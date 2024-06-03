1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: от Голубого озера до Аушигера
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с комфортом и уникальными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Посетите Чегемское ущелье, насладитесь видами водопадов и термальными источниками. Узнайте историю озера Тамбукан и откройте для себя красоту края
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках
«Я отвезу вас в комплекс Гедуко, где вы сможете отдохнуть в бассейнах с теплой термальной водой и пройти спа-процедуры (соляная пещера, кедровая бочка, массаж)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Гедуко и чудеса Кавказа из Ессентуков
Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями
«Конечная точка нам известна — это семейный комплекс Гедуко, где есть бассейны с горячей и холодной термальной водой, соляная комната, ванны и услуги СПА»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
В мини-группе до 7 человек отправляйтесь по живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Ожидают потрясающие виды, мистические озёра и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
«В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
57004 560₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Ессентуков)
Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день
Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп...
«Аланский монастырь, курорт Фиагдон и термальные источники»
2 окт в 06:00
3 окт в 06:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Термальные источники в Аушигере»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Из Ессентуков - в высокогорный посёлок Архыз
Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике
Начало: В Ессентуках
«На его территории расположены 8 бассейнов с холодной, тёплой и горячей целебной водой, работает сауна, баня и хамам»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Суббота
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 июня 2024Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро Гижгит. Так и хотелось в нём искупаться:))
- ООльга28 апреля 2024Несмотря на наше лохматоушастое обстоятельство, экскурсия прошла великолепно! Маршрут был составлен максимально комфортно для нас, с учетом физических возможностей нашей
- ВВиктория4 декабря 2023Содержательная экскурсия. Комфортный автомобиль,музыка приятная, гид-водитель рассказал много интересного о местной истории. Посетили озеро Гижгит и Приэлбрусье. Учитывая, что экскурсию заказали поздно вечером,не отказал, всё организовал. За это отдельное спасибо. Всё понравилось, рекомендую к заказу.
- ООксана25 августа 2023Замечательный гид Сергей,много знает о своём крае,интересно рассказывает,и не только в рамках экскурсии,спокойный,терпеливый,подскажет какие места ещё посмотреть,по его совету,посетили Баксанские термальные источники,остались очень довольны. Спасибо большое,Сергею.
- ААнна21 июня 2023Очень интересная и информативная экскурсия! Несмотря на настроение погоды мы провели отличный день! Николай учел все наши пожелания и познакомил с прекрасным краем.
- ММихаил5 июня 2023Отличный гид! Отдохнули, перегрузились, рекомендуем!
- ВВиктория7 мая 2023Рекомендуем Сергея, как замечательного человека и прекрасного рассказчика с хорошим знанием истории своего края, благодаря ему мы посмотрели основные достопримечательности
- ААндрей1 мая 2023Маршрут для фотоголиков. Пожалел, что не взял фотоаппарат и ограничился смартфоном. Тур за видами, что не покажут на массовых экскурсиях. Отдельное спасибо Николаю. И Крузак у Патриота выиграл по комфорту в одни ворота)))).
- ГГеоргий21 апреля 2023Это пока лучшая экскурсия на которой я побывал в регионе КМВ-Кабардино-Балкария. Расул, вне сомнения, - лучший гид-сопровождающий с отличным знанием материала, позитивным настроем, вызывающий интерес к экскурсии на протяжении всего периода её проведения.
- ААлександр15 октября 2022Три в 1: Чегемское ущелье, замок Шато-Эркен и термальные источники ГедукоДобрый день! Отлично провели этот день с Алексеем и его белым "конем". Особо хочется отметить прекрасное вождение Алексея. Нас забрали
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «SPA»
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