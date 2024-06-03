М Мария Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков) Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро Гижгит. Так и хотелось в нём искупаться:))

О Ольга Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Ессентуков читать дальше мини группы 😊. Олег прекрасный собеседник, вся поездка прошла в приятной, дружественной атмосфере, как будто в компании давно знакомых людей. И даже наше «лохматое обстоятельство» позволило нам посетить термоисточник, оставшись наедине с Олегом ждать нас в машине. Насладились прекрасными видами, прекрасной погодой, интересной беседой и вкусными хычинами. Рекомендую! Несмотря на наше лохматоушастое обстоятельство, экскурсия прошла великолепно! Маршрут был составлен максимально комфортно для нас, с учетом физических возможностей нашей

В Виктория Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков) Содержательная экскурсия. Комфортный автомобиль,музыка приятная, гид-водитель рассказал много интересного о местной истории. Посетили озеро Гижгит и Приэлбрусье. Учитывая, что экскурсию заказали поздно вечером,не отказал, всё организовал. За это отдельное спасибо. Всё понравилось, рекомендую к заказу.

О Оксана Чегемский день: фантастическая природа и SPA Замечательный гид Сергей,много знает о своём крае,интересно рассказывает,и не только в рамках экскурсии,спокойный,терпеливый,подскажет какие места ещё посмотреть,по его совету,посетили Баксанские термальные источники,остались очень довольны. Спасибо большое,Сергею.

А Анна Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков) Очень интересная и информативная экскурсия! Несмотря на настроение погоды мы провели отличный день! Николай учел все наши пожелания и познакомил с прекрасным краем.

М Михаил Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Ессентуков Отличный гид! Отдохнули, перегрузились, рекомендуем!

В Виктория Чегемский день: фантастическая природа и SPA читать дальше Железноводска и Пятигорска и узнали много нового. Первоначальный маршрут экскурсии был изменён по нашей просьбе и это не вызвало никакого недовольства с его стороны. Особенно приятно, что он выбирает маршрут пеших прогулок с учётом индивидуальных особенностей каждого клиента, поэтому преодолевая довольно большие расстояния мы не почувствовали усталости. В следующий свой приезд в КМВ, мы обязательно воспользуемся его услугами. Рекомендуем Сергея, как замечательного человека и прекрасного рассказчика с хорошим знанием истории своего края, благодаря ему мы посмотрели основные достопримечательности

А Андрей Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Ессентуков Маршрут для фотоголиков. Пожалел, что не взял фотоаппарат и ограничился смартфоном. Тур за видами, что не покажут на массовых экскурсиях. Отдельное спасибо Николаю. И Крузак у Патриота выиграл по комфорту в одни ворота)))).

Г Георгий Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор Это пока лучшая экскурсия на которой я побывал в регионе КМВ-Кабардино-Балкария. Расул, вне сомнения, - лучший гид-сопровождающий с отличным знанием материала, позитивным настроем, вызывающий интерес к экскурсии на протяжении всего периода её проведения.