на ваш выбор»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000 за всё до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: от Голубого озера до Аушигера
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с комфортом и уникальными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
21 000 за всё до 4 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
44 отзыва
Язык Тролля и Верхняя Балкария: незабываемый джип-тур из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500 за человека
Загадка Северной Осетии - Дигория
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Загадка Северной Осетии - Дигория: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией из Ессентуков
Начало: В Ессентуках (или другом городе КМВ)
«Осетинский обед и термальные источники»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29 000 за всё до 6 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Путешествие по Верхней Балкарии: от Черекской теснины до Голубых озёр
Погрузитесь в мир древних башен, скальных выступов и кристальных озёр в уникальной экскурсии из Ессентуков
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
«В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500 за человека
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Чегемское ущелье, Шато Эркен и термальные источники
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, откройте для себя замок Шато Эркен и расслабьтесь в термальных источниках Гедуко
«, термальные источники от 250 руб»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 999 за всё до 4 чел.
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Посетите Чегемское ущелье, насладитесь видами водопадов и термальными источниками. Узнайте историю озера Тамбукан и откройте для себя красоту края
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках
«В горячих источниках сможете пройти спа-процедуры и искупаться в бассейнах с термальной водой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Гедуко и чудеса Кавказа из Ессентуков
Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
В мини-группе до 7 человек отправляйтесь по живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Ожидают потрясающие виды, мистические озёра и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
«В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
57004 560 за человека
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Вдохновляющее путешествие в край заснеженных скал, заповедных лесов и чистейших горных рек
Начало: у вашего отеля или санатория в Ессентуках
«Термальные источники «Жемчужина Кавказа»»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
19 000 за всё до 4 чел.
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
24 000 за всё до 4 чел.
Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
Групповая
12 часов
102 отзыва
Безенгийский Язык Тролля и сокровища Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и средневековой истории с экскурсией по Верхней Балкарии. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«Термальные источники и рыцарский замок После такой насыщенной программы вам наверняка захочется отдохнуть, поэтому мы поедем на термальные источники в Аушигер»
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500 за человека
На Джилы-Су по самой красивой дороге
Групповая
9 часов
41 отзыв
На Джилы-Су по самой красивой дороге: водопады, Эльбрус и кавказская кухня
Путешествие к целебным источникам Джилы-Су обещает незабываемые впечатления от величия Кавказа, вкуса местной кухни и чистоты горных вод
Начало: От вашего отеля
«Этот край славится своими термальными источниками»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
3 500 за человека
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
20 отзывов
Верхняя Балкария и Язык Тролля: групповая экскурсия из Ессентуков
Откройте для себя дух древности и природные чудеса Верхней Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Термальные источники Аушигер Далее мы направимся в горячие термальные источники Аушигер»
Расписание: Ежедневно: 07.15, 07:30, 07:45
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
4 500 за человека
Экскурсия-трансформер: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Железноводск
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Экскурсия-трансформер: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Железноводск
Начало: Ваш отель
«Суворовские термальные источники На десерт у нас с вами купание в Суворовских термальных источниках»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Настроение - «В горы»: Домбай
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Настроение - «В горы»: Домбай
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«возможно расширение маршрута: Термальные источники «Жемчужина Кавказа» Это самый крупный термальный комплекс в регионе, площадью 3000 кв»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Ессентуков
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«Купание в термальных источниках Напоследок мы посетим термальный источник, в котором вы сможете отдохнуть после длительного и наполненного красочными впечатлениями путешествия (не забудьте взять с собой купальные принадлежности»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Ессентуков)
Индивидуальная
10 часов
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Ессентуков)
Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день
Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп...
«Аланский монастырь, курорт Фиагдон и термальные источники»
2 окт в 06:00
3 окт в 06:00
10 000 за всё до 3 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Ессентуков
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Заберем вас с адреса проживания
«16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально)»
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к водопадам Джилы-Су
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Урочище Джилы-Су, расположенное в Зольском районе Кабардино-Балкарии у северного склона горы Эльбрус, славится своими термальными источниками и невероятной природой»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500 за всё до 6 чел.
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Мини-группа
12 часов
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
«И, на обратном пути мы посетим термальные источники в Аушигере»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800 за человека
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Термальные источники в Аушигере»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«При включении термальных источников Гедуко в маршрут стоимость экскурсии увеличится на 1500 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
«Она знаменита обилием термальных источников и водопадов»
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30,08:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 300 за человека
Архыз - удивительный уголок природы на западном Кавказе
Индивидуальная
14 часов
Архыз - удивительный уголок природы на западном Кавказе
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«возможно расширение маршрута: Термальные источники «Жемчужина Кавказа» Это самый крупный термальный комплекс в регионе, площадью 3000 кв»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков - в высокогорный посёлок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Из Ессентуков - в высокогорный посёлок Архыз
Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике
Начало: В Ессентуках
«Термальные источники «Жемчужина Кавказа»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000 за всё до 6 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Ессентуков в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков
Откройте для себя дух захватывающей Кабардино-Балкарии в путешествии, полном открытий и красоты
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
«Дополнительные расходы: посещение термальных источников — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58754 700 за человека
В гости к сусликам Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Ессентуков
Приглашаем в путешествие по живописным тропам Джилы-Су, где вас ждут встречи с горными сусликами и завораживающие виды на Эльбрус
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Ессентуков
Индивидуальная
12 часов
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Ессентуков
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки
«Купание в термальном источнике»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000 за всё до 6 чел.
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Суббота
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков)
    Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро Гижгит. Так и хотелось в нём искупаться:))
    Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
    28 мая были на экскурсии с водителем-гидом Романом. Понравилось всё: хорошая машина и организация тура. Всю дорогу Роман очень интересно
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    рассказывал о жизни и традициях народа,аккуратно вёл машину,делая остановки и выбирая время,без скопления туристов из других групп. В результате много отличных фото. Отдельное спасибо за фотосессию на Языке Тролля и обед в кафе в Верхней Балкарии! Красота и мощь этих мест,впечатлили меня,гораздо сильнее,чем Домбай. Рекомендую всем,кто не любит большие группы в автобусном туре. Считаю, данный формат экскурсий,оптимальным соотношением цены и качества. Ещё раз большое спасибо всей команде,организовавшей наш замечательный отдых!

  • T
    Tatyana
    29 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
    Экскурсия была 24 мая 2024 года. Погода немного подкачала, но впечатлений от увиденного не испортила, даже наоборот, привнесла свой шарм,
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    когда облака переваливаются через горы! Удивительно атмосферная и масштабная экскурсия! Я бы пометила эту экскурсию как "обязательную для посещения"! Организация экскурсии, гиды - все на высшем уровне! Мини-группа - это идеальное сочетание цены и комфорта без толпы народа! Помимо этой экскурсии брали еще Эльбрус и Джилы Су, до сих пор под впечатлением! Спасибо!

  • П
    Полина
    24 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
    Поездка в горы всегда впечатляет. За один день посетили несколько локаций. Поднялись в горы к доброму волшебнику. Он угостил нас
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    травяным чаем, чак чаком,вкусными свежеприготовленными хачанами. Верхняя Балкария угостила меня вкусным блюдом Жау баур. Могучие горы, великолепные виды, горный воздух -ещё раз обязательно вернусь на Кавказ. Спасибо вам за организацию туров в малых группах, очень комфортно. Ездус вами уже третий раз.

  • А
    Алина
    22 мая 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра в мини-группе
    Экскурсия замечательная, одна из лучших, которую посещала. Красивые места, которые нужно увидеть своими глазами! Гид Валерий создал прекрасную атмосферу для
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    доброжелательного общения. По дороге очень интересно рассказывал, время пролетело незаметно. Прекрасное владение маршрутом, которое позволило нигде не спешить и насладиться моментом. За музыкальное сопровождение отдельное спасибо. Однозначно рекомендую данную экускурсию)

  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
    Огромное спасибо за экскурсию. Природа Кавказа снова поразила в самое сердечко. Комфортабельный джип, отличный гид-водитель Денис и масса положительных эмоций.
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    Красота ущелий и гор, отвесные склоны, живописные долины и бирюзовые реки, милые "хозяева гор" суслики, европейская архитектура замка Шато Эркен и многое другое, однозначно достойны внимания. Всем рекомендую к посещению.

    Огромное спасибо за экскурсию. Природа Кавказа снова поразила в самое сердечко. Комфортабельный джип, отличный гид-водитель ДенисОгромное спасибо за экскурсию. Природа Кавказа снова поразила в самое сердечко. Комфортабельный джип, отличный гид-водитель ДенисОгромное спасибо за экскурсию. Природа Кавказа снова поразила в самое сердечко. Комфортабельный джип, отличный гид-водитель ДенисОгромное спасибо за экскурсию. Природа Кавказа снова поразила в самое сердечко. Комфортабельный джип, отличный гид-водитель ДенисОгромное спасибо за экскурсию. Природа Кавказа снова поразила в самое сердечко. Комфортабельный джип, отличный гид-водитель ДенисОгромное спасибо за экскурсию. Природа Кавказа снова поразила в самое сердечко. Комфортабельный джип, отличный гид-водитель ДенисОгромное спасибо за экскурсию. Природа Кавказа снова поразила в самое сердечко. Комфортабельный джип, отличный гид-водитель ДенисОгромное спасибо за экскурсию. Природа Кавказа снова поразила в самое сердечко. Комфортабельный джип, отличный гид-водитель ДенисОгромное спасибо за экскурсию. Природа Кавказа снова поразила в самое сердечко. Комфортабельный джип, отличный гид-водитель ДенисОгромное спасибо за экскурсию. Природа Кавказа снова поразила в самое сердечко. Комфортабельный джип, отличный гид-водитель Денис
  • У
    Ульяна
    21 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
    Прекрасная экскурсия с отличным гидом Алексеем. Мы в восторге от харизмы Алексея и заботы о туристах. Кладенец знаний, рассказывал много
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    интересного про места в которых мы побывали. Компания подобралась у нас душевная, все путешествие по прекрасному маршруту прошла на высшем уровне. Процветание и удачи вам в вашем деле.

    Прекрасная экскурсия с отличным гидом Алексеем. Мы в восторге от харизмы Алексея и заботы о туристахПрекрасная экскурсия с отличным гидом Алексеем. Мы в восторге от харизмы Алексея и заботы о туристахПрекрасная экскурсия с отличным гидом Алексеем. Мы в восторге от харизмы Алексея и заботы о туристах
  • Е
    ЕЛЕНА
    16 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
    Экскурсия очень впечатлила, несмотря на пасмурную погоду. Спасибо гиду Лёше, за ранний выезд, благодаря чему, мы были первыми на локациях., красивые фотографии, интересные исторические факты. Создал комфортную атмосферу.
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    На Джилы-Су по самой красивой дороге
    Добрый день! Была на экскурсии 13.05.2024г. на Джилы-Су. Экскурсия очень понравилась, виды впечатляющие, несмотря на утренний туман. Наш гид Роман
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    очень интересно и увлекательно, с весёлыми шутками, провел для нас эту экскурсию. Живописная дорога, прекрасные виды на горы и водопады никого не оставили равнодушными, не смотря на утренний туман. А суслики просто милашки! Спасибо большое Роману за интересную поездку!

  • К
    Кира
    14 мая 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась. От красоты увиденного просто дух захватывает, мы получили незабываемые впечатления. Верхняя Балкария-это бесконечная нежность Голубых озер и суровая
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    красота ущелий. На Языке Тролля виды просто головокружительные! Наш замечательный гид Александр, за что ему огромная благодарность, дал нам возможность в полной мере насладиться горными видами и местной кухней. Благодаря водительскому профессионализму Александра дорога показалась легкой и незаметной. Закончилась экскурсия купанием в термальном источнике Аушигера. Приятным бонусом после купания стал свежесваренный кофе и домашнее вино от нашего гида. Однозначно рекомендую экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Термальные источники»

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